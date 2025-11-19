Epämääräisiä sanamuotoja ja puutteellista tietosuojaa – perustuslakivaliokunta vaatii laajaa jatkovalmistelua esitykselle Verohallinnon tiedonsaantioikeuksien laajennukseksi
- Perustuslakivaliokunta kritisoi kovin sanakääntein Verohallinnon tiedonsaantioikeuksia laajentavaa hallituksen esitystä vertailutietotarkastuksista.
- Valiokunnan mukaan muun muassa henkilötietojen suojaaminen on esityksessä hyvin puutteellista.
- Perustuslakivaliokunta nostaa esiin myös liian väljän tulkinnan sallivat sanamuodot sekä puutteet kansalaisten oikeuksissa tarkistaa itseensä kohdistunut tietopyyntö.
- Finanssiala ry on kritisoinut esitystä sekä perustuslain takaaman yksityisyyden suojan että tietosuojan vastaisena.
- Tietosuojavaltuutettu on arvioinut, että esityksen mahdollistama data saattaisi helposti sisältää suuria määriä arkaluonteisiakin henkilötietoja myös niistä kansalaisista, joiden ei epäillä syyllistyneen väärinkäytöksiin.
Hallituksen esitys Verohallinnon vertailutietotarkastuksista ei voi edetä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ennen kuin esitystä täsmennetään useista kohdista. Näin ilmenee perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Valiokunta nostaa esiin useita samoja ongelmakohtia kuin Finanssiala ry (FA) aiemmin.
”Vaikka hallituksen esitystä ei olisikaan tarkoitettu laajentamaan Verohallinnon tiedonsaantioikeuksia, esityksen sanamuodot ovat niin epämääräisiä, että esitys mahdollistaa sekä perusoikeuksia että tietosuojasääntelyä rikkovat tietopyynnöt. Tähän on huomionsa kiinnittänyt myös perustuslakivaliokunta”, huomauttaa FA:n juristi Tuulia Karvinen.
Liian väljän tulkinnan mahdollistamien sanamuotojen lisäksi valiokunta nostaa esiin muun muassa huonot tietotekniset suojatoimet sekä sen, että kansalaisella ei esityksen mukaan ole oikeutta tarkistaa itseensä kohdistunutta tietopyyntöä. Perustuslakivaliokunta korostaa myös, että lakiehdotuksen suojatoimia koskevien säännösten tulisi olla konkreettisia. Hallituksen esityksen taustalla oleva tavoite on sinänsä kannattava: torjua harmaata taloutta, mikä ei kuitenkaan voi astua perusoikeuksien yli.
”Perustuslakivaliokunnan lausunto on linjassa aikaisemman lausuntokäytännön kanssa. Valiokunta on määrittänyt tilitapahtumat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluviin arkaluonteisiin tietoihin”, sanoo FA:n johtava veroasiantuntija Marja Blomqvist.
Perustuslakivaliokunta suhtautuu esitykseen hyvin kriittisesti ja toteaa, että sääntelyn merkittävyys perusoikeusnäkökulmasta puoltaisi jatkovalmistelun osoittamista valtioneuvostolle.
”Toivottavaa on, että jatkovalmisteluun osoitetaan riittävät resurssit ja myös aikaa valmistella tarvittavat muutokset. Tämä hallituksen esitys on jouduttu laatimaan nopeutetussa aikataulussa, mikä on selkeästi vaikuttanut muun muassa mahdollisuuteen huomioida tietosuojasääntelyä riittävällä tavalla”, Blomqvist sanoo.
Yhteyshenkilöt
Marja BlomqvistJohtava veroasiantuntijaPuh:+358 20 793 4208marja.blomqvist@finanssiala.fi
Tuulia KarvinenJuristiPuh:+358 20 793 4207tuulia.karvinen@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
