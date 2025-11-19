Väkivaltatyön messut käynnistävät Oranssit päivät -kampanjan Keski-Suomessa
Jyväskylässä järjestettävät väkivaltatyön messut avaavat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi toteutettavan Oranssit päivät -kampanjan Keski-Suomessa. Maksuttomat messut järjestetään Keski-Suomen hyvinvointialueen ja sen kumppaneiden yhteistyössä tiistaina 25.11. Jyväskylän yliopiston Agorassa. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 200 henkilöä.
– Olemme saaneet yhdessä useiden kumppaneiden kanssa rakennettua monipuolisen ohjelman, jossa aamupäivän luentoja syventävät iltapäivän vinkkipajat, iloitsee hyvinvointi ja kumppanuudet -palvelualueen palvelujohtaja Nina Peränen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Väkivaltatyön messuilla on esillä myös romanssihuijaukset. Väkivalta mielletään usein virheellisesti ainoastaan fyysiseksi väkivallaksi, mutta yhä useammin häirintää ja väkivaltaa esiintyy verkossa.
– Naisiin kohdistuvassa väkivallassa on kyse usein kontrollista, tarpeesta hallita toista ihmistä. Fyysisen väkivallan lisäksi on esimerkiksi taloudellista, seksuaalista, henkistä, hengellistä ja uskonnollista väkivaltaa tai vainoa, Peränen kertoo.
Väkivaltatyön messut on suunnattu ammattilaisille, päättäjille, opiskelijoille sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan väkivallan ehkäisyssä, tunnistamisessa sekä puheeksi ottamisessa. Ilmoittautuminen vuoden 2025 tapahtumaan on päättynyt.
Lisätietoa tapahtumasta: Keski-Suomen väkivaltatyön messut
Oranssit päivät -kampanja 25.11.–10.12. naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi
Maailmanlaajuinen YK:n Oranssit päivät -kampanja muistuttaa sukupuolittuneesta väkivallasta ja kannustaa toimimaan naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja alkaa kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. ja loppuu ihmisoikeuksien päivänä 10.12.
Kampanjan oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa. Kampanjaan voi osallistua pukeutumalla oranssiin ja valaisemalla kohteita oransseilla valoilla. Oranssi valo loistaa kampanjan ajan myös Keski-Suomen hyvinvointialueen Sairaala Novassa.
Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma. Tilastokeskuksen (2024) mukaan Suomessa suurimmassa riskissä ovat nuoret naiset. Heistä jopa viidesosa on kokenut väkivaltaa tai tullut raiskatuksi. Voidaan sanoa, että Suomessa joka kolmas nainen kohtaa elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille.
Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb toimii Oranssit päivät -kampanjan suojelijana Suomessa.
Lisätietoa kampanjasta: YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nina Peränen, palvelujohtaja, p. 050 594 6783, nina.peranen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2025 17:38:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ JATKOTIEDOTE Kaidemäentiellä palanut konehalli tulee tuhoutumaan palossa täysin. Pelastuslaitos jatkaa kohteessa raivausta ja jälkisammutusta vielä iltaan asti muutaman yksikön toimesta. Palossa tuhoutui konesuojan lisäksi yksi kuorma-auto ja traktori. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin muihin rakennuksiin sekä pihalla olleisiin muihin ajoneuvoihin. Henkilövahinkoja ei myöskään aiheutunut. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2025 17:08:06 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 IHMISEN PELASTAMINEN, RAJALA, SAARIJÄRVI Pelastuslaitoksella ollut pelastustehtävä Saarijärven Rajalan alueella. Poliisi tiedottaa tapauksesta tarvittavin osin jatkossa, pelastuslaitos ei kommentoi enempää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2025 16:29:26 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ Jämsässä Kaidemäentiellä palaa vajaan kahdensadan neliön kokoinen konehalli. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennuksen katto oli tulessa. Sammutustyöt käynnissä. Kohteeseen on hälytetty 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Seuraava tiedote: klo 17:30 päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 19.11.2025 kokouksesta19.11.2025 15:50:22 EET | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 19.11.2025.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.11.2025 16:51:32 EET | Tiedote
Kolmen henkilöauton kolarissa 9-tiellä Jyväskylässä yksi auto ajautui rantaveteen, jolloin 5 henkilön kyydissä ollut ajoneuvo vaurioitui hinattavaksi. Yksi henkilö loukkaantui. Kaksi muuta autoa vaurioituivat myös. Liikennettä ohjataan toista kaistaa pitkin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme