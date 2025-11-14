Nuoret saavat tehdä uuden näyttelyosion ACS26-tapahtumaan - “Haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan”

Stanced World ottaa oman paikkansa hallin kolme (3) länsipäästä. Kokonaisuudessaan tuningkulttuurille varatun näyttelytilan koko ACS26-tapahtumassa on yhteensä yli 13 000 neliömetriä.

"Ollaan pitkään mietitty kavereiden kanssa, että ACS-tapahtumaan olisi mukava saada radikaalisti madalletuille ja tuunatuille autoille oma alue, ja että pääsisi kerralla näkemään useita tyylikkäästi tehtyjä kokonaisuuksia. On mahtavaa olla mukana tekemässä ACS26-tapahtumaan jotain täysin uutta, onhan kuitenkin kyseessä koko Suomen mittakaavalla isoin ja näyttävin sisähalliautotapahtuma. Autojen rakentaminen on viime vuosien aikana palannut takaisin siihen suuntaan, että tehdään vapaasti omanlaisia ratkaisuja oman mielen mukaan. Isot leveät kiiltävät vanteet ja radikaali madaltaminen kuitenkin on aina tärkeä osa kokonaisuutta. Tämän tyylisuunnan autoja on suomessa nykyään paljon ja autojen tasokin on erittäin korkealla. Mielestäni tämä tyylisuuntaus on ehdottomasti ansainnut enemmän huomiota ja täysin oman näyttelyosion myös ACS26-tapahtumaan", Armas Holma J-HAKA Crew -yhteisöstä kertoo.

Tuning Car Show palasi viime vuonna juurilleen Helsingin Messukeskuksen halleihin yksi (1) ja kolme (3). Nämä kaksi hallia muodostavat yhdessä yli kymmenentuhannen neliömetrin näyttelyalueen. Hallissa kaksi (2) sijaitsee Car Audio World, kun taas Electrified Experience X Kokkolan Autohuolto sijaitsee Tuning Car Show’n yhteydessä hallissa yksi (1).

“Arvostamme nuorten omaa aktiviisuutta. He ottivat meihin yhteyttä, ja yhteisen palaverin jälkeen päätös oli helppo. Nuorten suunnitelmat, intohimo ja asenne olivat kohdillaan. Oman näyttelyosion järjestäminen pääsiäisen ykköstapahtumaan on ehdottomasti asia, jonka kautta haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan. Tärkeää on, että he saavat samalla hienoja kokemuksia ajoneuvoharrastuksensa parissa”, ACS26’n luova tuottaja Jukka Salminen iloitsee.

Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa.

Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi.

Uutta vuonna 2026 Stanced Worldin lisäksi ovat mm. Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet.

ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18. Liput ovat myynnissä Tiketissä.

47. Original American Car Show ACS26

3.-5.4.2026

Messukeskus, Helsinki

americancarshow.fi

