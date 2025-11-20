SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen soisi olevan kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta

- Kokoomus ja perussuomalaiset näyttävät tarttuvan jokaiseen tilaisuuteen kääntääkseen huomion pois oman talous- ja työllisyyspolitiikansa täydellisetä haaksirikosta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Hallitus on istunut jo yli puolet kaudestaan, mutta kaikki ongelmat ovat edellisen hallituksen syytä ja ratkaisut sysätään seuraavalle hallitukselle.

- Vaikuttaa siltä, ettei niin kokoomuksen kuin perussuomalaistenkaan johto ennättänyt ennen kommentointiaan perehtymään varsinaiseen raporttiin. Nyt torstaina todellisuus näyttää jo ensiotsikoita laimeammalta. Esimerkiksi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on jo ennättänyt oikaisemaan raportin lukuja murto-osaan.

- Vaikka elämme nopean viestinnän aikakautta, on hyvä ottaa hetki aikaa ja perehtyä käsillä olevaan asiaan. Nyt näyttäisi siltä, että hallituspuolueisiin tarttui vauhtisokeus.

Kun koronakriisi iski Suomeen keväällä 2020 käytännössä kaikki talouden asiantuntijat painottivat nopeaa reagointia, jotta terveyttä ja ihmishenkiä voidaan suojata, mutta myös jotta talous ei pääse luhistumaan. Tässä työssä viime hallitus onnistui kansainvälisestikin vertaillen hyvin.

- Silloiset oppositiopuolueet ja nykyiset hallituspuolueet olivat tosiasiassa viime kaudella eduskunnassa hyväksymässä ison osan määrärahan lisäyksistä ja esimerkiksi kokoomus vaatii suureen ääneen lisää tukea yrityksille, Tuppurainen muistuttaa.

Tuppurainen huomauttaa, että koronan hellitettyä vuonna 2022 alijäämät pienenivät kohentuvan työllisyyden ja kasvun vuoksi. Nykyinen hallitus on laiminlyönyt juuri kasvupolitiikan ja työllisyyden.

- Kun Marinin hallitus viime kaudella teki panostuksia esimerkiksi koulutukseen ja terveydenhuoltoon, on Orpon hallitus keskittynyt alentamaan rikkaiden verotusta - velaksi, mitä se peittelee pikavipillä eläkerahastosta. Hyväosaisten veronalennuksiin käytetty raha ei siirry kulutukseen toisin kuin esimerkiksi pieni- ja keskituloisilla. Niin sanotut dynaamiset vaikutukset ovat kyseenalaisia.

Koronakriisin jälkeen taloutta ovat heiluttaneet niin Ukrainan sota kuin sen myötä tullut energiakriisikin. Olisiko nykyisten hallituspuolueiden mielestä näihin pitänyt olla vastaamatta? Viime kaudella Suomea kohtasivat merkittävät iskut, mutta silti Orpon-Purran hallitus tulee jäämään maamme historiaan eniten velkaa kasvattaneena.

- Kun hallituksen oma tulostaulu kertoo rumaa kieltä Euroopan heikoimmista kasvuluvuista, korkealla pysyvästä työttömyydestä, 2000-luvun ennätyskonkursseista ja näiden myötä yhä kasvavasta velkaantumisesta, niin ei ole ihme, että haluaa kääntää keskustelun pois oma politiikkansa täydellisestä haaksirikosta, Tuppurainen päättää.