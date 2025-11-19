Pikkuhuuhkajat jatkaa EM-karsintojaan Tampereella
Syyskuussa 2025 alkaneet U21-EM-karsinnat kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja on pelattu nyt puoleenväliin saakka. Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä.
Tämän syksyn kotipelit Pikkuhuuhkajat pelasi Turun Veritas Stadionilla – vuonna 2026 on Tampereen Tammelan Stadionin vuoro isännöidä Pikkuhuuhkajia.
– Olemme löytäneet kaksi mieluista paikkaa pelata. Turussa ja Tampereella on hienot stadionit, ja homma toimii molemmissa hyvin, päävalmentaja Mika Lehkosuo kehuu.
Tammelan Stadionilla Suomi pelaa kotiottelut Kyprosta vastaan 31.3.2026 ja Espanjaa vastaan 25.9.2026.
– Samassa järjestyksessä pelataan kuin edellisen ikäluokan karsinnoissa: nekin aloitettiin Turussa ja päätettiin Tammelassa. Sieltä meillä on upeat kokemukset viime syksyn viimeisistä peleistä – niistä viimeisimpänä hieno Norja-ottelu, jonka myötä pääsimme lopputurnaukseen ja saimme Tammelassa U21-pelien ennätysyleisön. Erittäin lämpimät muistot Tammelan syksystä, Lehkosuo jatkaa.
Lipunmyynti aukeaa vuoden 2026 puolella. Lipunmyynnistä ja otteluiden alkamisajoista tiedotetaan myöhemmin.
Pikkuhuuhkajien ottelut U21-EM-karsinnoissa
4.9.2025: Suomi 7–0 San Marino
9.9.2025: Kypros 0–5 Suomi
14.10.2025: Espanja 2–1 Suomi
14.11.2025: Suomi 2–0 Romania
18.11.2025 Suomi 0–0 Kosovo
26.3.2026: San Marino - Suomi
31.3.2026: Suomi - Kypros
25.9.2026: Suomi - Espanja
30.9.2026: Romania - Suomi
6.10.2026: Kosovo - Suomi
Marraskuu 2026: Mahdolliset jatkokarsinnat (koti / vieras)
Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Helmarit nimetty Itävalta- ja Belgia-otteluihin19.11.2025 13:04:45 EET | Tiedote
Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.
Kutsu: Helmareiden joukkue Itävalta- ja Belgia-otteluihin julkaistaan keskiviikkona 19.11.12.11.2025 18:30:28 EET | Tiedote
Helmarit matkustaa marraskuussa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian vuoden 2025 päättävissä maaotteluissa.
Huuhkajien mediatilaisuuksien pelaajat 11.–16.11.202510.11.2025 19:08:21 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Turussa marraskuussa10.11.2025 14:01:25 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Romanian 14.11. klo 17 ja Kosovon 18.11. klo 18.30 Turun Veritas Stadionilla pelattavissa U21-EM-karsintaottelussa.
Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.20259.11.2025 14:16:38 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme