Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 21.11. klo 9–10

20.11.2025 10:19:14 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Jaa

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 21.11. klo 9–10 Suomen aikaa.

Kahvikuppi Euroopan parlamentin logolla, taustalla epätarkka kuva kahdesta henkilöstä.
Pressikahvit suomalaismeppien kanssa 21.11. © European Union 2012 - EP

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas).

Marraskuun toisessa täysistunnossa parlamentti äänestää mm. metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisesta, Euroopan ensimmäisestä puolustusteollisuusohjelmasta sekä vuoden 2026 EU-budjetista. Mepit äänestävät myös lelujen turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä sekä EU:n diplomaattisesta strategiasta ja geopoliittisesta yhteistyöstä arktisella alueella. Lisäksi mepit keskustelevat Kiinan harvinaisten maametallien vientirajoituksista, alaikäisten suojelusta verkossa ja EU:n ulkopuolisten maiden edunvalvonnan avoimuusvaatimusten vahvistamisesta.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 20.11. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

Avainsanat

suomalaismepittoimittajatilaisuuseuroopan parlamenttitäysistunto

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12.19.11.2025 09:46:10 EET | Kutsu

Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye