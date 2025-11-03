Ammattiliitto Pron edustajisto: suomalaisyrityksillä on nyt näytön paikka

Kasvun aikaansaamiseksi taloudellisesti menestyvien yritysten on osinkojen jakamisen sijaan investoitava ja kannettava vastuunsa Suomen työllisyystilanteesta, Pron edustajisto muistuttaa.

Panostukset kehitykseen ja osaamisen kehittämiseen vauhdittaisivat sakkaavaa talouskasvua. Kasvun – rekrytointien, osaamisen kehittämisen ja innovaatioiden – on nyt oltava yritysten kärkiteema.

– Kasvu alkaa toivosta ja tulevaisuudennäkymistä. Tavallisten suomalaisten syyllistämisen sijaan menestyviltä yrityksiltä tulee odottaa vastuunkantoa surullisen heikossa työllisyystilanteessa. Kansalaisten epävarmuus juontaa juurensa työelämän epävarmuuteen, ja tämä suunta on nyt saatava käännettyä, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.

Kehitystä, ei henkilöstövähennyksiä

Tällä hetkellä toistuvista muutosneuvotteluista on tullut lähes rutiini, eivätkä ne useinkaan johdu yritysten taloudellisista vaikeuksista. Yritykset päinvastoin irtisanovat henkilöstöään huomattavista voitoista huolimatta.

– Hallituksen vietyä läpi historialliset lakimuutokset, jotka ovat heikentäneet työntekijöiden asemaa, yrityksissä ei kuitenkaan näy tarvittavia panostuksia osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen tai innovaatioihin. Keskitytään maksimoimaan osinkoja ja kannattavuutta, ei kasvua, Pron edustajiston puheenjohtaja Juha Kivistö sanoo.

Yksi konkreettinen keino suitsia muutosneuvotteluaaltoa olisi joukkoirtisanomissuojan parantaminen. Tämä saisi yritykset harkitsemaan tuotekehitykseen ja henkilöstön koulutukseen panostamista henkilöstövähennysten sijaan.

– Työnantajien toiveesta yksilötason irtisanomissuojaa on heikennetty, joten vastaavasti joukkoirtisanomissuojaa on nyt korkea aika parantaa. Se on myös OECD-vertailun mukaan Suomessa verrokkimaita huomattavasti heikompi. Jatkossa joukkoirtisanomisperusteeksi ei riittäisi pelkkä uudelleenorganisointi, vaan yrityksiltä vaadittaisiin aina myös todellinen taloudellinen peruste. Ellei sellaista ole todentaa, henkilöstön muutosturva olisi huomattavasti nykyistä parempi, Kivistö jatkaa.