Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä
Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.
Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Keskustan eduskuntaryhmä
Vihreä eduskuntaryhmä
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Liike Nyt -eduskuntaryhmä
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset kaventavat lasten yhdenvertaisuutta20.11.2025 15:59:29 EET | Tiedote
Hallitus leikkaa jälleen kuntien valtionosuuksia ja kompensoi rahoitusta nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenet Tuula Haatainen, Eeva- Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen kritisoivat päätöstä, sillä maksujen korottaminen heikentää pienten koululaisten yhdenvertaisuutta ja lisää perheiden taloudellista painetta
SDP:n Saku Nikkanen: Kasvuyritysten rahoitus on saatava liikkeelle20.11.2025 14:58:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen kasvu- ja pienyritysten rahoituksen saamisen haasteista. Yrityskentältä saamieni viestien mukaan rahoituksen saaminen on tällä hetkellä yksi kasvun jarru. Kasvu- ja pienyrittäjien rahoituksen saatavuus on keskeinen tekijä yritystoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa, sanoo Nikkanen.
SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen soisi olevan kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta20.11.2025 12:55:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona julkaistu VTV:n raportti korona-ajan valtion menoista herätti tuoreeltaan runsaasti keskustelua. Erityisesti kommentoinnissa kunnostautui nykyinen oikeistohallitus kääntääkseen keskustelun pois hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja uhkaavasta EU:n alijäämämenettelystä.
SDP:n Matias Mäkynen: VTV:n raporttia on oikaistava20.11.2025 09:02:11 EET | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusviraston raporttia Marinin hallituksen talouspolitiikasta käsiteltiin keskiviikkona runsaasti julkisuudessa väärien tietojen pohjalta. Torstaiaamun Helsingin Sanomien haastattelussa valtiovarainministeriön Mika Niemelä oikoi osaa raportin vääristä mielikuvista. Raportissa on tarkasteltu vain valtion budjetin kehitystä vuoteen 2024 asti, mutta ei päätöksiä, jotka budjetin taustalla ovat. Siksi raportissa ja sitä koskevassa uutisoinnissa on ainakin kolme virhettä, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
SDP:n Paula Werning: Pelastustoimen perusta murenee – jopa 17 % Varsinais-Suomen sopimuspalokunnista vaarassa19.11.2025 15:35:05 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja Suomen sopimuspalokuntien liiton (SSPL) puheenjohtaja Paula Werning on erittäin huolissaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) käynnistämistä neuvotteluista, jotka voivat johtaa jopa 13 sopimuspalokunnan, sivuaseman tai puolivakinaisen palokunnan lakkauttamiseen. Pahimmillaan 17 prosenttia alueen sopimuspaloasemista katoaa pysyvästi. Tämä on äärimmäisen huolestuttava kehitys ja suora seuraus hallituksen riittämättömästä rahoituksesta, Werning sanoo.
