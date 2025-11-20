Suomalaisen outsider-taiteen kokonaisuus Tokioon 29.11.–26.12.2025

Suomalaisen outsider-taiteen tapahtumakokonaisuus IMAGINE EVERYDAY! Outsider Art Finland toteutetaan yhteistyössä HERALBONY:n, Pertin Valinnan ja Suomen Japanin instituutin kanssa Tokiossa 29.11.-26.12.2025. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö tuo Outsider Art Finland tapahtumat Tokioon, HERALBONY LABORATORY GINZAan, kutsuen kaikki kuvittelemaan osallistavampaa, monimuotoisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

”Olemme todella iloisia yhteistyöstä upean HERALBONY-tiimin kanssa ja siitä, että pääsemme tapaamaan paikallisia taiteilijoita ja yleisöä. Rakastan Japania, ja on ollut aina unelmani päästä Japaniin jonain päivänä. Me halutaan näyttää, että me ei olla vaan söpöjä, meillä on aivot myös”, sanoo Sami Helle, PKN-yhtyeen perustajajäsen ja Pertin Valinnan edustaja.

“Meillä on suuri ilo esitellä Tokiossa suomalaista kulttuuria kansainvälisten huipputekijöiden kanssa. Tapahtumakokonaisuus syventää Pertin Valinnan ja HERALBONY:n jo pitkäaikaista yhteistyötä ja edistää suomalaisen outsider-taiteen näkyvyyttä Japanin markkinoilla”, iloitsee Heini Merkkiniemi, Outsider Art Festivalin toiminnanjohtaja.

“Luovuus syntyy monimuotoisista tavoista nähdä ja tuntea. Suomessa osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä arvoja, ja siksi IMAGINE EVERYDAY! Outsider Art Finland -kokonaisuuden tuominen Tokioon on meille tärkeää”, sanoo Jaakko Nousiainen, Suomen Japanin instituutin johtaja.

OHJELMA JA TAPAHTUMAT

Elämyksellinen tapahtumakokonaisuus nostaa esiin suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan monimuotoisuutta Outsider Art Festivalin (OAF) esittelemänä.

Päätapahtuma on IMAGINE EVERYDAY! Outsider Art Finland –näyttely, jossa on esillä Maima Tanin ja Kalevi Helvetin taideteoksia ja taidetuotteita sekä Pertti Kurikan Nimipäivät -punkyhtyeen Jälkeenjääneet arkistot - mediainstallaatio. Näyttely on OAF:n ja HERALBONY:n yhteisesti kuratoima ja esillä HERALBONY LABORATORY GINZA:ssa 29.11.–26.12. Näyttely on avoinna yleisölle päivittäin klo 11–19, tiistaisin suljettu.

IMAGINE EVERYDAY! Outsider Art Finland –näyttelyn avajaiset järjestetään Tokiossa HERALBONY LABORATORY GINZA:ssa 28.11. Tapahtuma on avoinna medialle sekä kutsuvieraille – ohjelmassa taiteilijahaastatteluja ja puheita klo 16–20. Ohjelmassa HERALBONYn ja Pertin valinnan perustajien puheet, taiteilijatapaamisia sekä Kalevi Helvetin potretteja.

OAF -elokuvanäytös EuroSpace Cinemassa sunnuntaina 30.11. klo 16 sisältää lyhytelokuvia Maima & Satu Tanilta sekä Kalevi Helvetiltä & Kalle Pajamaalta, sekä PKN-yhtyeen Kovasikajuttu – dokumentin (ohj. Jukka Kärkkäinen & J-P Passi, tuot. Mouka Filmi, 2012). Näytös sisältää myös live-esityksiä sekä taiteilijoiden keskustelutilaisuuden.

OAF -seminaari Tokyo Midtown Design Hubissa 4.12. klo 17 avaa Pertin Valinnan ja HERALBONY:n tulevaisuuden visioita erityisryhmien työllistymisestä ja sosiaalisesti kestävästä liiketoiminnasta. Tapahtumassa kuullaan, miten molemmat yritykset uudistavat käsityksiä monimuotoisuudesta ja voimaannuttavat outsider-taiteilijoita tasa-arvoisina toimijoina luovilla aloilla. Puhujina ovat OAF:n johtaja Heini Merkkiniemi, Pertin Valinnan perustaja Sami Helle, taiteilija-tutkija Satu Tani, Heralbony:n tuottaja Ryotaro Kamada ja projektipäällikkö Kanae Miyahara. Tilaisuutta voi seurata myös Zoomin välityksellä.

OAF Grande Finale järjestetään lauantaina 6.12. klo 11–12.30, jolloin OAF tuo Joulupukin tapaamaan paikallista yleisöä. Yleisöllä on mahdollisuus ostaa taiteilijoiden tuottamia joululahjoja HERALBONY LABORATORY GINZA Shopissa.

