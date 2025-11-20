Syksyn hakujen 2025 tulokset valmistuivat: Onnittelut kaikille valituille!
Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi torstaina 11.9.2025. Jyväskylän yliopistossa tänä syksynä viidessä hakukohteessa tarjolla olleisiin opiskelupaikkoihin pyrki 679 hakijaa. Hakijamäärä nousi vuoden takaisesta 16 prosenttia.
Hakijoiden tulokset (hyväksytty, hylätty, varasijalla) ovat nyt valmistuneet ja näkyvissä Opintopolku.fi-palvelussa. Kaikkiaan opiskelijoita hyväksyttiin syksyn haussa 151, joista ensikertalaisia oli 18. Hyväksytyistä 90 on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.
Eniten hakijoita keräsi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon pyrki 327 hakijaa. Toiseksi eniten hakemuksia tuli tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, 232 hakemusta.
Syksyn yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin myös avoimen väylän erillishaku, jonka kautta saatiin 15 hakemusta. Hakukohteisiin edellytetään aiempia opintoja. Avoimen väylän haussa hyväksyttiin 11 hakijaa, joista ensikertalaisia 5.
Syksyn hauissa hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.11.2025. Opinnot alkavat tammikuussa 2026.
