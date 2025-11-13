Monkola 2.0 -näyttely – tervetuloa yleisötilaisuuteen 2.12.!

Aalto-yliopisto ja Lohjan kaupunki ovat tehneet yhteistyötä keväästä 2025 lähtien Lohjan kaupungintalon, samalla tontilla sijaitsevan Hyvinvointitalon sekä niiden lähiympäristön uudelleenkäytön suunnittelua koskien. Monkola 2.0 -diplomityöprojekti tuottaa viisi Aalto-yliopiston arkkitehtuurinlaitoksen diplomityötä, joita kaupunki voi hyödyntää viitesuunnitelmina.

Yhteistyö pilotoi uudenlaista opinnäytetöiden ohjauksen yhteistyömallia

Yhteistyön tarkoituksena on pilotoida uudenlaista opinnäytetöiden ohjaukseen liittyvää yhteistyömallia, jossa opiskelijoille tarjotaan käytännön kohteisiin sekä kestävän rakentamisen ja kiertotalouden aloilla käynnissä olevaan tutkimukseen linkittyviä opinnäytetyöaiheita. Yhteistyö tukee Aalto-yliopiston opetuksen ja tutkimuksen perustehtäviä. Lohjan kaupungin kaavoitus on kommentoinut diplomitöitä välinäytöissä ja seminaareissa. Kaupunki ei kuitenkaan osallistu töiden akateemiseen arviointiin tai ohjaukseen. Osa diplomityön tekijöistä esitteli ajatuksiaan jo kaupungintalo Monkolan 40-vuotisjuhlissa 17.3.

Diplomityöt ovat nähtävillä Monkolan aulassa 1.–12.12.2025 kaupungintalon aukioloaikojen mukaisesti. Lisäksi opiskelijat esittelevät töitään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa ti 2.12. klo 17 alkaen Valtuustosalissa. Tapahtumassa opiskelijat pääsevät esittelemään töitään sekä vastaamaan yleisökysymyksiin. Lisäksi Aalto-yliopiston professori Matti Kuittinen kertoo projektista.

📅 Aika: Yleisötilaisuus ti 2.12.2025 klo 17, näyttely 1.–12.12.2025

📍 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, Valtuustosali (Karstuntie 4)