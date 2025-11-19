Talvihoitoluokat määrittelevät maantien hoitotason (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Vilkasliikenteiset päätiet hoidetaan tehokkaimmin

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja tien merkityksellisyyden mukaisiin hoitoluokkiin. Hoitoluokka kertoo ja määrittää sen, missä kunnossa tien on talvella oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteiden on käynnistyttävä esimerkiksi lumisateella. Koska resursseja ja varoja on rajallinen määrä, tällaiset käytänteet ovat välttämättömiä. Se myös tarkoittaa, että pienempien ja liikennemäärältään hiljaisempien maanteiden hoito ei ole yhtä nopeaa ja tehokasta kuin isoilla teillä.

Lähtökohtana on, että päätiet pidetään keliolosuhteiltaan tasalaatuisina ympäri vuorokauden, jolloin niiden hoitovastekin on kaikkein nopein. On kuitenkin otettava huomioon se, että talvella ei päästä kesäolosuhteisiin. Näin ollen tiellä liikkujan on suhteutettava ajonopeutensa aina keliolosuhteiden mukaiseksi.

– Jos esimerkiksi lunta sataa useampi tunti peräkkäin, ei mikään hoitoresurssi kykene siihen, että vilkkainkaan tie olisi koko ajan aivan täydellisessä kunnossa, kunnossapitoyksikön päällikkö Jere Toppinen ELY-keskuksesta muistuttaa.

Lue lisää maanteiden hoitoluokista (palautevayla.fi)

Lue lisää maanteiden talvihoidosta (ely-keskus.fi)

Palautetta otetaan mielellään vastaan, olennaista on sen toimitustapa

Vaikka ELY-keskuksen maantienhoidon projektipäälliköt eli entisiltä nimityksiltään tiemestarit tai aluevastaavat ovat varsin hyvin tietoisia alueidensa maanteiden kulloisestakin kunnosta, otetaan kansalaispalautetta mielellään vastaan. Aina on kohtia, joihin viranomaisen katse ei ole osunut. Lisäksi saattaa syntyä yllättäviä tilanteita, joita ei ole ehditty huomata. Esimerkiksi maantiehen voi syntyä nopeastikin liikenneturvallisuutta vaarantava reikä.

Palautetta tulee monia kanavia pitkin, mutta kaikkein tehokkain ja paras tapa on antaa sitä Palauteväylän kautta. Sitä kautta annettuna palaute menee suoraan ja viipymättä myös urakoitsijan tietoon, jolloin korjaaviin toimenpiteisiin päästään nopeimmalla mahdollisella tavalla kiinni. Tienpidon viranomaisena ELY-keskus myös valvoo, että palautteisiin reagoidaan asianmukaisella tavalla.

Osoite: www.palautevayla.fi

Palauteväylän sivuilta löytyy myös puhelinnumero Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100, 24 h/vrk), jonka kautta voi välittää tiedon kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista.

Kansalaiset antavat palautetta myös esimerkiksi erilaisten somekanavien kautta. Nekin luetaan ja välitetään eteenpäin, mikäli viestit kohdalle sattuvat, mutta sosiaalisen median kautta annettuihin palautteisiin reagointi on hitaampaa ja osittain myös sattumanvaraista.