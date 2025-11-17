Lehdistökutsu: Tervetuloa Suomen suurimpaan opiskelu- ja uratapahtumaan Studiaan!

POIMINTOJA STUDIAN OHJELMASTA

Kansanedustajat kisaamassa: kuka todella tuntee nuoret?

ti 25.11. klo 10–11, Visio-lava

Päättäjät puhuvat nuorista jatkuvasti, mutta kuinka moni todella ymmärtää, mistä nuoret itse puhuvat? Studia-messuilla kansanedustajat kohtaavat leikkimielisessä kisailussa, jossa testataan heidän tietämystään lukiolaisten todellisuudesta ja arjen asioista. Samalla kansanedustajia tentataan siitä, miten he edistäisivät nuorille tärkeitä asioita yhteiskunnassa.



Lukuboost-paneelikeskustelu: Anna tarinan viedä – jännitystä elämään lukemalla

ti 25.11. klo 11–12, Inspis-lava

Miltä tuntuu, kun kirja koukuttaa niin, että et malta laskea sitä käsistäsi – tai kun tarina saa sydämen hakkaamaan samaan tapaan kuin leffa tai peli? Paneelikeskustelussa ajatuksiaan lukemisesta jakavat dekkaristi Max Seeck ja BookTokista tuttu nuortenkirjailija Annukka Salama sekä somevaikuttajat Juho Rautvaara (@jesusguised) ja Niko Viljakainen (@vilsuri).Keskustelua moderoi Lukuboostin projektijohtaja Pinja Orre.



Yliopistojen uudistetut opiskelijavalinnat – Saavutettiinko tavoitteet ja mitä seuraavaksi?

ti 25.11. klo 11.30–12, Visio-lava

Uudet valintakokeet pidettiin ensimmäisen kerran keväällä 2025, ja todistusvalinnan uudistettu pisteytys on ensimmäistä kertaa käytössä keväällä 2026. Miten opiskelijavalintojen uudistukset ovat onnistuneet? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Puhujina projektipäällikkö Tanja Juurus ja asiantuntija Milla Rautakorpi, Helsingin yliopisto.



Keynote: Mitä on jatkuva oppiminen? Näkökulmia aikuisten oppimiseen työuran aikana

ti 25.11. klo 11.30–12, Jatkuvan oppimisen lava

Mitä jatkuva oppiminen edellyttää aikuisilta? Entä työpaikoilta tai koulutusjärjestelmältä? Missä piilevät jatkuvan oppimisen riskit? Puheenvuorossaan Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija, dosentti Soila Lemmetty avaa jatkuvan oppimisen käsitettä. Hän tarkastelee oppimisen mahdollisuuksia ja sudenkuoppia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta, ja haastaa pohtimaan, mitä jatkuva oppiminen todellisuudessa tarkoittaa.



Osaamispolku ura- ja koulutusvalintojen tukena

ti 25.11. klo 13–13.30, Jatkuvan oppimisen lava

Työelämän muutokset ja teknologinen murros vaikuttavat siihen, että osaamista pitää kehittää koko työuran ja elämän ajan. Rakenteilla olevan uuden Osaamispolku-palvelun tavoitteena on tukea yksilöitä tunnistamaan osaamistaan ja sen kehittämismahdollisuuksia sekä niiden tarjoamia työmahdollisuuksia.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke (2021–2025) on osa Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa (2021–2025). Puhujina Tiina Salminen (TEM) ja Tomi Kytölä (OKM)

Kuinka luovia epävarmuuksissa

ti 25.11. klo 14–14.30, Visio-lava

Työllistyminen voi opintojen aikana tuntua haastavalta. Keskustelussa sukelletaan nuorten työttömyysturvaan, arjen haasteisiin ja mielen hyvinvointiin. Milloin kassaan kannattaa liittyä? Entä miten kohdata epävarmuutta herättävät tilanteet ja miten niihin voi varautua?

Keskustelemassa A-kassan asiantuntijat sekä Mental Health Clubin terapeutit Jukka Erätuli ja "Terapeuttiville" Ville Merinen.



OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE

Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään 25.–26.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna molempina tapahtumapäivinä klo 9–17.

Akkreditoidu Studiaan: https://messukeskus.com/akkreditointi/





Lehdistökeskus

Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna ti-ke klo 9–17.



Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin. Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin, toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.





Pysäköintijärjestelyt

Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.

Tapahtuman ja näytteilleasettajien tiedotteet: https://www.messukeskus.com/medialle/uutishuone/?events=1779



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Minna Korpimies, Marketing & communications specialist, Helsingin Messukeskus, puh. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com





Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään 25.–26.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Messukeskus ja Suomen Lukiolaisten Liitto. I studiamessut.fi I #studiamessut2024