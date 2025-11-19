Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 21.11. klo 9–10
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 21.11. klo 9–10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas).
Marraskuun toisessa täysistunnossa parlamentti äänestää mm. metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta, Euroopan ensimmäisestä puolustusteollisuusohjelmasta sekä vuoden 2026 EU-budjetista. Mepit äänestävät myös lelujen turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä sekä EU:n diplomaattisesta strategiasta ja geopoliittisesta yhteistyöstä arktisella alueella. Lisäksi mepit keskustelevat Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksista, alaikäisten suojelusta verkossa ja EU:n ulkopuolisten maiden edunvalvonnan avoimuusvaatimusten vahvistamisesta.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 20.11. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Roosa Purhonen
Lehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Puh: 0403510264
roosa.purhonen@europarl.europa.eu
