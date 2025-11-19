Talvihoitoluokat määrittelevät maantien hoitotason (Keski-Suomi, Itä-Suomi)
Torstaina 20.11.2025 pidettiin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten yhteinen mediatilaisuus toimittajille. Tilaisuuden pääaiheina olivat maanteiden talvikunnossapito ja siihen liittyvä palautteenanto. Valtion omistamia maanteitä kunnossapidetään hoitoluokkien mukaisesti, jolloin tienpitäjän ja -käyttäjän odotukset ja toiveet eivät aina kohtaa. Juuri tähän problematiikkaan tilaisuudessa syvennyttiin.
Vilkasliikenteiset päätiet hoidetaan tehokkaimmin
Maantiet on jaettu liikennemäärien ja tien merkityksellisyyden mukaisiin hoitoluokkiin. Hoitoluokka kertoo ja määrittää sen, missä kunnossa tien on talvella oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteiden on käynnistyttävä esimerkiksi lumisateella. Koska resursseja ja varoja on rajallinen määrä, tällaiset käytänteet ovat välttämättömiä. Se myös tarkoittaa, että pienempien ja liikennemäärältään hiljaisempien maanteiden hoito ei ole yhtä nopeaa ja tehokasta kuin isoilla teillä.
Lähtökohtana on, että päätiet pidetään keliolosuhteiltaan tasalaatuisina ympäri vuorokauden, jolloin niiden hoitovastekin on kaikkein nopein. On kuitenkin otettava huomioon se, että talvella ei päästä kesäolosuhteisiin. Näin ollen tiellä liikkujan on suhteutettava ajonopeutensa aina keliolosuhteiden mukaiseksi.
– Jos esimerkiksi lunta sataa useampi tunti peräkkäin, ei mikään hoitoresurssi kykene siihen, että vilkkainkaan tie olisi koko ajan aivan täydellisessä kunnossa, kunnossapitoyksikön päällikkö Jere Toppinen ELY-keskuksesta muistuttaa.
Lue lisää maanteiden hoitoluokista (palautevayla.fi)
Lue lisää maanteiden talvihoidosta (ely-keskus.fi)
Palautetta otetaan mielellään vastaan, olennaista on sen toimitustapa
Vaikka ELY-keskuksen maantienhoidon projektipäälliköt eli entisiltä nimityksiltään tiemestarit tai aluevastaavat ovat varsin hyvin tietoisia alueidensa maanteiden kulloisestakin kunnosta, otetaan kansalaispalautetta mielellään vastaan. Aina on kohtia, joihin viranomaisen katse ei ole osunut. Lisäksi saattaa syntyä yllättäviä tilanteita, joita ei ole ehditty huomata. Esimerkiksi maantiehen voi syntyä nopeastikin liikenneturvallisuutta vaarantava reikä.
Palautetta tulee monia kanavia pitkin, mutta kaikkein tehokkain ja paras tapa on antaa sitä Palauteväylän kautta. Sitä kautta annettuna palaute menee suoraan ja viipymättä myös urakoitsijan tietoon, jolloin korjaaviin toimenpiteisiin päästään nopeimmalla mahdollisella tavalla kiinni. Tienpidon viranomaisena ELY-keskus myös valvoo, että palautteisiin reagoidaan asianmukaisella tavalla.
Osoite: www.palautevayla.fi
Palauteväylän sivuilta löytyy myös puhelinnumero Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100, 24 h/vrk), jonka kautta voi välittää tiedon kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista.
Kansalaiset antavat palautetta myös esimerkiksi erilaisten somekanavien kautta. Nekin luetaan ja välitetään eteenpäin, mikäli viestit kohdalle sattuvat, mutta sosiaalisen median kautta annettuihin palautteisiin reagointi on hitaampaa ja osittain myös sattumanvaraista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jere Toppinen
Kunnossapitoyksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset
Ansökan om finansiering från utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion öppnas19.11.2025 15:03:25 EET | Pressmeddelande
Ansökan om FUI-finansiering från utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion inleds snart. Programmet stöder produktion, produktutveckling och logistiklösningar samt innovationer som gäller inhemska växtunderlags- och strömaterial och som stärker försörjningsberedskapen samt främjar ibruktagandet av produkter som ersätter torv. Ett infomöte om ansökan ordnas via Teams onsdag 3.12.2025 klockan 12.00 – 14.00. Ansökan öppnas i haeavustuksia.fi-systemet före årsskiftet.
Kunnat saavat lähes 10 miljoonaa euroa korvauksia kertakäyttöisten muoviroskien siivouskuluista19.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus päätti noin 9,8 miljoonan euron korvauksista kunnille kertakäyttöisten muovituotteiden (SUP) tuottajilta yleisten alueidensa siivoukseen. Hakijoiden määrä lisääntyi lähes 70 prosenttia. Tänä vuonna yli puolet kunnista haki korvauksia, kun viime vuonna hakijoita oli noin kolmasosa kunnista.
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman rahoitushaku avautumassa18.11.2025 13:03:17 EET | Tiedote
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman TKI-rahoitushaku käynnistyy pian. Ohjelma tukee kotimaisten kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotannon, tuotekehityksen ja logistiikan ratkaisuja sekä innovaatioita, joilla vahvistetaan huoltovarmuutta ja edistetään turvetta korvaavien tuotteiden käyttöönottoa. Hakuinfo järjestetään Teamsissa keskiviikkona 3.12.2025 klo 12.00 – 14.00. Haku avautuu haeavustuksia.fi-järjestelmässä ennen vuoden vaihdetta.
Maantiehankkeilla on parannettu liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa17.11.2025 10:49:18 EET | Tiedote
Kuluvana vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä on toteutettu useita hankkeita, jotka parantavat liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Hankkeet ovat osa ELY-keskuksen pitkäjänteistä työtä maantieverkon kehittämiseksi, ja ne tukevat alueen elinvoimaa sekä arjen liikkumista. Myös maanteiden päällystyksiä ja rakenteen parantamisia tehtiin runsaasti korjausvelkarahoituksen mahdollistamana.
Fingrid Oyj:n Harjulinja 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä17.11.2025 10:47:16 EET | Tiedote
Fingrid Oyj:n Harjulinjan voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyy. Lausunnot ja mielipiteet Pohjois-Savon ELY-keskukselle 31.12.2025 mennessä. Esittely- ja yleisötilaisuudet järjestetään 2.12, 9.12 ja 10.12.2025 klo 17.30–19.30.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme