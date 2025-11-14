FHRAFHRA

Nuoret saavat tehdä uuden näyttelyosion ACS26-tapahtumaan - “Haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan”

28.11.2025 06:44:00 EET | FHRA | Tiedote

Täysin uusi näyttelyosio on nimeltään Stanced World, johon tulee noin viisikymmentä tuningalakulttuurin autoa. Näyttelyosion toteutuksesta vastaa Nurmijärven Klaukkalasta lähtöisin oleva J-HAKA Crew -ajoneuvoharrastusyhteisö.

Kuva: Sinisen auton alaosa suurilla vanteilla Tuning Car Show'ssa.
Stanced World löytyy Tuning Car Show'n yhteydestä Messukeskuksen hallista kolme. Ansis Ventins/ACS Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Stanced World ottaa oman paikkansa hallin kolme (3) länsipäästä. Kokonaisuudessaan tuningkulttuurille varatun näyttelytilan koko ACS26-tapahtumassa on yhteensä yli 13 000 neliömetriä.

"Ollaan pitkään mietitty kavereiden kanssa, että ACS-tapahtumaan olisi mukava saada radikaalisti madalletuille ja tuunatuille autoille oma alue, ja että pääsisi kerralla näkemään useita tyylikkäästi tehtyjä kokonaisuuksia. On mahtavaa olla mukana tekemässä ACS26-tapahtumaan jotain täysin uutta, onhan kuitenkin kyseessä koko Suomen mittakaavalla isoin ja näyttävin sisähalliautotapahtuma. Autojen rakentaminen on viime vuosien aikana palannut takaisin siihen suuntaan, että tehdään vapaasti omanlaisia ratkaisuja oman mielen mukaan. Isot leveät kiiltävät vanteet ja radikaali madaltaminen kuitenkin on aina tärkeä osa kokonaisuutta. Tämän tyylisuunnan autoja on suomessa nykyään paljon ja autojen tasokin on erittäin korkealla. Mielestäni tämä tyylisuuntaus on ehdottomasti ansainnut enemmän huomiota ja täysin oman näyttelyosion myös ACS26-tapahtumaan", Armas Holma J-HAKA Crew -yhteisöstä kertoo.

Tuning Car Show palasi viime vuonna juurilleen Helsingin Messukeskuksen halleihin yksi (1) ja kolme (3). Nämä kaksi hallia muodostavat yhdessä yli kymmenentuhannen neliömetrin näyttelyalueen. Hallissa kaksi (2) sijaitsee Car Audio World, kun taas Electrified Experience X Kokkolan Autohuolto sijaitsee Tuning Car Show’n yhteydessä hallissa yksi (1).  

“Arvostamme nuorten omaa aktiviisuutta. He ottivat meihin yhteyttä, ja yhteisen palaverin jälkeen päätös oli helppo. Nuorten suunnitelmat, intohimo ja asenne olivat kohdillaan. Oman näyttelyosion järjestäminen pääsiäisen ykköstapahtumaan on ehdottomasti asia, jonka kautta haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan. Tärkeää on, että he saavat samalla hienoja kokemuksia ajoneuvoharrastuksensa parissa”, ACS26’n luova tuottaja Jukka Salminen iloitsee. 

Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa. 

Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi. 

Uutta vuonna 2026 Stanced Worldin lisäksi ovat mm. Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet.  

ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18. Liput ovat myynnissä Tiketissä.

ISOMPI KOKEMUS 

47. Original American Car Show ACS26 
3.-5.4.2026 
Messukeskus, Helsinki 

americancarshow.fi 
facebook.com/americancarshow 
instagram.com/americancarshow_official/ 
tiktok.com/@originalamericancarshow 

Yhteyshenkilöt

Armas Holma, J-HAKA Crew, 045 6316 222, armas.holma@scotu.fi
Kuvat

Kaksi autoa ja ihmisiä autotapahtumassa näyttelyhallissa.
Ajoneuvoharrastusyhteisö oli mukana ACS25-tapahtumassa.
Ansis Ventins/ACS Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Linkit

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

