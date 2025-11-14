Hesburger Kirkkonummen toiminta siirtyy Varuboden-Oslalle
Kirkkonummen Hesburgerista saa Bonusta 16. joulukuuta alkaen.
Hesburger Kirkkonummen toiminta siirtyy takaisin osuuskauppa Varuboden-Oslalle joulukuussa. Varuboden-Osla myi toiminnan Hesburgerille keväällä 2019 ja ostaa nyt toiminnan takaisin. Toiminta siirtyy Varuboden-Oslalle 16.12. ja henkilökunta siirtyy osuuskauppaan vanhoina työntekijöinä.
– Olemme viime vuosina vahvistaneet Varuboden-Oslan ravintolaliiketoimintaa ja avasimme esimerkiksi viime vuonna uuden Hesburger-ravintolan Hankoon, toimialajohtaja Laura Koistinen sanoo. Kirkkonummen Hesburgerin myötä meillä on neljä pikaruokaravintolaa toimialueellamme. Olemme myös iloisia siitä, että saamme lisää VBO:laisia joukkoomme.
Kirkkonummen Hesburger toimii Kirkkonummen Prismakeskuksessa ja tarjoaa siten asiakasomistajille mahdollisuuden keskittää ostoksia ja kerryttää Bonusta.
Yhteyshenkilöt
Laura KoistinentoimialajohtajaVaruboden-OslaPuh:010 765 9304laura.koistinen@sok.fi
Varuboden-Osla
Varuboden-Osla on 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.
