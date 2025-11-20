Samla Capitalin asuntorahasto ostaa S-Pankin rahastolta 16 asuntoa Jyväskylästä

Samla Capital on vuonna 2015 perustettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, ja se hallinnoi kolmea kiinteistösijoituksiin keskittyvää vaihtoehtorahastoa, jotka ovat Samla Toimitilat Ky, Samla Asunnot Ky ja Samla Toimitilat II Ky. Samla Capitalin hallinnoimien rahastojen arvo on 86 miljoonaa euroa (GAV). Rahastoissa on n. 350 sijoittajaa. Samla Capitalilla on vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.