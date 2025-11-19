Someron sairaalaosastoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Suunnitellut muutokset koskevat Someron sairaalaosaston ja tukipalvelujen henkilöstöä. Työntekijöille pystytään tarjoamaan toiveen mukainen työtehtävä. Irtisanomisia suunniteltuihin muutoksiin ei sisälly.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin muun muassa, miten työpaikan sijaintia ja tehtävänkuvia tulisi muuttaa. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 37 tehtävää. Muutoksen kohteena oleville työntekijöille on tiedotettu suunnitelmista työpaikkakokouksissa neuvottelujen aikana.

Suunnitellut muutokset liittyvät talousarvioon sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Aluehallitus käsittelee vuoden 2026 talousarviota maanantaina 17. marraskuuta ja aluevaltuusto tekee siitä päätöksensä 3. joulukuuta. Tämän jälkeen Someron sairaalaosaston palvelujen siirto käsitellään Tyks-sairaalapalvelulautakunnassa 18. joulukuuta.