SDP:n Saku Nikkanen: Kasvuyritysten rahoitus on saatava liikkeelle

– Vaikuttaa siltä, että viime vuosina rahoituksen saaminen on vaikeutunut merkittävästi. Hallitus on lisännyt kyllä esimerkiksi Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi:n rahoitusta, mutta edelleen kuuluu yritysten viestiä siitä, että ehdot rahoitukselle ovat liian tiukat, arvioi Nikkanen.

Yrittäjien puheissa toistuu myös pankkien haluttomuus lainan myöntämiseen. Pankit epäröivät myöntää lainaa yrittäjille epäsäännöllisten tulojen ja maksukyvyn ennustamisen haasteiden vuoksi. Kiristyneet luottokriteerit ja epävarmat talousnäkymät lisäävät ongelmaa entisestään. Lisäksi Orpon hallituksen tekemät kiristykset T&K panostuksiin yrityksille ja korkeakoulujen perusrahoitukseen ovat herättäneet kritiikkiä, sillä ne voivat entisestään vähentää kasvu- ja pienyrittäjien mahdollisuuksia saada rahoitusta.

– Yritysten kasvu tapahtuu yleensä eri vaiheissa ja usein seuraavan kynnyksen ylittäminen vaatii rahoitusta. Riittävän rahoituksen avulla voidaan investoida uusiin tuotteisiin, laajentaa toimintaa ja varmistaa yrityksen jatkuvuus. Ilman ulkopuolista rahoitusta monen yrityksen kasvu pysähtyy, mikä heikentää työllisyyttä ja talouden dynamiikkaa, toteaa Nikkanen.

­Mediatietojen perusteella Suomi on joutumassa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Taloutemme tarvitsisi nyt kipeästi kasvua, jotta julkista talouttamme saataisiin tasapainoitettua helpommin.

– Tämän haasteen ratkaisemiseksi tarvittaisiin yrityksillemme talouskasvua tukevia joustavampia rahoitusmalleja ja vaihtoehtoisia rahoituskanavia, kuten valtion takaamia lainoja, joukkorahoitusta tai erityisiä kasvurahastoja, ehdottaa Saku Nikkanen.

”Meidän kotitalouksillamme on nyt sattuneesta syystä ennätysmäärä varoja tileillä. On 115 miljardia tileillä, 50 miljardia osakkeissa ja 40 miljardia rahastoissa. Jos edes puoli prosenttia tästä saataisiin kasvurahoituksen puolelle, sillä olisi valtava vaikutus kasvuyhtiöiden riskipääomien saannissa”, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Talouselämän haastattelussa.

– Kirjallisessa kysymyksessäni kysynkin hallitukselta, mitä se aikoo tehdä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä parantaakseen kasvu- ja pienyritysten rahoituksen saantia, linjaa Saku Nikkanen.