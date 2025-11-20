SDP EDUSKUNTA

Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä

20.11.2025 15:08:28 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Hanne Salonen/Eduskunta

Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. 

Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Keskustan eduskuntaryhmä

Vihreä eduskuntaryhmä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Liike Nyt -eduskuntaryhmä

Yhteyshenkilöt

Emilia Tervonen
emilia.tervonen@eduskunta.fi
+358 50 552 0676
viestinnän asiantuntija| kommunikationsakkunning
eduskuntaryhmän puheenjohtajan viestintävastaava
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

