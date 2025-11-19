Pikkuhuuhkajat jatkaa EM-karsintojaan Tampereella

Syyskuussa 2025 alkaneet U21-EM-karsinnat kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja on pelattu nyt puoleenväliin saakka. Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä.