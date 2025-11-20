Samla Capitalin asuntorahasto ostaa S-Pankin rahastolta 16 asuntoa Jyväskylästä
Samla Capitalin hallinnoima vaihtoehtorahasto Samla Asunnot Ky on ostanut S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahastolta tänään toteutetulla kaupalla Asunto Oy Jyväskylän Lukkarin koko osakekannan. Kauppahintaa ei julkisteta.
Yhtiössä on 16 valmiiksi vuokrattua asuntoa Jyväskylässä osoitteessa Polttolinja 25. Taloyhtiö on valmistunut vuonna 2017. Samla Capitalin rahaston ostama kohde jatkuu nykyisessä käytössään, eikä kaupalla ole vaikutusta nykyisille asukkaille.
”S-Pankin ja Samla Capitalin asuntorahastojen intressit kohtasivat molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Osto tukee Samla Capitalin tavoitetta kasvattaa kannattavasti Samla Asunnot Ky:n asuntosalkkua ja kehittää sijoittajiemme saamaa kassavirtaa”, Samla Asunnot Ky:n salkunhoitaja Petri Teerikoski sanoo.
Samla Asunnot -rahastossa on ennestään noin 230 vuokra-asuntoa Suomessa.
”Olemme tyytyväisiä kauppaan ja haluamme kiittää Samla Capitalia sujuvasta yhteistyöstä. Kaupalla vahvistetaan myös rahaston likviditeettiä”, S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston rahastonhoitaja Juho Santaharju kertoo.
Mediayhteydenotot:
Samla Capitalin viestintä
0103755023
media@samla.fi
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
Anna Ilona NuutinenSamla Capital OyPuh:0103755023media@samla.fi
Samla Capital Oy
Samla Capital on vuonna 2015 perustettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, ja se hallinnoi kolmea kiinteistösijoituksiin keskittyvää vaihtoehtorahastoa, jotka ovat Samla Toimitilat Ky, Samla Asunnot Ky ja Samla Toimitilat II Ky. Samla Capitalin hallinnoimien rahastojen arvo on 86 miljoonaa euroa (GAV). Rahastoissa on n. 350 sijoittajaa. Samla Capitalilla on vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.
