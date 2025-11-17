Lehdistökutsu: Tervetuloa Suomen suurimpaan opiskelu- ja uratapahtumaan Studiaan!
Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26.11.2025. Tapahtuma tuo yhteen tulevaisuuttaan suunnittelevat opiskelijat sekä koulutusta tarjoavat näytteilleasettajat aina yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ammatillisiin oppilaitoksiin, kansanopistoihin ja valmennusalan yrityksiin. Samalla tapahtuman ohjelma tarjoaa inspiraatiota, näkökulmia ja käytännön vinkkejä niin opiskelupaikkaa etsiville kuin ammatinvaihtoa suunnittelevillekin. Ohjelmassa on sisältöä myös opinto-ohjaajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille.
Median edustajana olet lämpimästi tervetullut seuraamaan, minkälaisia opinto- ja uraratkaisuja nuoret pohtivat, tapaamaan opiskelijoita ja koulutuksen asiantuntijoita sekä tutustumaan opintojen nivelvaiheen ajankohtaisiin kysymyksiin. Tervetuloa Studiaan 2025!
POIMINTOJA STUDIAN OHJELMASTA
Kansanedustajat kisaamassa: kuka todella tuntee nuoret?
ti 25.11. klo 10–11, Visio-lava
Päättäjät puhuvat nuorista jatkuvasti, mutta kuinka moni todella ymmärtää, mistä nuoret itse puhuvat? Studia-messuilla kansanedustajat kohtaavat leikkimielisessä kisailussa, jossa testataan heidän tietämystään lukiolaisten todellisuudesta ja arjen asioista. Samalla kansanedustajia tentataan siitä, miten he edistäisivät nuorille tärkeitä asioita yhteiskunnassa.
Lukuboost-paneelikeskustelu: Anna tarinan viedä – jännitystä elämään lukemalla
ti 25.11. klo 11–12, Inspis-lava
Miltä tuntuu, kun kirja koukuttaa niin, että et malta laskea sitä käsistäsi – tai kun tarina saa sydämen hakkaamaan samaan tapaan kuin leffa tai peli? Paneelikeskustelussa ajatuksiaan lukemisesta jakavat dekkaristi Max Seeck ja BookTokista tuttu nuortenkirjailija Annukka Salama sekä somevaikuttajat Juho Rautvaara (@jesusguised) ja Niko Viljakainen (@vilsuri).Keskustelua moderoi Lukuboostin projektijohtaja Pinja Orre.
Yliopistojen uudistetut opiskelijavalinnat – Saavutettiinko tavoitteet ja mitä seuraavaksi?
ti 25.11. klo 11.30–12, Visio-lava
Uudet valintakokeet pidettiin ensimmäisen kerran keväällä 2025, ja todistusvalinnan uudistettu pisteytys on ensimmäistä kertaa käytössä keväällä 2026. Miten opiskelijavalintojen uudistukset ovat onnistuneet? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Puhujina projektipäällikkö Tanja Juurus ja asiantuntija Milla Rautakorpi, Helsingin yliopisto.
Keynote: Mitä on jatkuva oppiminen? Näkökulmia aikuisten oppimiseen työuran aikana
ti 25.11. klo 11.30–12, Jatkuvan oppimisen lava
Mitä jatkuva oppiminen edellyttää aikuisilta? Entä työpaikoilta tai koulutusjärjestelmältä? Missä piilevät jatkuvan oppimisen riskit? Puheenvuorossaan Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija, dosentti Soila Lemmetty avaa jatkuvan oppimisen käsitettä. Hän tarkastelee oppimisen mahdollisuuksia ja sudenkuoppia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta, ja haastaa pohtimaan, mitä jatkuva oppiminen todellisuudessa tarkoittaa.
Osaamispolku ura- ja koulutusvalintojen tukena
ti 25.11. klo 13–13.30, Jatkuvan oppimisen lava
Työelämän muutokset ja teknologinen murros vaikuttavat siihen, että osaamista pitää kehittää koko työuran ja elämän ajan. Rakenteilla olevan uuden Osaamispolku-palvelun tavoitteena on tukea yksilöitä tunnistamaan osaamistaan ja sen kehittämismahdollisuuksia sekä niiden tarjoamia työmahdollisuuksia.
Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke (2021–2025) on osa Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa (2021–2025). Puhujina Tiina Salminen (TEM) ja Tomi Kytölä (OKM)
Kuinka luovia epävarmuuksissa
ti 25.11. klo 14–14.30, Visio-lava
Työllistyminen voi opintojen aikana tuntua haastavalta. Keskustelussa sukelletaan nuorten työttömyysturvaan, arjen haasteisiin ja mielen hyvinvointiin. Milloin kassaan kannattaa liittyä? Entä miten kohdata epävarmuutta herättävät tilanteet ja miten niihin voi varautua?
Keskustelemassa A-kassan asiantuntijat sekä Mental Health Clubin terapeutit Jukka Erätuli ja "Terapeuttiville" Ville Merinen.
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE
Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään 25.–26.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna molempina tapahtumapäivinä klo 9–17.
Akkreditoidu Studiaan: https://messukeskus.com/akkreditointi/
Lehdistökeskus
Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna ti-ke klo 9–17.
Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin. Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin, toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Tapahtuman ja näytteilleasettajien tiedotteet: https://www.messukeskus.com/medialle/uutishuone/?events=1779
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Minna Korpimies, Marketing & communications specialist, Helsingin Messukeskus, puh. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään 25.–26.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Messukeskus ja Suomen Lukiolaisten Liitto. I studiamessut.fi I #studiamessut2024
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
