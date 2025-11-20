Susikannan hallinta uudistuu – metsästys sallitaan jatkossa säädellysti
Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle esityksen metsästyslain muuttamisesta. Kansanedustajat Mikko Ollikainen, Christoffer Ingo ja Anders Norrback (RKP) pitävät esitystä tärkeänä askeleena eteenpäin. Tavoitteena on mahdollistaa hallittu ja valvottu suden metsästys, ja edustajat toivovat hyvää yhteistyötä eduskunnassa, jotta laki voisi astua voimaan 1.1.2026 mennessä.
EU:n luontodirektiiviä päivitettiin 17. kesäkuuta 2025, ja muutoksen myötä susi siirrettiin tiukasti suojeltujen lajien liitteestä suojeltujen lajien liitteeseen. Tämä avaa mahdollisuuden rajoitettuun suden metsästykseen EU:ssa ja on ollut edellytys sille, että Suomi voi nyt päivittää omaa lainsäädäntöään ja mahdollistaa suden metsästyksen pyyntilupien nojalla.
Lakiesityksen tavoitteena on mahdollistaa suden metsästys sekä pyyntiluvilla että alueellisilla kiintiöillä. Nämä täydentäisivät poikkeuslupamenetelmää, joka on tähän saakka ollut ainoa keino metsästää sutta.
Me maaseudulla asuvat olemme nähneet huolestuttavan kehityksen viimeisen vuosikymmenen aikana, kun susi on liikkunut aivan asutuksen läheisyydessä ja jopa ihmisten kotipihoilla, esimerkiksi Maalahdessa. Lain päivittäminen on todella ajankohtaista, ja tämän eteen olemme tehneet töitä pitkään, sanoo Ollikainen.
Tätä olen odottanut pitkään. Vihdoin meillä on eduskunnassa lakiesitys, joka mahdollistaa muutoksen ja antaa paremmat edellytykset hoitaa susitilannettamme. Odotan perusteellista käsittelyä maa- ja metsätalousvaliokunnassa, lähtökohtana että valiokunta varmistaa lainsäädännön, joka todella auttaa ratkaisemaan nykyiset susiongelmat. Lähden siitä, että käsittely saadaan valmiiksi siten, että uusi laki voi astua voimaan jo vuodenvaihteesta, sanoo Norrback.
Eduskunnalle annettu lakiesitys eroaa merkittävästi aiemmin esitetyistä. Nyt puhumme lisenssijahdista, jota ei voida estää yksittäisillä tuomioistuinpäätöksillä. Heti kun laki on hyväksytty, siirrymme uuteen aikakauteen, jossa suden vapaata lisääntymistä rajoitetaan voimakkaasti ja meidän kaikkien turvallisuus vahvistuu, sanoo Ingo.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 374 9955anders.norrback@riksdagen.fi
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
Mikko OllikainenKansanedustajaPuh:050 561 5861mikko.ollikainen@riksdagen.fi
