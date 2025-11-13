Lohjan kaupunki

Monkola 2.0 -näyttely – tervetuloa yleisötilaisuuteen 2.12.!

20.11.2025 14:55:15 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Lohjan kaupunki ja Aalto-yliopisto järjestävät kaikille avoimen Monkola 2.0 -diplomityöprojektin töiden esittelytilaisuuden tiistaina 2.12.2025 Valtuustosalissa. Lisäksi työt ovat nähtävillä 1.–12.12.2025 välisenä aikana kaupungintalon aulassa.

Aalto-yliopiston opiskelija Mia Sinervan havainnekuva Monkolan mahdollisesta sisäänkäynnistä tulevaisuudessa.
Aalto-yliopiston opiskelija Mia Sinervan havainnekuva Monkolan mahdollisesta sisäänkäynnistä tulevaisuudessa.

Aalto-yliopisto ja Lohjan kaupunki ovat tehneet yhteistyötä keväästä 2025 lähtien Lohjan kaupungintalon, samalla tontilla sijaitsevan Hyvinvointitalon sekä niiden lähiympäristön uudelleenkäytön suunnittelua koskien. Monkola 2.0 -diplomityöprojekti tuottaa viisi Aalto-yliopiston arkkitehtuurinlaitoksen diplomityötä, joita kaupunki voi hyödyntää viitesuunnitelmina. 

Yhteistyö pilotoi uudenlaista opinnäytetöiden ohjauksen yhteistyömallia 

Yhteistyön tarkoituksena on pilotoida uudenlaista opinnäytetöiden ohjaukseen liittyvää yhteistyömallia, jossa opiskelijoille tarjotaan käytännön kohteisiin sekä kestävän rakentamisen ja kiertotalouden aloilla käynnissä olevaan tutkimukseen linkittyviä opinnäytetyöaiheita. Yhteistyö tukee Aalto-yliopiston opetuksen ja tutkimuksen perustehtäviä. Lohjan kaupungin kaavoitus on kommentoinut diplomitöitä välinäytöissä ja seminaareissa. Kaupunki ei kuitenkaan osallistu töiden akateemiseen arviointiin tai ohjaukseen. Osa diplomityön tekijöistä esitteli ajatuksiaan jo kaupungintalo Monkolan 40-vuotisjuhlissa 17.3. 

Diplomityöt ovat nähtävillä Monkolan aulassa 1.–12.12.2025 kaupungintalon aukioloaikojen mukaisesti. Lisäksi opiskelijat esittelevät töitään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa ti 2.12. klo 17 alkaen Valtuustosalissa. Tapahtumassa opiskelijat pääsevät esittelemään töitään sekä vastaamaan yleisökysymyksiin. Lisäksi Aalto-yliopiston professori Matti Kuittinen kertoo projektista.  

📅 Aika: Yleisötilaisuus  ti 2.12.2025 klo 17, näyttely 1.–12.12.2025

📍 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, Valtuustosali (Karstuntie 4) 

Avainsanat

yleisötilaisuuslohjan kaupunkikaavoituskaupungintaloaalto-yliopistonäyttely

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Aalto-yliopiston opiskelija Mia Sinervan havainnekuva tulevaisuuden Monkolan aulasta.
Aalto-yliopiston opiskelija Mia Sinervan havainnekuva tulevaisuuden Monkolan aulasta.
Lataa
Aalto-yliopiston opiskelija Suvi Heinosen havainnekuva Monkolan sisäänkäynnistä tulevaisuudessa.
Aalto-yliopiston opiskelija Suvi Heinosen havainnekuva Monkolan sisäänkäynnistä tulevaisuudessa.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Joulun tunnelmaa maan uumenissa11.11.2025 15:37:30 EET | Kutsu

Suloinen joulu tuoksuineen kutsuu tunnelmoimaan Tytyri Elämyskaivoksen Joululuolaan. Lähes 100 metrin syvyydessä kiviseinien ympäröimä jouluinen ihmemaa on avoinna vierailijoille aina loppiaiseen saakka. Räiskyvä takkatuli, jouluiset sävelmät, piparin tuoksu ja kynttilöiden hohde vievät matkalle menneiden joulujen tunnelmaan. Joululuolassa kierrellään vapaasti omaan tahtiin, ja matkan varrella ihastellaan niin Joulupukin keittiötä, saunaa kuin makuukammaria. Tytyri Elämyskaivoksen joululuola tarjoaa ainutlaatuisen kohteen koko perheelle, ja onpa reissulla tavattavissa myös joulupukki itse.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye