Kevään uutuuskirjamme jäljittävät hyvän unen, stressinhallinnan ja rauhallisen digiarjen lähteet

Kun paine kasvaa, ratkaisevaksi nousee kyky säädellä kuormitusta ja hallita stressiä riittävästi – ei vältellä sitä. Tämän tietää käytännönläheisen Hallitse stressiäsi – Tue toimintakykyä paineen alla -kirjan kirjoittanut anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen dosentti Heini Harve‑Rytsälä, Hänen kenttäkokemuksensa ja kirjan selkeät harjoitteet auttavat jokaista kehittämään stressinsäätelyn taitoja.

Naisen uni muuttuu eri elämänvaiheissa: nuoruus, raskaus, ruuhkavuodet, vaihdevuodet ja ikääntyminen tuovat omat haasteensa. Nuku, palaudu, kukoista – Naisen unikirja on työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Sanna‑Tuulia Mattilan uusimpaan unilääketieteen tutkimukseen nojaava käytännönläheinen opas. Se tarjoaa lääkkeettömiä hoitokeinoja, selkeitä rutiineja ja konkreettisia työkaluja hyvän unirytmin luomiseen.

Unilääketiede kokoaa unen fysiologian, genetiikan ja kliinisen tutkimuksen kattavaksi paketiksi. Teos syventyy keskeisiin unihäiriöihin ja valottaa unen yhteyksiä muihin sairauksiin. Psykiatrian professori Tiina Paunion, professori, neurologian erikoislääkäri Markku Partisen, professori Tarja Saaresrannan ja unitutkija, dosentti Tarja Stenbergin toimittama oppikirja tarjoaa runsaasti tietoa unilääketieteen uusimmista tutkimustuloksista.

Palauta rauha ruutujen keskelle

Kirjassa Irti digikoukusta! – Ruuturiidoista rauhaan nuorisolääkärit Silja Kosola ja Jenni Miettinen pureutuvat siihen, mitä jokaisen tulisi tietää somesta, algoritmeista ja kehittyvistä aivoista. Ymmärrystä kasvuiän erityispiirteistä lisäävä kirja antaa perheille yhteiset pelisäännöt ja keinoja palauttaa rauha ruutujen keskelle.

Syömishäiriöiden ravitsemushoito on moniammatillinen, tutkittuun tietoon ja pitkään kliiniseen kokemukseen perustuva käsikirja. Siinä käsitellään muun muassa uusinta ARFID-diagnoosia, syömishäiriöiden perhepohjaista hoitoa ja muutoksen tukemista. Ravitsemusterapeuteille, lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun kirjan ovat toimittaneet laillistetut ravitsemusterapeutit Riikka Vilja ja Terhi Jokelainen.

Omaishoidon hyvät käytännöt -opas auttaa tunnistamaan omaishoitotilanteita sosiaali- ja terveyspalveluissa ja omaishoidon tehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. Toimintatapoja kehittämällä omaishoitoperheet saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen. Kirjan ovat toimittaneet kehittämisasiantuntija Mari Helin, väitöskirjatutkija Miia Männikkö, johtava toimintaterapeutti Meri Pekkanen ja ylilääkäri Jonne Sirola.

Muita uusia oppikirjoja ja oppaitamme ovat Sydänsairaudet, Potilasturvallisuus ja Hoivan hyvät käytännöt.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.