Mitä osallisuus sinulle tarkoittaa ja miten sitä kannattaisi vahvistaa? Vastaa kyselyyn 3.12. mennessä

Vastaa kyselyyn viimeistään 3.12.2025 tästä. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

– Vastaamalla kyselyyn voit auttaa meitä kehittämään hyvinvointialueen toimintaa osallisuuden vahvistamiseksi, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuuskoordinaattori Sonja Essel. – Kyselyn vastaukset huomioidaan uuden osallisuusohjelman laatimisessa ja osallisuustyön muussa kehittämisessä.

Kyselyn vastaukset kootaan Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraadin työskentelyn pohjaksi. Asiakasraati tekee kyselyn vastausten ja oman keskustelunsa pohjalta kannanoton, joka käsitellään johtavista viranhaltijoista koostuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalveluryhmässä. Kannanotot kootaan myös asiakkuuskertomukseen, joka käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä sekä toimielimissä, muun muassa lautakunnissa ja aluevaltuustossa. Kannanotto julkaistaan myös asiakasraadit-osuudessa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Asiakasraadin avulla asiakkaiden ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati tarkastelee sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluita asiakkaan näkökulmasta ja tuottaa puntaroituja kannanottoja hyvinvointialueen eri toimijoiden käyttöön tiedon ja asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Asiakasraadin näkemyksiä on kysytty myös tarvittaessa muuhunkin strategiatyöhön. Asiakasraati on tähän mennessä osallistunut muun muassa palvelustrategia- ja palveluverkkotyön kommentointiin.

Asiakasraadin viitekehyksenä toimii hyvinvointialueen strategia ja sen kolme kärkeä: arjen turvallisuus, liikunnallinen elämäntapa ja mielen hyvinvointi.

Asiakasraadin toimintakausi on yksi vuosi ja nykyisen asiakasraadin toiminta päättyy joulukuussa 2025. Uutta raatia valmistellaan, ja siihen aukeaa haku ensi vuoden alkupuolella. Hausta tiedotetaan erikseen.

Asiakasraadin kannanotto arjen turvallisuuden teemaan on julkaistu

Asiakasraati käsitteli syyskuussa arjen turvallisuuden teemaa. Pohjana keskustelulle oli arjen turvallisuuden teemasta tehty asukaskysely, joka oli avoinna elo-syyskuussa 2025.

– Sekä kyselyn vastauksissa, että asiakasraadin kannanotossa korostuu luottamus palveluiden saatavuuteen arjen turvallisuutta vahvistavana tekijänä. Moni kokee, että turvallisuuden tunne on heikentynyt, Essel kuvailee. – Asiakasraadin kannanotossa todetaan, että turvallisuuden tunteen vahvistamista voi lisätä avoimella, rehellisellä ja ajantasaisella viestinnällä. Asiakasraati kehottaa lisäksi hyvinvointialuetta tutkimaan yhteistyön paikkoja erityisesti kuntien kanssa yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Voi lukea kannanoton kokonaisuudessa täältä.