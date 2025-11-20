SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen soisi olevan kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta
Keskiviikkona julkaistu VTV:n raportti korona-ajan valtion menoista herätti tuoreeltaan runsaasti keskustelua. Erityisesti kommentoinnissa kunnostautui nykyinen oikeistohallitus kääntääkseen keskustelun pois hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja uhkaavasta EU:n alijäämämenettelystä.
- Kokoomus ja perussuomalaiset näyttävät tarttuvan jokaiseen tilaisuuteen kääntääkseen huomion pois oman talous- ja työllisyyspolitiikansa täydellisetä haaksirikosta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Hallitus on istunut jo yli puolet kaudestaan, mutta kaikki ongelmat ovat edellisen hallituksen syytä ja ratkaisut sysätään seuraavalle hallitukselle.
- Vaikuttaa siltä, ettei niin kokoomuksen kuin perussuomalaistenkaan johto ennättänyt ennen kommentointiaan perehtymään varsinaiseen raporttiin. Nyt torstaina todellisuus näyttää jo ensiotsikoita laimeammalta. Esimerkiksi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on jo ennättänyt oikaisemaan raportin lukuja murto-osaan.
- Vaikka elämme nopean viestinnän aikakautta, on hyvä ottaa hetki aikaa ja perehtyä käsillä olevaan asiaan. Nyt näyttäisi siltä, että hallituspuolueisiin tarttui vauhtisokeus.
Kun koronakriisi iski Suomeen keväällä 2020 käytännössä kaikki talouden asiantuntijat painottivat nopeaa reagointia, jotta terveyttä ja ihmishenkiä voidaan suojata, mutta myös jotta talous ei pääse luhistumaan. Tässä työssä viime hallitus onnistui kansainvälisestikin vertaillen hyvin.
- Silloiset oppositiopuolueet ja nykyiset hallituspuolueet olivat tosiasiassa viime kaudella eduskunnassa hyväksymässä ison osan määrärahan lisäyksistä ja esimerkiksi kokoomus vaatii suureen ääneen lisää tukea yrityksille, Tuppurainen muistuttaa.
Tuppurainen huomauttaa, että koronan hellitettyä vuonna 2022 alijäämät pienenivät kohentuvan työllisyyden ja kasvun vuoksi. Nykyinen hallitus on laiminlyönyt juuri kasvupolitiikan ja työllisyyden.
- Kun Marinin hallitus viime kaudella teki panostuksia esimerkiksi koulutukseen ja terveydenhuoltoon, on Orpon hallitus keskittynyt alentamaan rikkaiden verotusta - velaksi, mitä se peittelee pikavipillä eläkerahastosta. Hyväosaisten veronalennuksiin käytetty raha ei siirry kulutukseen toisin kuin esimerkiksi pieni- ja keskituloisilla. Niin sanotut dynaamiset vaikutukset ovat kyseenalaisia.
Koronakriisin jälkeen taloutta ovat heiluttaneet niin Ukrainan sota kuin sen myötä tullut energiakriisikin. Olisiko nykyisten hallituspuolueiden mielestä näihin pitänyt olla vastaamatta? Viime kaudella Suomea kohtasivat merkittävät iskut, mutta silti Orpon-Purran hallitus tulee jäämään maamme historiaan eniten velkaa kasvattaneena.
- Kun hallituksen oma tulostaulu kertoo rumaa kieltä Euroopan heikoimmista kasvuluvuista, korkealla pysyvästä työttömyydestä, 2000-luvun ennätyskonkursseista ja näiden myötä yhä kasvavasta velkaantumisesta, niin ei ole ihme, että haluaa kääntää keskustelun pois oma politiikkansa täydellisestä haaksirikosta, Tuppurainen päättää.
SDP:n Matias Mäkynen: VTV:n raporttia on oikaistava20.11.2025 09:02:11 EET | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusviraston raporttia Marinin hallituksen talouspolitiikasta käsiteltiin keskiviikkona runsaasti julkisuudessa väärien tietojen pohjalta. Torstaiaamun Helsingin Sanomien haastattelussa valtiovarainministeriön Mika Niemelä oikoi osaa raportin vääristä mielikuvista. Raportissa on tarkasteltu vain valtion budjetin kehitystä vuoteen 2024 asti, mutta ei päätöksiä, jotka budjetin taustalla ovat. Siksi raportissa ja sitä koskevassa uutisoinnissa on ainakin kolme virhettä, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
SDP:n Paula Werning: Pelastustoimen perusta murenee – jopa 17 % Varsinais-Suomen sopimuspalokunnista vaarassa19.11.2025 15:35:05 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja Suomen sopimuspalokuntien liiton (SSPL) puheenjohtaja Paula Werning on erittäin huolissaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) käynnistämistä neuvotteluista, jotka voivat johtaa jopa 13 sopimuspalokunnan, sivuaseman tai puolivakinaisen palokunnan lakkauttamiseen. Pahimmillaan 17 prosenttia alueen sopimuspaloasemista katoaa pysyvästi. Tämä on äärimmäisen huolestuttava kehitys ja suora seuraus hallituksen riittämättömästä rahoituksesta, Werning sanoo.
SDP:n Tytti Tuppurainen Tukholmaan Friedrich Ebert Stiftung -säätiön 100-vuotisjuhlaan19.11.2025 12:33:53 EET | Tiedote
Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on kutsuttu korkean tason keskusteluun Tukholmaan keskiviikkona 19.11. yhdessä pohjoismaisten ja saksalaisten sosialidemokraattisten johtajien kanssa. Kyseessä on Friedrich Ebert Stiftung -säätiön (FES) 100-vuotisjuhla.
SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen talouslinja on kokenut vararikon19.11.2025 11:43:25 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purran viesti EU-menettelyn käynnistymisestä osoittaa hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden murentuneen lopullisesti, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen (sd). – Nyt ei auta meriselitykset. Pääministeri Orpo ja ministeri Purra ajoivat täyttä vauhtia karille, suoraan EU:n tarkkailuluokan eturiviin. Tämä osoittaa, että hallituksen talouslinja on kokenut vararikon.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Hallitus menettää talouspolitiikkansa viimeisenkin uskottavuuden19.11.2025 11:38:16 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo pitää erittäin vakavana, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ennakoi Suomen joutuvan EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Kaarisalon mukaan kyseessä on hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan kova oppiraha. – Käsittämättömintä on, että samaan aikaan valtiovarainministeri vähättelee eduskunnan edessä kasvun merkitystä Suomen taloudelle. Tarvitsemme tulo- ja menosopeutusta, mutta ilman kasvua ajaudumme täydelliseen kriisiin.
