Komissio yksinkertaistaa kestävien rahoitustuotteiden avoimuussääntöjä

20.11.2025 15:06:42 EET

Euroopan komissio on tänään ehdottanut kestävää rahoitusta koskevien tietojen raportointiasetukseen muutoksia, joilla yksinkertaistetaan ja tehostetaan kestävien rahoitustuotteiden avoimuussääntöjä. Muutoksilla pyritään keventämään vaatimuksia, parantamaan käytettävyyttä yritysten kannalta ja auttamaan sijoittajia tekemään paremmin tietoon perustuvia päätöksiä.

Raportointiasetuksen kattava uudelleentarkastelu on osoittanut, että nykyisten vaatimusten mukaisesti annettavat tiedot ovat liian monimutkaisia ja pitkiä, minkä vuoksi sijoittajien on vaikea ymmärtää ja vertailla rahoitustuotteiden ympäristö- tai sosiaalisia hyötyjä. Asetusta on myös käytetty väärin merkintäjärjestelmänä, mikä on aiheuttanut sekaannusta ja lisännyt viherpesun riskiä. Näin ollen asetuksen tavoite suunnata pääomaa Euroopan kestävyysprioriteetteihin ei ole täysin täyttynyt.

Keskeiset parannukset

  1. Yksinkertaistetut tiedot


Finanssimarkkinoiden toimijoita koskevat yhteisötason tiedonantovaatimukset poistetaan, mikä vähentää päällekkäisyyksiä yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin kanssa. Myös tuotetason tiedonantojen määrää vähennetään niin, että vaatimus koskee ainoastaan saatavilla olevia, vertailukelpoisia ja merkityksellisiä tietoja. Tämä alentaa rahoitustuotteiden tarjoajien kustannuksia ja parantaa yksityissijoittajien tiedonsaantia.

  1. Selkeät tuoteluokat


Rahoitustuotteet, joihin liittyy ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä väittämiä, jaetaan kolmeen luokkaan:

  • Kestävä luokka: Tuotteet, joilla tuetaan kestävyystavoitteita, kuten ilmasto-, ympäristö- tai sosiaalisia tavoitteita.
  • Siirtymäluokka: Investoinnit yrityksiin tai hankkeisiin, joiden siirtymä kestävyyteen on todennäköinen tai jotka edistävät parannuksia ilmastoon, ympäristöön tai yhteiskuntaan.
  • ESG-perusluokka: Tuotteet, joihin sisältyy ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa tukevia investointeja mutta jotka eivät täytä kahden muun luokan kriteerejä.


Luokiteltuihin tuotteisiin kuuluvista sijoituksista 70 prosenttia on oltava tuotteeseen sovellettavan kestävyysstrategian mukaisia. Tuotteisiin ei saa myöskään sisältyä sijoituksia haitallisiin toimialoihin. Jotta voidaan torjua viherpesua ja rakentaa luottamusta kestäviin investointeihin, ESG-väitteitä saa käyttää ainoastaan luokiteltujen tuotteiden nimissä ja markkinointiaineistoissa.

