Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 25.11.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 25.11. pidettävän kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa päätetään muun muassa Oodin johtajasta, aluekirjastopalvelujen johtajasta sekä yhteisten palvelujen johtajasta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369
