Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut saatu päätökseen
Keski-Suomen hyvinvointialueella käytiin yhteistoimintaneuvottelut 19.8.–20.11.2025. Neuvottelut liittyivät vuoden 2026 talousarvion ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toisen vaiheen palveluverkkotyön valmisteluun sekä muihin hyvinvointialueella suunnitteilla oleviin, yhteistoimintamenettelyä vaativiin muutoksiin. Neuvotteluiden piirissä oli hyvinvointialueen koko henkilöstö, noin 12 500 työntekijää.
Tehtävien vähennykset ja muut muutokset
Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena henkilöstövaikutukset tarkentuivat siten, että väheneviä tehtäviä olisi yhteensä enintään 492 ja palvelussuhteen ehtojen muutoksia sekä muita työn tekemiseen liittyviä muutoksia enintään 819.
– Päätökset ovat raskaita, mutta välttämättömiä. Palvelumme ovat monin paikoin olleet laajemmat kuin maassa keskimäärin. Meidän on sopeutettava toimintamme vastaamaan saamaamme rahoitusta, sanoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.
Palveluverkkoesitykseen liittyvissä muutoksissa väheneviä tehtäviä olisi enintään 306, joista 250 olisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviä ja 56 konsernipalveluiden tehtäviä. Muita palvelussuhteen ehtojen muutoksia, esimerkiksi pääasiallisen työskentelypisteen muutoksia, tulisi enintään 56.
Vuoden 2026 talousarvioesitykseen liittyvät muut säästötoimenpiteet ja toiminnan uudelleenjärjestelyt vähentäisivät yhteensä enintään 98 tehtävää, joista 87 olisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviä ja 11 konsernipalveluiden tehtäviä. Muita palvelussuhteen ehtojen muutoksia tulisi enintään 148, 119 sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviin ja 29 konsernipalveluiden tehtäviin.
Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin muita toiminnallisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa, joilla olisi merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Väheneviä tehtäviä olisi sosiaali- ja terveyspalveluissa enintään 88. Vähennykset kohdistuisivat muun muassa palvelurakenteen keventämiseen ikääntyneiden asumispalveluissa ja oman toiminnan tehostamiseen koti- ja asumispalveluissa. Muita muutoksia, muun muassa työssäkäyntialueiden, pääasiallisten työskentelypisteiden ja nimikkeiden muutoksia tulisi enintään 615, joista 599 sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 16 pelastustoimessa.
–Tehtävävähennyksissä on tarkoitus hyödyntää eläköitymistä ja muuta poistumaa. Osa vähennettävistä tehtävistä ovat olleet täyttämättä. Lisäksi olemme ennakoineet palveluverkkoon liittyviä muutoksia, ja täyttölupaprosessissa on syksyn aikana jätetty soveltuvia vakituisia tehtäviä täyttämättä, jotta niitä voidaan tarjota uudelleensijoitettaville työntekijöille, HR-johtaja Eija Heikkilä kertoo.
Lomautukset muille kuin ympärivuorokautisissa palveluissa välitöntä asiakas- ja potilastyötä tekeville
Lomautuksia toteutettaisiin vuoden 2026 aikana siten, että hyvinvointialuejohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja palvelujohtajat lomautettaisiin kahdeksi viikoksi (14 päivää) ja palvelupäälliköt, palveluvastaavat sekä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä toimivat viikoksi (7 päivää). Ympärivuorokautisissa palveluissa välitöntä asiakas- ja potilastyötä tekeviä ei lomautettaisi. Muissa hyvinvointialueen tehtävissä työskentelevät lomautettaisiin kahdesta viiteen päiväksi (2–5 päivää). Lomautuksilla tavoitellaan 2,0 miljoonan euron säästöä vuodelle 2026.
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä.
Yhteistoimintaneuvotteluiden tulos käsitellään aluehallituksen kokouksessa 26.11.
Kun aluehallitus on vahvistanut neuvottelutuloksen ja aluevaltuusto hyväksynyt talousarvion ja päättänyt palvelustrategiasta ja -verkosta 9.12.2025, sovitut toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä HR-palveluiden, esihenkilöiden sekä niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa, joita muutokset koskevat. Muiden kuin talousarvioon tai palveluverkkoon liittyvien suunnitelmien osalta viranhaltijapäätökset toimeenpanosta voidaan tehdä, kun aluehallitus on vahvistanut neuvottelutuloksen 26.11.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen@hyvaks.fi, p. 050 517 5659
Kati Kallimovs. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Eija HeikkiläHR-johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Mitä osallisuus sinulle tarkoittaa ja miten sitä kannattaisi vahvistaa? Vastaa kyselyyn 3.12. mennessä20.11.2025 15:16:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa kuulla keskisuomalaisten ajatuksia osallisuudesta. Mitä sinulle tarkoittaa osallisuus? Miten esimerkiksi kunnat tai hyvinvointialue voisivat tukea ja edistää osallisuutta?
Ensihoidon palvelutasopäätökseen tulossa päivityksiä20.11.2025 15:00:17 EET | Tiedote
Ensihoidon palvelutasopäätös määrittää ensihoitopalvelun sisällön, järjestämistavan ja tavoitetasot tuleville vuosille. Aluehallitus päättää palvelutasopäätöksen päivittämisestä kokouksessaan keskiviikkona 26.11.
Sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoidon jatkuvuus turvataan palveluverkon uudistuessa20.11.2025 14:39:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue julkaisi 8.10.2025 hyvinvointialuejohtajan vuoden 2026 talousarvioesityksen, joka sisältää esityksen myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta. Aluehallitus käsittelee talousarvioesitystä sekä palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä 25.–26.11. ja antaa niistä päätösesityksen edelleen aluevaltuustolle.
Väkivaltatyön messut käynnistävät Oranssit päivät -kampanjan Keski-Suomessa20.11.2025 11:07:59 EET | Tiedote
Jyväskylässä järjestettävät väkivaltatyön messut avaavat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi toteutettavan Oranssit päivät -kampanjan Keski-Suomessa. Maksuttomat messut järjestetään Keski-Suomen hyvinvointialueen ja sen kumppaneiden yhteistyössä tiistaina 25.11. Jyväskylän yliopiston Agorassa. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 200 henkilöä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2025 17:38:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ JATKOTIEDOTE Kaidemäentiellä palanut konehalli tulee tuhoutumaan palossa täysin. Pelastuslaitos jatkaa kohteessa raivausta ja jälkisammutusta vielä iltaan asti muutaman yksikön toimesta. Palossa tuhoutui konesuojan lisäksi yksi kuorma-auto ja traktori. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin muihin rakennuksiin sekä pihalla olleisiin muihin ajoneuvoihin. Henkilövahinkoja ei myöskään aiheutunut. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme