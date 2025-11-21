Temetille merkittävä yhteistyösopimus väestönsuojista UAE:ssa

Lehdistötiedote 21.11.2025

Temet Group on niin suomalaisittain kuin globaalistikin johtava väestönsuojateknologian ja -ratkaisujen osaaja ja tuottaja. Esimerkiksi Suomessa Temetin osuus väestönsuojista on pitkälti yli puolet ja Temetin kehittämät edistykselliset, testatut teknologiat ovat ohjanneet myös kansainvälisen väestönsuojastandardoinnin etenemistä. Korkein mahdollinen laatu on ollut lähtökohta myös yhteistyösopimukselle, joka on juuri solmittu Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien väestönsuojarakentamisesta, arvioi Temetin toimitusjohtaja Juha Simola.

“Olemme erittäin kiitollisia ja onnellisia, että tarjoamamme laatu on saanut poikkeuksellisen vaativilta asiakkailta näin myönteisen vastaanoton. Rakentava yhteistyö UAE:n viranomaisten kanssa on kulminoitunut tänään allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen, joka avaa todella merkittävät mahdollisuudet. Potentiaali on todella huikea, kun tuomme suomalaisen osaamisemme laajasti suunnittelusta väestönsuojarakentamiseen ja teknologian elinkaaripalveluihin. Kyse on UAE:n viisaasta, ennakoivasta varautumisesta, joka suojaa ihmisiä ja vahvistaa yhteiskunnan toimintakykyä vuosikymmenten mittaan”, taustoittaa Simola tilannetta.

Tasavallan Presidentille erityiskiitokset

Yhteistyö toteutetaan vaiheittain ja UAE:n toimivaltaisten viranomaisten ohjauksessa. Temet tarjoaa käyttöön kokonaistoimituskykynsä, laajan kumppaniverkostonsa sekä koulutuksen ja osaamisen siirron, jotta järjestelmien käyttö ja huollettavuus varmistuvat kaikissa olosuhteissa. Toimitusjohtaja Simola alleviivaa koko suomalaisen väestönsuojajärjestelmän merkitystä ja kiittää Suomen viranomaisia laajasta ja intensiivisestä tuesta.

“Suomalainen vahvuus on standardoitu laatu ja järjestelmällinen ylläpito. Kun nämä yhdistetään UAE:n kunnianhimoiseen visioon turvallisesta, toimivasta ja kansainvälisesti kilpailukykyisestä yhteiskunnasta, syntyy kestävää arvoa: Tilat, jotka sekä palvelevat arkea että tarjoavat poikkeusoloissa suojaa tarpeen mukaan.”

”Erityiskiitos kuuluu Tasavallan Presidentti Alexander Stubbille. Tasavallan Presidentin vierailu on tarjonnut sopimuksellemme parhaat mahdolliset puitteet, joiden myötä tämä merkittävä askel UAE:n ja Suomen yhteistyössä voitiin ottaa. On meille valtava kunnia, että Tasavallan Presidentti nosti meidät esiin hienosti korkeimmalla mahdollisella tasolla ja osoitti samalla laajaa ja syvää suomalaisen väestönsuoja-osaamisen tuntemusta.”

Temetin yhteistyösopimus allekirjoitettiin presidentti Stubbin UAE-vierailun yhteydessä. Taustalla on ollut vahvasti esillä suomalainen väestönsuojelun kokonaismalli, jossa lainsäädäntö, pelastustoimen toiminta, valmiussuunnittelu ja suojauksen laadunvarmistus niveltyvät osaksi normaalia rakentamista ja ylläpitoa.

Temetin toteutettaviksi tulevista hankkeista päätetään tarkemmin erikseen tapauskohtaisesti. Temetin yhteistyösopimuksen ytimessä on pitkäaikainen kumppanuus, jossa Temetin tekninen osaaminen ja UAE:n strateginen visio tuottavat yhdessä laadukkaimpia mahdollisia ratkaisuja.

”Tämä on todella valtava mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle – ei pelkästään liiketoiminnallisessa mielessä, vaan myös sopimuksen historiallisena luonteena niin UAE:ssa kuin koko Lähi-idässä. Tuomalla Suomessa kehitetyn ja kansainvälisesti tunnustetun väestönsuojauksen ja kaksikäyttöasiantuntemuksen UAE:hen luomme perustan laaja-alaiselle yhteistyölle, joka kattaa laajasti suunnittelun, väestönsuojarakentamisen sekä teknologian elinkaaripalvelut”, Simola iloitsee.

Lisätiedot:

Juha Simola, toimitusjohtaja, Temet Group, 040 1877 765, juha.simola@temet.com