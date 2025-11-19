Komissio yksinkertaistaa kestävien rahoitustuotteiden avoimuussääntöjä
Euroopan komissio on tänään ehdottanut kestävää rahoitusta koskevien tietojen raportointiasetukseen muutoksia, joilla yksinkertaistetaan ja tehostetaan kestävien rahoitustuotteiden avoimuussääntöjä. Muutoksilla pyritään keventämään vaatimuksia, parantamaan käytettävyyttä yritysten kannalta ja auttamaan sijoittajia tekemään paremmin tietoon perustuvia päätöksiä.
Raportointiasetuksen kattava uudelleentarkastelu on osoittanut, että nykyisten vaatimusten mukaisesti annettavat tiedot ovat liian monimutkaisia ja pitkiä, minkä vuoksi sijoittajien on vaikea ymmärtää ja vertailla rahoitustuotteiden ympäristö- tai sosiaalisia hyötyjä. Asetusta on myös käytetty väärin merkintäjärjestelmänä, mikä on aiheuttanut sekaannusta ja lisännyt viherpesun riskiä. Näin ollen asetuksen tavoite suunnata pääomaa Euroopan kestävyysprioriteetteihin ei ole täysin täyttynyt.
Keskeiset parannukset
- Yksinkertaistetut tiedot
Finanssimarkkinoiden toimijoita koskevat yhteisötason tiedonantovaatimukset poistetaan, mikä vähentää päällekkäisyyksiä yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin kanssa. Myös tuotetason tiedonantojen määrää vähennetään niin, että vaatimus koskee ainoastaan saatavilla olevia, vertailukelpoisia ja merkityksellisiä tietoja. Tämä alentaa rahoitustuotteiden tarjoajien kustannuksia ja parantaa yksityissijoittajien tiedonsaantia.
- Selkeät tuoteluokat
Rahoitustuotteet, joihin liittyy ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä väittämiä, jaetaan kolmeen luokkaan:
- Kestävä luokka: Tuotteet, joilla tuetaan kestävyystavoitteita, kuten ilmasto-, ympäristö- tai sosiaalisia tavoitteita.
- Siirtymäluokka: Investoinnit yrityksiin tai hankkeisiin, joiden siirtymä kestävyyteen on todennäköinen tai jotka edistävät parannuksia ilmastoon, ympäristöön tai yhteiskuntaan.
- ESG-perusluokka: Tuotteet, joihin sisältyy ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa tukevia investointeja mutta jotka eivät täytä kahden muun luokan kriteerejä.
Luokiteltuihin tuotteisiin kuuluvista sijoituksista 70 prosenttia on oltava tuotteeseen sovellettavan kestävyysstrategian mukaisia. Tuotteisiin ei saa myöskään sisältyä sijoituksia haitallisiin toimialoihin. Jotta voidaan torjua viherpesua ja rakentaa luottamusta kestäviin investointeihin, ESG-väitteitä saa käyttää ainoastaan luokiteltujen tuotteiden nimissä ja markkinointiaineistoissa.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2736
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
EU-kommissionen vill se ett ”militärt Schengenområde” och en omvandling av försvaret19.11.2025 17:26:12 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant stärker försvarsberedskapen för att det ska gå snabbare och smidigare att förflytta trupper, utrustning och militära tillgångar i hela Europa och lägger fram ett paket om militär rörlighet: en ny förordning om militär rörlighet och ett gemensamt meddelande.
Enklare digitala EU-regler och nya digitala plånböcker sparar miljarder för företagen och främjar innovation19.11.2025 14:48:35 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionens nya digitala paket öppnar upp möjligheter för europeiska företag att växa och hålla sig i framkant i fråga om teknik, samtidigt som det främjar Europas högsta standarder i fråga om grundläggande rättigheter, dataskydd, säkerhet och rättvisa.
Yksinkertaisempi EU:n digisääntely ja digitaaliset lompakot tuovat yrityksille miljardisäästöt ja edistävät innovointia19.11.2025 14:48:35 EET | Tiedote
Euroopan komission uuden digitaalipaketin myötä eurooppalaiset yritykset voivat kasvattaa toimintaansa ja pysyä teknologian kehityksen eturintamassa. Samalla paketilla varmistetaan, että perusoikeudet, tietosuoja, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus turvataan Euroopassa jatkossakin.
Komissio suunnittelee sotilaallista Schengen-aluetta ja muutosta puolustusteollisuuteen19.11.2025 13:52:49 EET | Tiedote
Jotta sotilasjoukot, -kalusto ja -voimavarat voisivat liikkua nopeasti ja helposti kaikkialla Euroopassa, Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat esitelleen sotilaallisen liikkuvuuden paketin. Paketilla tehostetaan puolustusvalmiutta ja erityisesti varautumista. Se koostuu uudesta sotilaallista liikkuvuutta koskevasta asetuksesta sekä yhteisestä tiedonannosta.
Ekonomisk höstprognos 2025: fortsatt tillväxt trots svåra utmaningar17.11.2025 16:39:26 EET | Pressmeddelande
Kommissionens ekonomiska höstprognos 2025 visar att tillväxten under årets tre första kvartal överträffade förväntningarna. Det starka resultatet berodde inledningsvis på en kraftig exportökning i väntan på tullhöjningar, men EU:s ekonomi fortsatte även att växa under det tredje kvartalet. Den ekonomiska aktiviteten väntas fortsätta att öka i måttlig takt under prognosperioden, trots utmanande förhållanden i omvärlden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme