THL viikolla 48/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 20.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Verkkouutiset
- ma 24.11. Iäkkäiden yhteisöllisessä asumisessa jopa puolet asiakkaista on muistisairaita ja kolmasosa tarvitsee paljon apua arjessaan. Tuore julkaisu kokoaa tiedot iäkkäiden yhteisöllisen asumisen asiakaskunnasta, yksiköiden toimintakäytännöistä sekä palvelun laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Lisätietoja torstaina 20.11.: pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 ja perjantaina 21.11.: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
- ke 26.11. Lastensuojelun käsittelyaika- ja henkilöstömitoitustilastot julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632
- to 27.11. Perheensä taloudellisen tilanteen huonoksi arvioivien nuorten hyvinvointi. THL:n ja Tampereen yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin taloustilanteen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä neljällä osa-alueella Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta: koettu fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaaliset suhteet, väkivaltakokemukset sekä osallistumismahdollisuudet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Lisätietoja: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678.
- to 27.11. Maailman aids-päivää vietetään 1.12. Teemapäivän alla julkaistaan strategia epidemian torjuntaan ja stigman poistamiseen hivin ja kroonisten virushepatiittien osalta. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Blogit
- ma 24.11. Hyvästi lomakkeet ja manuaalinen työ – Iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoitustietojen toimittamiselle on myös automatisoitu vaihtoehto. Kirjoittaja: Minna Kalliomäki, Tutkija, THL
- ti 25.11. Sosiaalihuollon tiedon loikka – kohti näkyvämpää ja yhdenvertaisempaa sotea. Kirjoittaja: Ida-Lotta Laakso, erikoissuunnittelija, Sote-tiedonhallinnan ohjaus, THL
- to 27.11. Asenne tarttuu – ja muuttaa maailmaa. Kirjoittajat: Tuomas Mäkinen, työterveyslääkäri, Nazia Kautto, taide- ja hyvinvointialan moniosaaja, Katja Sankalahti, kehittämispäällikkö, Jukka Pyhäjoki, erityisasiantuntija
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
En av sex bakterieinfektioner i världen är resistent mot antibiotika – Finland har lyckats bekämpa antibiotikaresistens18.11.2025 00:15:00 EET | Pressmeddelande
Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot hälsan. Det försvårar behandlingen av infektioner och ökar dödligheten. Situationen i Finland är god, men för att upprätthålla den krävs åtgärder och ökad medvetenhet om bekämpning av antibiotikaresistens.
Maailmalla yksi kuudesta bakteeri-infektiosta on vastustuskykyinen antibiooteille – Suomi on onnistunut antibioottiresistenssin torjunnassa18.11.2025 00:15:00 EET | Tiedote
Antibioottiresistenssi on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista. Se vaikeuttaa infektioiden hoitoa ja lisää kuolleisuutta. Suomessa tilanne on hyvä, mutta sen ylläpitäminen vaatii toimia ja tietoisuuden lisäämistä antibioottiresistenssin torjunnasta.
THL viikolla 47/202513.11.2025 15:02:48 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 13.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedote ti 18.11. Euroopan antibioottipäivä ja WHO:n mikrobilääkeresistenssin vastainen viikko: Maailmalle yksi kuudesta bakteeri-infektiosta on vastustuskykyinen antibiooteille – Suomi on onnistunut antibioottiresistenssin torjunnassa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244. Blogit pe 14.11. Neljä askelta yhdenvertaisempaan diabeteksen hoitopolkuun. Kirjoittajat: Idil Hussein, Laura Musta ja Natalia Skogberg ma 17.11. Hei valkku tai ohjaaja! Tiedätk
THL ei julkaise alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tilastoa tänä vuonna – syynä on tiedonkeruun menetelmän muutos7.11.2025 14:21:19 EET | Tiedote
THL ei julkaise alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevaa tilastoa tänä vuonna. Syynä on tilaston tiedonkeruun menetelmän muuttuminen kilpailutuksen takia. Muutoksen takia myöskään tietoa alkoholin kokonaiskulutuksesta tänä vuonna ei voida julkaista. THL on tehnyt selvityksen uuden ja vanhan tiedonkeruumenetelmän eroista. Se tukee aiemmalla menetelmällä saatuja tietoja matkustajatuonnin tasosta.
THL viikolla 46/20256.11.2025 15:02:28 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 6.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 10.11. Onko kotihoito riittävää? Yhdistämme julkaisussa monien iäkkäiden säännöllistä kotihoitoa koskevien kansallisten tiedonkeruiden tuloksia. Tarkastelussa on asiakkaiden kokemus hoidon riittävyydestä, palvelutuntien toteutuminen, esihenkilöiden arvioinnit sekä läheisauttajien kuormitus. Lisätiedot torstaina 6.11. pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 ja perjantaina 7.11. elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018 ti 11.11. Laitosmuotoin
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme