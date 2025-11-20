Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut saatu päätökseen

Tehtävien vähennykset ja muut muutokset

Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena henkilöstövaikutukset tarkentuivat siten, että väheneviä tehtäviä olisi yhteensä enintään 492 ja palvelussuhteen ehtojen muutoksia sekä muita työn tekemiseen liittyviä muutoksia enintään 819.

– Päätökset ovat raskaita, mutta välttämättömiä. Palvelumme ovat monin paikoin olleet laajemmat kuin maassa keskimäärin. Meidän on sopeutettava toimintamme vastaamaan saamaamme rahoitusta, sanoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Palveluverkkoesitykseen liittyvissä muutoksissa väheneviä tehtäviä olisi enintään 306, joista 250 olisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviä ja 56 konsernipalveluiden tehtäviä. Muita palvelussuhteen ehtojen muutoksia, esimerkiksi pääasiallisen työskentelypisteen muutoksia, tulisi enintään 56.

Vuoden 2026 talousarvioesitykseen liittyvät muut säästötoimenpiteet ja toiminnan uudelleenjärjestelyt vähentäisivät yhteensä enintään 98 tehtävää, joista 87 olisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviä ja 11 konsernipalveluiden tehtäviä. Muita palvelussuhteen ehtojen muutoksia tulisi enintään 148, 119 sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviin ja 29 konsernipalveluiden tehtäviin.

Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin muita toiminnallisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa, joilla olisi merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Väheneviä tehtäviä olisi sosiaali- ja terveyspalveluissa enintään 88. Vähennykset kohdistuisivat muun muassa palvelurakenteen keventämiseen ikääntyneiden asumispalveluissa ja oman toiminnan tehostamiseen koti- ja asumispalveluissa. Muita muutoksia, muun muassa työssäkäyntialueiden, pääasiallisten työskentelypisteiden ja nimikkeiden muutoksia tulisi enintään 615, joista 599 sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 16 pelastustoimessa.

–Tehtävävähennyksissä on tarkoitus hyödyntää eläköitymistä ja muuta poistumaa. Osa vähennettävistä tehtävistä ovat olleet täyttämättä. Lisäksi olemme ennakoineet palveluverkkoon liittyviä muutoksia, ja täyttölupaprosessissa on syksyn aikana jätetty soveltuvia vakituisia tehtäviä täyttämättä, jotta niitä voidaan tarjota uudelleensijoitettaville työntekijöille, HR-johtaja Eija Heikkilä kertoo.

Lomautukset muille kuin ympärivuorokautisissa palveluissa välitöntä asiakas- ja potilastyötä tekeville

Lomautuksia toteutettaisiin vuoden 2026 aikana siten, että hyvinvointialuejohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja palvelujohtajat lomautettaisiin kahdeksi viikoksi (14 päivää) ja palvelupäälliköt, palveluvastaavat sekä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivat viikoksi (7 päivää). Ympärivuorokautisissa palveluissa välitöntä asiakas- ja potilastyötä tekeviä ei lomautettaisi. Muissa hyvinvointialueen tehtävissä työskentelevät lomautettaisiin kahdesta viiteen päiväksi (2–5 päivää). Lomautuksilla tavoitellaan 2,0 miljoonan euron säästöä vuodelle 2026.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tulos käsitellään aluehallituksen kokouksessa 26.11.

Kun aluehallitus on vahvistanut neuvottelutuloksen ja aluevaltuusto hyväksynyt talousarvion ja päättänyt palvelustrategiasta ja -verkosta 9.12.2025, sovitut toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä HR-palveluiden, esihenkilöiden sekä niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa, joita muutokset koskevat. Muiden kuin talousarvioon tai palveluverkkoon liittyvien suunnitelmien osalta viranhaltijapäätökset toimeenpanosta voidaan tehdä, kun aluehallitus on vahvistanut neuvottelutuloksen 26.11.