MUKANA OLEVAT TAITEILIJAT

Kalevi Helvetti on Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen kitaristin ja Pertin Valinnan perustajan Pertti Kurikan alter ego. Kalevi Helvetti on ainutlaatuinen visionääri, joka pukeutuu vampyyripukuun. Hänen mielikuvitukselliset visionsa kumpuavat ihmisen peloista ja kauhusta. Kalevin käsissä ihmiskokemuksen pelottavat puolet muuttuvat omaleimaisiksi kuvataiteen, musiikin, esitysten, runouden ja elokuvan teoksiksi. Kalevi Helvetti tarttuu arjen aiheisiin vaeltaessaan yksin kaupungin kaduilla vampyyrina. Hänen pelottavat näkemyksensä ja makaaberit havaintonsa maailmasta sekoittuvat usein tahattomaan huumoriin. Kalevi Helvetin autofiktiiviset runot ovat raakoja ja kauniita luovuuden purkauksia, joissa helvetin tuli ja hampaiden kiristys ovat yhtä lailla pelottavia asioita.

Helsingissä Kalevi on hyvin tunnettu ja hänet löytää usein paikallisista levykaupoista tai kahvittelemasta omassa galleriassaan. Hänen teoksiaan on ollut esillä yli 80 näyttelyssä ja festivaalilla Suomessa. Kansainvälisesti Kalevi on yhteydessä laajaan taideyleisöön ja kollegoihin. Hänen töitään on esitelty mm. Outsider Art Fair New Yorkissa 2019, Lontoossa tapahtumassa 2019, Pariisissa 2023 sekä European Outsider Art EOA yhdistyksen Ukrainan hyväksi järjestämässä näyttelyssä 2022.

Joskus Kalevin näyt ovat pelottavan tarkkanäköisiä. New Yorkissa kuvatessaan lyhytelokuvaa The New York Plague vuonna 2019, Kalevilla oli pelko ”astua ruttoon” New Yorkin kaduilla. Pian tämän jälkeen covid19-pandemia alkoi, ja Kalevin näkemystä pidettiin maailmanlaajuisen pandemian ennustuksena.

Tokion taideyleisölle Kalevi tarjoilee teoksia kokoelmista New York Plague (2019-2021) ja Dead Elvis (2023), joka sisältää potretteja hänen suosikkiartisteistaan. Mukana ovat Janis Joplin, Sid Vicious ja John Lennon. Elokuvanäytöksessä nähdään muun muassa Kalevin ja Kalle Pajamaan lyhytelokuva The Boxer (2025), jossa on mukana Emola Hatsina String Bandin musiikkia sekä uusi audiovisuaalinen performanssi valotaiteilija Antti Kuivalaisen kanssa.

Maima Tani on monipuolinen ja visionäärinen taiteilija Helsingistä. Hänen inspiraationsa kumpuaa luonnosta ja erityisesti merenalaisesta elämästä. Maiman suosikkiaiheita ovat mielikuvitukselliset merieläimet, koralliriutat ja ammoniitit. Hän tekee yksityiskohtaisia mustavalkoisia piirroksia ohuilla musteilla sekä luo kekseliästä tekstiilitaidetta virkkaamalla suurikokoisia pukuja ja installaatioita sekä arjen design-esineitä, kuten ammoniittiriipuksia.

Maima asuu kissansa Mörkön kanssa ja tekee usein tekstiilitaidetta katsoessaan Netflix-sarjoja. Hän tekee yhteistyötä taiteilijasiskonsa Satu Tanin kanssa jonka kanssa Maima jakaa ateljeen Lauttasaaren kauniilla saarella. Siskokset ovat tehneet taidetta yhdessä lapsuudesta lähtien, kuin jatkaen ainutlaatuista mielikuvitusmaailmaansa ja leikkiään. Uutena ilmaisumuotona Maima ja Satu tekevät lyhytelokuvia, joissa käsitellään ekologisia kriisejä ja kestävyysteemoja. Heidän pitkään käynnissä oleva projektinsa, Hengittävä riutta – The Breathing Reef (2019–), on kasvanut Maiman tekstiiliteoksista monialaiseksi kokonaisuudeksi, lyhytelokuviksi ja installaatioiksi, jotka ovat vallanneet erilaisia kaupunkitiloja Suomessa ja ulkomailla. Viime kesänä teoskokonaisuus nähtiin mm Espoon Länsimetrossa.

