Vihreiden vaihtoehtobudjetissa panostetaan yhteensä miljardi koulutukseen ja luonnonsuojeluun sekä karsitaan kovalla kädellä ympäristölle haitallisia tukia
Vihreiden vaihtoehtobudjetissa osoitetaan, että julkista taloutta on mahdollista vahvistaa leikkaamatta koulutuksesta ja syventämättä lapsiperheköyhyyttä. Vihreiden mukaan kestävä talouspolitiikka vaatii rohkeita uudistuksia ja luottamuksen palauttamista. Vihreät panostaisi koulutukseen 700 miljoonaa enemmän kuin Orpon hallitus ja yli tuplaisi luonnonsuojelun rahoituksen. Mittavia leikkauksia Vihreät kohdistaisi erityisesti ympäristölle haitallisiin yritystukiin.
Vihreiden eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkön mukaan Vihreiden vaihtoehtobudjetti osoittaa, että julkista taloutta voidaan vahvistaa leikkaamatta lapsilta, luonnolta ja tulevaisuudelta.
– Siinä missä Orpon hallitus lakoaa lobbareiden paineen alla, Vihreillä on rohkeutta karsia haitallisia yritystukia ja asettaa ympäristöhaitoille hintalappu. Näin vahvistamme julkista taloutta, vauhditamme reilua kilpailua ja torjumme ympäristöuhkia samalla kertaa. Lisäksi yli tuplaamme luonnonsuojelun rahoituksen, Hyrkkö kertoo.
– Vihreiden vaihtoehdossa vahvistamme koulutuspolkua taaperoista tohtoreihin ja teemme koulutuksesta ja kulttuurista kantoraketin kestävälle kasvulle. Rakennamme Suomea, jossa hoitoon pääsee ajoissa ja joka kannattelee jokaista – ei vain hyväosaisia. Kaiken kaikkiaan tavoittelemme Suomea, jossa yhä useampi uskaltaa luottaa tulevaan, summaa Hyrkkö.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mielestä on selvää, että Suomi on viimeiset vuodet kulkenut väärään suuntaan. Nuorten tulevaisuudenusko on romahtanut, lapsiperheköyhyys ja työttömyys lisääntynyt, konkursseja tapahtuu paljon ja eriarvoisuus kasvaa. Samalla hallitus jättää vastaamatta ilmaston ja luonnon hätätilaan vaikka tutkijat peräänkuuluttavat toimia pikaisesti turvallisuudenkin nimissä.
– Hallituksen politiikka on syventänyt näitä ongelmia entisestään. Orpon hallitus on pudottanut yli 30 000 suomalaislasta köyhyyteen ja romuttanut suomalaisten nuorten uskoa tulevaan - se tuskin on edes perussuomalaisten mielestä isänmaallista politiikkaa. Suomalaisten ongelmat syvenevät ilman, että hallitus olisi onnistunut vahvistamaan taloutta lainkaan. En aidosti ymmärrä, miten hallitus voi katsoa peiliin samalla, kun heidän tekojensa seuraukset mitataan näin, Virta ihmettelee.
– Haluan kuitenkin lähettää suomalaisille sen viestin, että kaikki voi mennä myös hyvin. Se vaatii toisenlaisia valintoja ja ennen kaikkea yhteistyötä. Haasteet, joiden kanssa tämä yhteinen kotimaamme kamppailee ovat niin isoja, että niitä ei yksikään puolue tai edes yksittäinen hallitus yksin omissa poteroissaan ratkaise. Mutta yhdessä se on mahdollista. Kaiken tämän valossa on ollut pettymys, että pääministeri on toistuvasti ollut haluton tarttumaan opposition tarjouksiin, viimeksi aivan hiljattain soten kriisin kohdalla. Silti tarjoamme hallitukselle jälleen yhteistyötä ja erilaisia keinoja, nyt vaihtoehtobudjetin muodossa, Virta toteaa.
