Reima kumppaneineen julkisti sitoumuksen, joka puolustaa lasten oikeutta ulkoiluun ja liikuntaan

Reima haluaa lisätä lasten päivittäin ulkoiluun ja liikkumiseen käyttämää aikaa. Yhdessä UNICEF Finlandin, Suomen Ladun, Suomen Olympiakomitean ja Me-säätiön kanssa Reima julkisti Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2025 Vapautetaan lapset -sitoumuksen. Sitoumus on valmisteltu yhteistyössä monialaisen asiantuntijajoukon kanssa. Se kutsuu vanhemmat, kasvattajat, päättäjät, kunnat, järjestöt ja yritykset mukaan rakentamaan yhteiskuntaa, jossa lapsella on oikeus olla liikkuva lapsi.

Sitoumukseen kerätään allekirjoituksia osoitteessa www.vapautetaanlapset.fi. Tavoitteena on kerätä sitoumuksen tueksi 10 000 nimeä.

Edes maailman onnellisimman maan lapset eivät voi hyvin

Suomen sijoitus UNICEFin lasten hyvinvointia mittaavassa vertailussa on pudonnut. Enemmistö lapsista ja nuorista ei liiku riittävästi. Lapsilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia leikkiä, ulkoilla ja kokeilla rajojaan muiden kanssa, kun julkiset tilat kutistuvat, vanhemmat uupuvat, ruudut valtaavat arjen ja turvallisuushakuisuus estää lasten luovuutta ja villiyttä. Ongelma ei rajoitu vain Suomeen - lasten liikkuminen on vähentynyt kaikkialla maailmassa.

Tukea vanhemmuuteen tarvitaan

Helsingissä pidetyssä julkaisutilaisuudessa käytiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, UNICEF Finlandin erityisasiantuntija Erika Turunen, toimittaja ja ulkoiluvaikuttaja Mikko “Peltsi” Peltola sekä Reiman toimitusjohtaja Heikki Lempinen.

Ministeri Poutala toi paneeliin toivoa herättäviä terveisiä hallitukselta: ensi vuodelle on tulossa valtion toimesta 2,5 miljoonaa euroa jaettavaksi päiväkotien ja koulujen pihojen kehittämiseen. UNICEF Finlandin erityisasiantuntija Erika Turunen korosti lasten osallistamista liikkumismahdollisuuksien suunnittelussa ja totesi lasten yleisen toiveen olevan, että vanhemmat viettäisivät heidän kanssaan enemmän aikaa.

Monelle suomalaiselle televisiosta tuttu ulkoilukasvo Peltsi kannustaa kaikkia vanhempia olemaan ihan tavallisia ja menemään ihan tavallisesti lasten kanssa ulos. Arjessa liikkumiseen ei tarvita yli-inhimillisiä ponnistuksia eikä kalliita harrastuksia. Hän lupaa omalta osaltaan olla reipas henkilö, puhua tästä asiasta ja jatkaa lastensa kanssa liikkumista, vaikka he ovatkin jo teinejä.

Reiman tavoitteena on viedä sitoumuksen ydinajatusta maailmalle ja kertoa pohjoismaisen perhekulttuurin ja vanhemmuuden mallista kaikkialla, missä yritys toimii.

”Palasin eilen Reiman Yhdysvaltain toimistolta, joka sijaitsee Denverissä Coloradon osavaltiossa. USA:ssa helikopterivanhemmuus on maan tapa, ja lasten riskinotto leikeissä tai ulkoilu ilman vanhempia ovat todella radikaaleja ehdotuksia. Mutta meidän mielestämme toisenlainen, vapaampi lapsuus on täysin mahdollinen toteuttaa kaikissa maissa, jos aikuiset vain päättävät niin. Tästä kertomisessa riittää meillä työsarkaa”, lupaa Reiman toimitusjohtaja Heikki Lempinen.

Tutustu sitoumukseen ja allekirjoita: www.vapautetaanlapset.fi