Viime vuosina Maiman teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä Suomessa ja kansainvälisesti Pariisissa (2023), Tukholmassa (2024), Tokiossa (2024) ja Art Brut Biennalessa Hengelossa (2024). Vuonna 2024 Maima oli yksi Heralbony Prize -finalisteista. Hänen työtään tukevat Autismisäätiön taidestudio, Pertin Valinta ja Outsider Art Festival OAF. Maima on tehnyt yhteistyötä OAF:n kanssa taiteilijana ja kuraattorina useissa projekteissa ja ohjelmissa vuosina 2022–2025.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ OUTSIDER–TAITEEN KENTÄLLÄ

OAF Tokyo pop up -tuotanto toteutetaan yhteistyössä Pertin Valinta Outsider Art Agencyn, Outsider Art Festival OAF:n, HERALBONY Co., Ltd.:n ja Suomen Japanin instituutin kanssa, ja sitä tukee nimellisesti Suomen Tokion suurlähetystö. Tapahtuman sponsoreina toimivat Saastamoisen säätiö, Frame Contemporary Art Finland, Taiteen edistämiskeskus, Suomen elokuvasäätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Autismisäätiö sekä Santa Claus Foundation.

OAF-tiimi Japanissa ovat mukana Pertin Valinnan perustajat Sami Helle, taiteilija Kalevi Helvetti, taiteilija Maima Tani, taiteilija-tutkija Satu Tani, elokuvantekijä-tuottaja Kalle Pajamaa, valo- ja äänitaiteilija Antti Kuivalainen, OAF:n johtaja-tutkija Heini Merkkiniemi, Pertin Valinnan toimitusjohtaja Teuvo Merkkiniemi ja OAF-tapahtuman juontaja Jessica Rasila.

HERALBONY Co., Ltd. on luova yritys, joka työskentelee vammaisten taiteilijoiden kanssa. Yritys luo ainutlaatuisia brändikokemuksia taiteen ja tarinankerronnan kautta, tuoden inklusiivisuutta liiketoimintaan. Esittelemällä taiteilijoiden ainutlaatuisia ilmaisutapoja ja tarinoita HERALBONY pyrkii muuttamaan käsityksiä vammaisuudesta ja rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokainen ero nähdään arvokkaana. Yritys hallinnoi yli 2 000 neurodivergentin taiteilijan teoskokoelmaa, huolehtii reiluista tekijänoikeuskorvauksista ja edistää kestävää liiketoimintamallia. HERALBONY:n oma brändi tuottaa korkealaatuisia tuotteita, joissa yhdistyvät taide ja käsityötaito. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa luodakseen inklusiivisia kokemuksia ja luovia projekteja. HERALBONY järjestää myös kansainvälisen HERALBONY Art Prize -palkinnon, joka tunnustaa ansioituneita vammaisia taiteilijoita. Heinäkuussa 2024 HERALBONY perusti ensimmäisen ulkomaisen tytäryhtiönsä Pariisiin laajentaakseen visiotaan maailmanlaajuisesti. www.heralbony.com

Outsider Art Festival OAF on monialainen taidefestivaali, joka esittelee outsider-taidetta kuvataiteen, musiikin, elokuvan, kirjallisuuden ja esittävien taiteiden aloilla. OAF järjestetään vuosittain elokuussa osana Helsingin juhlaviikkoja. OAF antaa äänen outsider-taiteilijoille ja mahdollistaa yhdenvertaisen osallisuuden festivaalin suunnitteluun ja toteutukseen laajan luovan alan verkoston kanssa. OAF-pop up -tapahtumia on järjestetty aiemmin mm. New Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa ja Berliinissä. www.outsiderart.fi

OAF:n tuottaa Pertin Valinta Outsider-taiteen tuotantotalo ja agentuuri, jonka perustivat Pertti Kurikan Nimipäivät -punkyhtyeen jäsenet. Pertin Valinta on sosiaalinen yritys, joka edistää erityisryhmien työllistymistä luovalla alalla. Yrityksen toimintaan kuuluvat kauppa, galleria, festivaali, taiteilijaresidenssit, radio-ohjelma ja innovatiiviset yhteistyöt laajan kumppaniverkoston kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. www.pertinvalinta.fi

Suomen Japanin-instituutti on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka vahvistaa Suomen ja Japanin kahdenvälisiä kumppanuuksia kestävän tulevaisuuden puolesta. Instituutti edistää molemminpuolista ymmärrystä ja liikkuvuutta tieteen, kulttuurin ja korkeakoulutuksen aloilla, keskittyen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. https://finstitute.jp

LEHDISTÖMATERIAALIT

JULISTE

TRAILER-VIDEO

VALOKUVIA

Katso Samin OAF Tokyo Pop up VIDEO

Kovasikajuttu -dokumentin TRAILER

Kalevi Helvetti & Kalle Pajamaa -elokuvan Nyrkkeilijä - The Boxer TRAILER

Maima & Satu Tani -elokuvan Hengittävä riutta - The Breathing Reef TRAILER