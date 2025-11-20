Mitä osallisuus sinulle tarkoittaa ja miten sitä kannattaisi vahvistaa? Vastaa kyselyyn 3.12. mennessä
Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa kuulla keskisuomalaisten ajatuksia osallisuudesta. Mitä sinulle tarkoittaa osallisuus? Miten esimerkiksi kunnat tai hyvinvointialue voisivat tukea ja edistää osallisuutta?
Vastaa kyselyyn viimeistään 3.12.2025 tästä. Kyselyyn vastataan nimettömästi.
– Vastaamalla kyselyyn voit auttaa meitä kehittämään hyvinvointialueen toimintaa osallisuuden vahvistamiseksi, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuuskoordinaattori Sonja Essel. – Kyselyn vastaukset huomioidaan uuden osallisuusohjelman laatimisessa ja osallisuustyön muussa kehittämisessä.
Kyselyn vastaukset kootaan Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraadin työskentelyn pohjaksi. Asiakasraati tekee kyselyn vastausten ja oman keskustelunsa pohjalta kannanoton, joka käsitellään johtavista viranhaltijoista koostuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalveluryhmässä. Kannanotot kootaan myös asiakkuuskertomukseen, joka käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä sekä toimielimissä, muun muassa lautakunnissa ja aluevaltuustossa. Kannanotto julkaistaan myös asiakasraadit-osuudessa hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Asiakasraadin avulla asiakkaiden ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati tarkastelee sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluita asiakkaan näkökulmasta ja tuottaa puntaroituja kannanottoja hyvinvointialueen eri toimijoiden käyttöön tiedon ja asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Asiakasraadin näkemyksiä on kysytty myös tarvittaessa muuhunkin strategiatyöhön. Asiakasraati on tähän mennessä osallistunut muun muassa palvelustrategia- ja palveluverkkotyön kommentointiin.
Asiakasraadin viitekehyksenä toimii hyvinvointialueen strategia ja sen kolme kärkeä: arjen turvallisuus, liikunnallinen elämäntapa ja mielen hyvinvointi.
Asiakasraadin toimintakausi on yksi vuosi ja nykyisen asiakasraadin toiminta päättyy joulukuussa 2025. Uutta raatia valmistellaan, ja siihen aukeaa haku ensi vuoden alkupuolella. Hausta tiedotetaan erikseen.
Asiakasraadin kannanotto arjen turvallisuuden teemaan on julkaistu
Asiakasraati käsitteli syyskuussa arjen turvallisuuden teemaa. Pohjana keskustelulle oli arjen turvallisuuden teemasta tehty asukaskysely, joka oli avoinna elo-syyskuussa 2025.
– Sekä kyselyn vastauksissa, että asiakasraadin kannanotossa korostuu luottamus palveluiden saatavuuteen arjen turvallisuutta vahvistavana tekijänä. Moni kokee, että turvallisuuden tunne on heikentynyt, Essel kuvailee. – Asiakasraadin kannanotossa todetaan, että turvallisuuden tunteen vahvistamista voi lisätä avoimella, rehellisellä ja ajantasaisella viestinnällä. Asiakasraati kehottaa lisäksi hyvinvointialuetta tutkimaan yhteistyön paikkoja erityisesti kuntien kanssa yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Essel, osallisuuskoordinaattori, sonja.essel(at)hyvaks.fi, p. 050 478 5108
Raija Harju-Kivinen, asiakaspalvelupäällikkö, raija.harju-kivinen(at)hyvaks.fi, p. 040 064 7666
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanni Saarelainen, sanni.saarelainen(at)hyvaks.fi, p. 040 5394332
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Ensihoidon palvelutasopäätökseen tulossa päivityksiä20.11.2025 15:00:17 EET | Tiedote
Ensihoidon palvelutasopäätös määrittää ensihoitopalvelun sisällön, järjestämistavan ja tavoitetasot tuleville vuosille. Aluehallitus päättää palvelutasopäätöksen päivittämisestä kokouksessaan keskiviikkona 26.11.
Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut saatu päätökseen20.11.2025 14:55:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella käytiin yhteistoimintaneuvottelut 19.8.–20.11.2025. Neuvottelut liittyivät vuoden 2026 talousarvion ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toisen vaiheen palveluverkkotyön valmisteluun sekä muihin hyvinvointialueella suunnitteilla oleviin, yhteistoimintamenettelyä vaativiin muutoksiin. Neuvotteluiden piirissä oli hyvinvointialueen koko henkilöstö, noin 12 500 työntekijää.
Sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoidon jatkuvuus turvataan palveluverkon uudistuessa20.11.2025 14:39:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue julkaisi 8.10.2025 hyvinvointialuejohtajan vuoden 2026 talousarvioesityksen, joka sisältää esityksen myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta. Aluehallitus käsittelee talousarvioesitystä sekä palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä 25.–26.11. ja antaa niistä päätösesityksen edelleen aluevaltuustolle.
Väkivaltatyön messut käynnistävät Oranssit päivät -kampanjan Keski-Suomessa20.11.2025 11:07:59 EET | Tiedote
Jyväskylässä järjestettävät väkivaltatyön messut avaavat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi toteutettavan Oranssit päivät -kampanjan Keski-Suomessa. Maksuttomat messut järjestetään Keski-Suomen hyvinvointialueen ja sen kumppaneiden yhteistyössä tiistaina 25.11. Jyväskylän yliopiston Agorassa. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 200 henkilöä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2025 17:38:04 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ JATKOTIEDOTE Kaidemäentiellä palanut konehalli tulee tuhoutumaan palossa täysin. Pelastuslaitos jatkaa kohteessa raivausta ja jälkisammutusta vielä iltaan asti muutaman yksikön toimesta. Palossa tuhoutui konesuojan lisäksi yksi kuorma-auto ja traktori. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin muihin rakennuksiin sekä pihalla olleisiin muihin ajoneuvoihin. Henkilövahinkoja ei myöskään aiheutunut. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme