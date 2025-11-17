Hyvää kannatti odottaa – ysitie saa rahoituksensa
Tänään on merkittävä päivä kansallisesti, mutta myös Pirkanmaan alueella. Valtatie 9 Tampere–Orivesi-osuuden rahoitus eteni eduskuntakäsittelyyn. Liikenneturvallisuus paranee ja ruuhkaisuus vähenee, kun Pirkanmaan pahin liikenteen pullonkaula poistuu. Kyseessä on samalla ollut kansallisen liikennejärjestelmämme kriittisin kuristuskohta.
Kyse ei kuitenkaan ole vain tiehankkeesta. Eduskunnan rahoituspäätös tulee olemaan myös lähtölaukaus Tampereen ja Oriveden välisen liikennekäytävän siirtymiselle seuraavaan kehitysvaiheeseensa. Alueen kunnilla on täysi valmius tarttua tekemiseen, ja keskeiset yritysalueet pystytään pian kytkemään asianmukaisesti valtakunnalliseen liikenneverkkoon.
Yritysten kasvulle ja investoinneille rahoituspäätös tuottaa puolestaan ennustettavuutta. Esimerkiksi Tarastenjärven kiertotalouden ja energiantuotannon toimijat pystyvät jatkossa kasvattamaan toimintansa volyymia ja kunnianhimonsa tasoa merkittävästikin. Nämä toimialat ovat oleellinen osa eurooppalaista strategista kilpailukykyä, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.
Tiehankkeen ansiosta myös työmatkaliikenne alueella helpottuu ja logistiikan aikataulujen luotettavuus paranee. Alasjärvi–Käpykangas-hankkeen vaikutukset säteilevät elinkeinoelämään harvinaisenkin laajalle, ja esimerkiksi Keski-Suomessa rahoituspäätös on herättänyt suurta huojennusta.
Pirkanmaa on maakuntana ollut tierahoituksen suurin häviäjä Suomessa melkein koko 2000-luvun ajan. Tieinfraan kohdennettu rahoitus on hämmästyttävällä tavalla väistellyt maakuntaa, mutta koska suunnittelua on kuitenkin edistetty todellisten liikenteellisten tarpeiden mukaisesti, on lopputuloksena syntynyt suuri määrä toistaiseksi toteutumattomia suunnitelmia. Toimijat myös muissa osissa Pirkanmaata ja lähimaakuntia huokaisevat hekin tänään helpotuksesta. Ysitien jälkeen on lopulta mahdollista tarttua näihin muihinkin akuutteihin kehittämistarpeisiin tieverkollamme.
– On aika kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana tehneet työtä ysitien rahoituspäätöksen saamiseksi. Yhteistyö ja sitkeys palkittiin lopulta, suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen sanoo.
Hankkeen rahoitus sisältyy hallituksen eduskunnalle antamaan vuoden 2026 täydentävään talousarvioesitykseen. Hankkeen toteuttamiselle ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä 109 miljoonan euron valtuus ja vuodelle 2026 22 miljoonan euron määräraha.
Yhteyshenkilöt
Ruut-Maaria RissanenSuunnittelujohtajaPirkanmaan liitto
Maakuntakaava, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevat kysymykset.
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
