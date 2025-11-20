Naantalin joulukausi avataan ensimmäisenä adventtiviikonloppuna
Naantalin perinteistä joulunavausviikonloppua vietetään jälleen ensimmäisenä adventtina 27.–30.11. Tapahtuma käynnistyy jo torstaina Naantalin torilla, kun jouluvalot syttyvät.
Viikonlopun aikana kaupunki, yhdistykset ja yritykset järjestävät erilaisia markkinoita, myyjäisiä ja tekemistä kaikenikäisille.
Torstaina 27. marraskuuta klo 18 sytytetään jouluvalot Naantalin torilla. Naantalin Yrittäjien järjestämässä tapahtumassa vierailee muun muassa joulupukki ja -muori. Luvassa on myös muuta jouluista ohjelmaa klo 20 asti, kuten Bassettien joulumarssi, riisipuuroa, musiikkia ja kasvomaalausta. Tapahtumassa myös paljastetaan vuoden 2025 Naantalin aurinko.
Viikonloppuna luvassa on iloista markkinatunnelmaa Raatihuoneella ja Naantalin Kylpylän edustalla. Sekä Raatihuoneen sisäpihan että Naantalin Kylpylän joulumarkkinat ovat avoinna lauantaina klo 11–17 ja sunnuntaina klo 11–15.
Joulutapahtuman maksuton pikkubussi liikennöi non-stoppina Naantalin Kylpylän, Naantalin torin ja Raatihuoneen välillä lauantaina ja sunnuntaina klo 12–15. Kylpylän pihalle voi pysäköidä oman auton maksutta parkkikiekolla kahdeksi tunniksi.
Joulupukki kiertää tapahtumissa lauantaina ja sunnuntaina. Joulupukin aikataulun voi tarkistaa Naantalin kaupungin verkkosivuilta naantali.fi/naantalinjoulu.
Myös Seurakuntakeskuksessa järjestetään perinteiset joulumyyjäiset diakonian ja lähetystyön hyväksi lauantaina klo 10–13.
Naantalin torilla tapahtuu lauantaina klo 11–15. Luvassa on joulukaraoke sekä lettu-, vohveli- ja makkarakoju. Naantalin VPK esittelee kalustoaan ja 4H-kerho kertoo toiminnastaan.
Naantalin museon joulunäyttely Joulun tekijät on avoinna Hiilolan museorakennuksessa lauantaina ja sunnuntaina klo 11–15, Katinhäntä 1.
Keskustan ja Vanhankaupungin putiikit palvelevat pidennetyin aukioloajoin.
Sunnuntaina lauletaan Hoosianna ja avataan Jouluseimi
Sunnuntaina markkinatunnelma jatkuu Kylpylässä, Raatihuoneella ja kaupungintalolla. Naantalin Vanhusten Tuki ry järjestää joulumyyjäiset klo 11–13. Naantalin museon Humpissa järjestetään jouluista askartelua klo 11–14.
- adventin perhemessu järjestetään Naantalin kirkossa klo 10. Messussa on mukana lapsikuoro Laaksonlapset, ja siellä lauletaan Hoosianna.
Perinteinen Naantalin Jouluseimi avataan Itsenäisyydenpuistossa klo 16. Vallis Gratiae -yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa mukana Naantalin seurakunta, Chorus Gratiae -kuoro, VG 62 B-juniorit ja Naantalin Energia.
Vuoden 2025 tapahtumaa ovat toteuttamassa Naantalin kaupunki, Naantalin Yrittäjät, Naantalin Kulttuuritaloyhdistys, Naantalin Kylpylä ja Naantalin seurakunta.
Lassi RosalaelinkeinopäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 678 3270lassi.rosala@naantali.fi
