Ammattiliitto Pron edustajisto: suomalaisyrityksillä on nyt näytön paikka
Ammattiliitto Pron edustajisto kehottaa yrityksiä investoimaan nyt, kun työttömyys on ennätyskorkealla ja maan hallitus on toteuttanut työnantajien villeimmätkin toiveet.
Kasvun aikaansaamiseksi taloudellisesti menestyvien yritysten on osinkojen jakamisen sijaan investoitava ja kannettava vastuunsa Suomen työllisyystilanteesta, Pron edustajisto muistuttaa.
Panostukset kehitykseen ja osaamisen kehittämiseen vauhdittaisivat sakkaavaa talouskasvua. Kasvun – rekrytointien, osaamisen kehittämisen ja innovaatioiden – on nyt oltava yritysten kärkiteema.
– Kasvu alkaa toivosta ja tulevaisuudennäkymistä. Tavallisten suomalaisten syyllistämisen sijaan menestyviltä yrityksiltä tulee odottaa vastuunkantoa surullisen heikossa työllisyystilanteessa. Kansalaisten epävarmuus juontaa juurensa työelämän epävarmuuteen, ja tämä suunta on nyt saatava käännettyä, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.
Kehitystä, ei henkilöstövähennyksiä
Tällä hetkellä toistuvista muutosneuvotteluista on tullut lähes rutiini, eivätkä ne useinkaan johdu yritysten taloudellisista vaikeuksista. Yritykset päinvastoin irtisanovat henkilöstöään huomattavista voitoista huolimatta.
– Hallituksen vietyä läpi historialliset lakimuutokset, jotka ovat heikentäneet työntekijöiden asemaa, yrityksissä ei kuitenkaan näy tarvittavia panostuksia osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen tai innovaatioihin. Keskitytään maksimoimaan osinkoja ja kannattavuutta, ei kasvua, Pron edustajiston puheenjohtaja Juha Kivistö sanoo.
Yksi konkreettinen keino suitsia muutosneuvotteluaaltoa olisi joukkoirtisanomissuojan parantaminen. Tämä saisi yritykset harkitsemaan tuotekehitykseen ja henkilöstön koulutukseen panostamista henkilöstövähennysten sijaan.
– Työnantajien toiveesta yksilötason irtisanomissuojaa on heikennetty, joten vastaavasti joukkoirtisanomissuojaa on nyt korkea aika parantaa. Se on myös OECD-vertailun mukaan Suomessa verrokkimaita huomattavasti heikompi. Jatkossa joukkoirtisanomisperusteeksi ei riittäisi pelkkä uudelleenorganisointi, vaan yrityksiltä vaadittaisiin aina myös todellinen taloudellinen peruste. Ellei sellaista ole todentaa, henkilöstön muutosturva olisi huomattavasti nykyistä parempi, Kivistö jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Juha Kivistöedustajiston puheenjohtajaPuh:050 312 0463juha.kivisto@prohallitus.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 120 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
