Nuoret saavat tehdä uuden näyttelyosion ACS26-tapahtumaan - “Haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan”
Täysin uusi näyttelyosio on nimeltään Stanced World, johon tulee noin viisikymmentä tuningalakulttuurin autoa. Näyttelyosion toteutuksesta vastaa Nurmijärven Klaukkalasta lähtöisin oleva J-HAKA Crew -ajoneuvoharrastusyhteisö.
Stanced World ottaa oman paikkansa hallin kolme (3) länsipäästä. Kokonaisuudessaan tuningkulttuurille varatun näyttelytilan koko ACS26-tapahtumassa on yhteensä yli 13 000 neliömetriä.
"Ollaan pitkään mietitty kavereiden kanssa, että ACS-tapahtumaan olisi mukava saada radikaalisti madalletuille ja tuunatuille autoille oma alue, ja että pääsisi kerralla näkemään useita tyylikkäästi tehtyjä kokonaisuuksia. On mahtavaa olla mukana tekemässä ACS26-tapahtumaan jotain täysin uutta, onhan kuitenkin kyseessä koko Suomen mittakaavalla isoin ja näyttävin sisähalliautotapahtuma. Autojen rakentaminen on viime vuosien aikana palannut takaisin siihen suuntaan, että tehdään vapaasti omanlaisia ratkaisuja oman mielen mukaan. Isot leveät kiiltävät vanteet ja radikaali madaltaminen kuitenkin on aina tärkeä osa kokonaisuutta. Tämän tyylisuunnan autoja on suomessa nykyään paljon ja autojen tasokin on erittäin korkealla. Mielestäni tämä tyylisuuntaus on ehdottomasti ansainnut enemmän huomiota ja täysin oman näyttelyosion myös ACS26-tapahtumaan", Armas Holma J-HAKA Crew -yhteisöstä kertoo.
Tuning Car Show palasi viime vuonna juurilleen Helsingin Messukeskuksen halleihin yksi (1) ja kolme (3). Nämä kaksi hallia muodostavat yhdessä yli kymmenentuhannen neliömetrin näyttelyalueen. Hallissa kaksi (2) sijaitsee Car Audio World, kun taas Electrified Experience X Kokkolan Autohuolto sijaitsee Tuning Car Show’n yhteydessä hallissa yksi (1).
“Arvostamme nuorten omaa aktiviisuutta. He ottivat meihin yhteyttä, ja yhteisen palaverin jälkeen päätös oli helppo. Nuorten suunnitelmat, intohimo ja asenne olivat kohdillaan. Oman näyttelyosion järjestäminen pääsiäisen ykköstapahtumaan on ehdottomasti asia, jonka kautta haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan. Tärkeää on, että he saavat samalla hienoja kokemuksia ajoneuvoharrastuksensa parissa”, ACS26’n luova tuottaja Jukka Salminen iloitsee.
Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa.
Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi.
Uutta vuonna 2026 Stanced Worldin lisäksi ovat mm. Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet.
ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18. Liput ovat myynnissä Tiketissä.
ISOMPI KOKEMUS
47. Original American Car Show ACS26
3.-5.4.2026
Messukeskus, Helsinki
americancarshow.fi
facebook.com/americancarshow
instagram.com/americancarshow_official/
tiktok.com/@originalamericancarshow
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Armas Holma, J-HAKA Crew, 045 6316 222, armas.holma@scotu.fi
.
.
.
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
NeniTony, Joe L ja Sonia mukana ACS26’ssa14.11.2025 06:42:00 EET | Tiedote
Pääsiäisenä Helsingin Messukeskuksessa ACS26-tapahtumassa nähdään ikärajattomia keikkoja. Original American Car Show on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 3.-5.4.2026 päivittäin klo 10-18.
"Jos ajat - otat alkoholitonta" - Kopparberg Finland Oy Ab ja FHRA yhteistyöhön7.11.2025 16:00:00 EET | Tiedote
Kopparberg Finland Oy Ab hyökkää rattijuoppoutta vastaan vahvalla ”Jos ajat - otat alkoholitonta” kampanjalla vuonna 2026. Kampanjan pääyhteistyökumppani on FHRA (Finnish Hot Rod Association), jonka lukuisissa tapahtumissa tullaan näkemään kampanjan pisteitä, sisältäen alkoholittomien tuotteiden esittelyn lisäksi tietoiskuja ja valistusta.
Suomalaista moottoriurheiluhistoriaa - Samu Kemppainen Yhdysvaltojen AMRA-kilpasarjassa toiseksi5.11.2025 12:25:35 EET | Tiedote
Vantaalainen Samu Kemppainen sijoittui American Motorcycle Racing Association -mestaruussarjan loppupisteissä toiseksi kaudella 2025.
47. Original American Car Show ACS26 -ilmoittautuminen on auki23.10.2025 06:44:00 EEST | Tiedote
ACS26 on ikärajaton juhla, joka on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 3.-5.4.2026 päivittäin klo 10-18. Tapahtuman eri näyttelyosioissa nähdään sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja.
Kiihdytysurheilun erikoispalkintojen ja erityistunnustusten voittajat vuonna 202521.10.2025 06:51:00 EEST | Tiedote
Kiihdytysurheilun kauden 2025 päätösgaalassa Helsingissä 18.10. palkittiin kauden menestyjiä ja jaettiin erityistunnustuksia heille, jotka ovat tehneet merkittävää työtä kiihdytysajon parissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme