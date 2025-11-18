Vuoden 2025 Nuori Kokkola palkinnot jaettiin Lapsen oikeuksien päivänä

Open Kokkolan palkintoperusteissa todetaan, että palkinto on tunnustus yhdistyksen tekemästä tärkeästä työstä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen Kokkolan puolesta, missä myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on turvallista olla ja elää juuri sellaisena kuin on. Tunnustuksella halutaan kannustaa yhdistystä järjestämään jatkossakin turvallisemman tilan periaatteita noudattavia tapahtumia, jotka lisäävät myös nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kulttuurikorjaamo ry – Kulturgaraget rf palkittiin Kokkolan Nuori Kulttuuri Festivaalin 2025 tuottamisesta. Toukokuussa toteutettu festivaali oli monitaiteinen ja monikielinen kulttuuritapahtuma, jonka nuoret pääsivät toteuttamaan kulttuuriammattilaisten ohjauksessa. Tunnustuksella halutaan kiittää yhdistystä siitä, että se antoi nuorille tilaisuuden ilmaista itseään, kehittää kulttuurisia taitojaan ja tuoda oma luovuutensa näkyviin. Festivaali tarjosi nuorille erilaisia tapoja kokea kulttuuria ja yhteisöllisyyttä, oppia uutta sekä tulla nähdyksi.

Kokkolan kaupunki on vuodesta 2009 lähtien jakanut Nuori Kokkola palkinnon lapsen oikeuksien viikolla. Palkintoperusteissa on määritelty, että Nuori Kokkola palkinto myönnetään kokkolalaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on ansioituneesti edistänyt kokkolalaisten nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pyysi ennakkoon ehdotuksia palkinnonsaajista Kokkolan nuorisovaltuustolta. Nuori Kokkola palkinto koostuu kunniakirjasta ja rahapalkinnosta, jonka suuruuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta määrää vuosittain palkinnon jaosta päättäessään.

Nuori Kokkola palkinnot jaettiin Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi järjestetyn Juhla Fest -tapahtuman yhteydessä Musiikkikeskus Snellmanilla. Juhla Fest -tapahtumassa juhlistettiin myös Kokkolan Rokkikoulun 40-vuotista taivalta. Lapsen oikeuksien päivän ja sen yhteydessä vietettävän Lapsen oikeuksien teemaviikko tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Vuoden 2025 Lapsen oikeuksien viikon teema on oikeus kuulua.