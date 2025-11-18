Kevään uutuuskirjamme jäljittävät hyvän unen, stressinhallinnan ja rauhallisen digiarjen lähteet
Ensi kevään uutuuskirjamme käsittelevät teemaa, joka koskettaa meitä kaikkia: jaksamista ja toimintakykyä elämäntilanteesta toiseen. Arvostettujen asiantuntijoiden kirjat sisältävät vahvaa tutkimusnäyttöä ja käytännön työkaluja.
Kun paine kasvaa, ratkaisevaksi nousee kyky säädellä kuormitusta ja hallita stressiä riittävästi – ei vältellä sitä. Tämän tietää käytännönläheisen Hallitse stressiäsi – Tue toimintakykyä paineen alla -kirjan kirjoittanut anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen dosentti Heini Harve‑Rytsälä, Hänen kenttäkokemuksensa ja kirjan selkeät harjoitteet auttavat jokaista kehittämään stressinsäätelyn taitoja.
Naisen uni muuttuu eri elämänvaiheissa: nuoruus, raskaus, ruuhkavuodet, vaihdevuodet ja ikääntyminen tuovat omat haasteensa. Nuku, palaudu, kukoista – Naisen unikirja on työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Sanna‑Tuulia Mattilan uusimpaan unilääketieteen tutkimukseen nojaava käytännönläheinen opas. Se tarjoaa lääkkeettömiä hoitokeinoja, selkeitä rutiineja ja konkreettisia työkaluja hyvän unirytmin luomiseen.
Unilääketiede kokoaa unen fysiologian, genetiikan ja kliinisen tutkimuksen kattavaksi paketiksi. Teos syventyy keskeisiin unihäiriöihin ja valottaa unen yhteyksiä muihin sairauksiin. Psykiatrian professori Tiina Paunion, professori, neurologian erikoislääkäri Markku Partisen, professori Tarja Saaresrannan ja unitutkija, dosentti Tarja Stenbergin toimittama oppikirja tarjoaa runsaasti tietoa unilääketieteen uusimmista tutkimustuloksista.
Palauta rauha ruutujen keskelle
Kirjassa Irti digikoukusta! – Ruuturiidoista rauhaan nuorisolääkärit Silja Kosola ja Jenni Miettinen pureutuvat siihen, mitä jokaisen tulisi tietää somesta, algoritmeista ja kehittyvistä aivoista. Ymmärrystä kasvuiän erityispiirteistä lisäävä kirja antaa perheille yhteiset pelisäännöt ja keinoja palauttaa rauha ruutujen keskelle.
Syömishäiriöiden ravitsemushoito on moniammatillinen, tutkittuun tietoon ja pitkään kliiniseen kokemukseen perustuva käsikirja. Siinä käsitellään muun muassa uusinta ARFID-diagnoosia, syömishäiriöiden perhepohjaista hoitoa ja muutoksen tukemista. Ravitsemusterapeuteille, lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun kirjan ovat toimittaneet laillistetut ravitsemusterapeutit Riikka Vilja ja Terhi Jokelainen.
Omaishoidon hyvät käytännöt -opas auttaa tunnistamaan omaishoitotilanteita sosiaali- ja terveyspalveluissa ja omaishoidon tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. Toimintatapoja kehittämällä omaishoitoperheet saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen. Kirjan ovat toimittaneet kehittämisasiantuntija Mari Helin, väitöskirjatutkija Miia Männikkö, johtava toimintaterapeutti Meri Pekkanen ja ylilääkäri Jonne Sirola.
Muita uusia oppikirjoja ja oppaitamme ovat Sydänsairaudet, Potilasturvallisuus ja Hoivan hyvät käytännöt.
Lisätiedot: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna HietakangasviestintäpäällikköLääkäriseura DuodecimPuh:040 557 9676minna.hietakangas@duodecim.fi
Linkit
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Duodecim
MEDIAKUTSU Valokeilassa vaikuttava lääketiede – tervetuloa kuulolle!18.11.2025 10:56:15 EET | Kutsu
Missä mennään vaikuttavassa lääketieteessä Suomessa vuonna 2025? Tervetuloa kuulemaan Duodecimin vuosittaiseen juhlasymposiumiin huippuasiantuntijoiden puheenvuorot!
Keskosen hoito ja kehitys -kirja tarjoaa kattavaa ja ajantasaista tietoa keskosuudesta11.11.2025 13:04:01 EET | Tiedote
Ennenaikainen syntymä tulee useimmiten yllätyksenä, ja perheet joutuvat keskelle uudenlaista ja hämmentävää todellisuutta. Tieto on silloin arvokkainta tukea.
Löydä sisäinen motivaatiosi – uutuuskirjamme johdattaa kohti merkityksellisempää elämää23.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Meillä kaikilla on oma sisäinen kompassimme, mutta harva pysähtyy todella tutkimaan, mihin se osoittaa. Kustannus oy Duodecimin julkaisema Löydä itsesi – Motivaatiokartta hyvään elämään tarjoaa käytännönläheisen ja tutkittuun tietoon pohjaavan oppaan sisäisen motivaation löytämiseen ja vaalimiseen.
144 syytä juhlaan – Duodecim valitsee terveysalan vaikuttajat20.10.2025 11:21:11 EEST | Tiedote
Duodecim täyttää tänä vuonna 144 vuotta. Sen kunniaksi valitsemme terveysalan merkittävimmät vaikuttajat. Terveysalan vaikuttajat 2025 sisältää 12 kategoriaa, joista jokaisessa on 12 vaikuttajaa – heidän nimensä julkistamme joulukuussa.
Hyvinvointi alkaa lautaselta – rakenna ruokavalinnoilla terveyttä15.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kustannus Oy Duodecimin uutuuskirja Ruoka ja ravitsemus – Hyvän elämän perusta kuvaa käytännönläheisesti ravitsemuksen perusteita tieteen näkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme