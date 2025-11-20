Tays Keskussairaalan leikkausosasto 4 ja pehmytkirurgian leikkausosasto yhdistyvät vuodenvaihteessa
Tays Keskussairaalan naistentautien leikkausosasto 4 ja pehmytkirurgian leikkausosasto yhdistetään 1.1.2026 alkaen. Yhdistymisen jälkeen yksikkö jatkaa pehmytkirurgisen leikkausosaston nimellä. Potilaiden näkökulmasta toiminta jatkuu ennallaan.
Tammikuun 1. päivästä alkaen koko henkilöstö kuuluu pehmytkirurgiseen leikkausyksikköön ja esihenkilöistä tulee koko yksikön yhteisiä. Myös leikkaustoiminnan tiloista, välineistä ja budjetista tulee yhteisiä. Yhdistyminen tuo kustannussäästöjä, tehostaa toimintaa ja yhtenäistää käytäntöjä uuteen M-rakennukseen sijoittuvaa yhteistä leikkausosastoa varten. Muutoksen toiminnallinen suunnitelma on tehty yhdessä henkilöstön kanssa, ja muutoksen yhteydessä annetaan mahdollisuus oppia uutta ja laajentaa osaamista. Osastojen yhdistymisestä päätettiin vuoden 2024 yhteistoimintaneuvotteluissa.
Leikkausosasto 4 (LE4) ja pehmytkirurginen leikkausosasto (Lepe) ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä muun muassa leikkaukseen kotoa -toiminnan, heräämötoiminnan sekä heräämöstä kotiin -toiminnan osalta. Yksiköt ovat myös hyödyntäneet samaa henkilöstöä äkillisten poissaolojen sijaistamiseen.
Potilaiden näkökulmasta leikkaustoiminta jatkuu ennallaan. Yhdistymisen yhteydessä hoitoa pyritään kehittämään vielä aiempaa sujuvammaksi muun muassa parantamalla potilaiden kulkua yksikössä.
Muutoksen yhteydessä aloitetaan myös päivystysjärjestelyihin liittyvä pilotti, jossa lisätään päivystysajan hoitohenkilöstön määrää potilasturvallisuuden tukemiseksi. Pilotti kestää vuoden 2026 ajan ja sinä aikana sen hyötyjä arvioidaan.
Yhteyshenkilöt
Riikka NiemiVastuualuejohtaja, naistentaudit ja synnytyksetPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0505117872riikka.niemi@pirha.fi
Saija LehtonenOsastonhoitaja, pehmytkirurgian leikkausosastoPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0444722981saija.lehtonen@pirha.fi
