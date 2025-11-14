Suomalaisen Ainoa Wineryn laatuviinit joulupöytään ja pukinkonttiin
Hollolaisen Ainoa Wineryn viineissä maistuu marjat, metsä ja ripaus talven mausteisuutta. Viinit valmistetaan suomalaisista villimarjoista ja hedelmistä perinteisellä viinimetodilla. Tuloksena on kansainvälisesti palkittuja laatuviinejä, jotka ilahduttavat niin joulupöydässä kuin pukinkontissa.
Vuonna 2014 perustettu Ainoa Winery on Suomen kansainvälisesti palkituin ja arvostetuin luonnonmarjaviinitalo. Yrittäjät David Cohen ja Paola Guerrero de Cohen valmistavat viininsä käsityönä aidoilla viininvalmistusmenetelmillä, mikä tekee Ainoan juomista kansainvälisestikin ainutlaatuisia.
“Ihastuimme suomalaisiin puhtaisiin ja aromaattisiin villimarjoihin, jotka ovat kansainvälisesti katsottuna käsittämätön luonnonvara. Suhtaudumme niihin kuin parhaisiin rypäleisiin, eli valmistamme marjoista viiniä perinteisillä viininvalmistusmenetelmillä. Lopputuloksena on elegantteja ja moniulotteisia viinejä, jotka ovat yllättäneet kaikkein kokeneimmatkin viiniasiantuntijat”, kertoo Ainoa Wineryn perustaja ja viinintekijä David Cohen.
Kehittäessään Suomessa omaa viinityyliään, eivät David Cohen ja Paola Guerrero de Cohen tienneet rikkovansa marjaviinien rajoja tai haastavansa ennakkoluuloja. Nyt 10 vuotta myöhemmin, Ainoa Winery on maailman ainoana marjaviinituottajana palkittu Grand Gold -mitalilla arvostetussa Vinalies Internationales -kilpailussa Pariisissa. Viinitalo sai juuri merkittävän rahoituksen, jonka avulla se tulee kasvattamaan raaka-aineiden ostoja, tuotanto- ja varastokapasiteettia sekä lisäämään henkilöstöä. Ainoan tavoitteena on tuotannon ja myynnin kymmenkertaistaminen.
”Haluamme jokaisella viinipullollisella näyttää, että suomalaisen luonnon antimista voi tehdä ainutlaatuista, eri tilanteisiin sopivaa viiniä. Valikoimaamme kuuluu kuivia ja puolikuivia viinejä erityyppisille ruokalajeille sekä marjojen maut ja aromit kirkkaina esiin tuovia jälkiruokaviinejä”, summaa Cohen.
Davidin ja Paolan suositukset joulupöytään
David on kotoisin Yhdysvalloista ja Paola Ecuadorista. He ovat kattaneet yhteisen joulupöydän Suomessa jo 17 kertaa, joten tarjoiluihin kuuluu myös perinteisiä suomalaisia herkkuja.
”Meidän joulupöytämme pohjautuu suomalaiseen perinteeseen, mutta siitä löytyy aina myös amerikkalaisia ja ecuadorilaisia vivahteita. Jouluateria alkaa mausteisella Kaamos-puolukka-hunajaviinillä, joka on raikkaampi ja kevyempi vaihtoehto perinteiselle glögille. Suomalaisessa jouluruoassa on erityisesti kalojen ja rosollin kautta paljon happoja sekä voimakkaitakin makuja. Savulohelle täydellinen pari on kevyt ja raikas Havu. Kuiva Silkki sopii mainiosti tuhdimmille ruoille, kuten riistalle, mutta sopii myös erinomaisesti kinkun kanssa. Juustotarjottimelle valitsisin portviinimäisen Sametin. Kaikki ovat myös laadukkaita ja tyylikkäitä joululahjoja”, sanoo Paola Guerrero de Cohen.
Havu
puolukka-, hunaja- ja kuusenkerkkäviini
Kevyt ja raikas Havu on valmistettu suomalaisista puolukoista, se makeutetaan kotimaisella hunajalla ja maustetaan kuusenkerkillä, jotka tuovat siihen metsäistä raikkautta ja tasapainottavat puolukan hapokkuutta.
Puolukka ja kuusi ovat molemmat erottamattomasti joulun aromeja. Havu sopiikin joulupöytään täydellisesti savulohen seuraksi, mutta myös marjajälkiruokien seuraksi.
Alkoholia: 5 %
Pullokoko: 75 cl, kirkas pullo, luonnonkorkki
Hinta: 19,09 euroa (Alko)
Jäännössokeri: 110 g/l
Väri: kirkkaanpunainen
Silkki
Kuiva mustikkaviini
Mausteinen, keskitäyteläinen ja kuiva mustikkaviini Silkki on täydellinen pari riistalle. Tammitynnyrissä kypsyneen viinin samettisen pehmeät tanniinit tuovat rakennetta ja tekevät Silkistä erinomaisen kumppanin runsaille ruuille. Pitkä kypsytysaika puolestaan pyöristää viinin aromit ja yhdistää sen eri elementit harmonisesti. Jouluna toimii hyvin alkuruokaleikkelepöydän tai maksapateen seuraksi.
Alkoholia: 12,5 %
Pullokoko: 75 cl, sininen pullo, luonnonkorkki
Hinta: 24,99 euroa (Alko)
Väri: syvän sinertävä
Tarjoilulämpötila: 13–16 °C (kellarin viileys)
Sopii vegaaneille
Sametti
Mustikkajälkiruokaviini
Vahva ja runsasarominen, lähes portviinimäinen Sametti on täydellinen kumppani marjaisille ja suklaisille jälkiruuille sekä pehmeille ja kermaisille juustoille, kuten Camembertille. Suurin osa käymisestä tapahtuu marjojen kanssa, jolloin kuorista uuttuu tanniineja, flavonoideja ja syvän violetteja väriyhdisteitä.
Alkoholia: 13 %
Jäännössokeri: 130 g/l
Pullokoko: 37,5 cl, tumma pullo, lasisuljin
Hinta: 25,99 euroa (Alko)
Väri: syvän violetti
Tarjoilulämpötila: 10–14 °C (kellarin viileys)
Sopii vegaaneille
Kaamos
Mausteinen puolukka- ja hunajaviini
Kaamos sopii nautittavaksi joko lämmitettynä tai viileänä jälkiruokaviininä. Se on kevyempi ja vähemmän makea vaihtoehto perinteiselle glögille. Viini valmistetaan suomalaisista puolukoista, hunajasta sekä perinteisistä glögimausteista, kuten mausteneilikasta, kanelista ja kardemummasta.
Alkoholia: 5 %
Jäännössokeri: 120 g/l
Pullokoko: 75 cl, kirkas pullo, luonnonkorkki
Hinta: K- ja S-ryhmän ruokakaupoissa 16-18 euroa
Väri: kirkkaanpunainen
Tarjoilulämpötila: lämmitettynä tai viileänä
Sopii vegaaneille
