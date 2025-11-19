Suomen Palloliitto

Pikkuhuuhkajat jatkaa EM-karsintojaan Tampereella

21.11.2025

Syyskuussa 2025 alkaneet U21-EM-karsinnat kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja on pelattu nyt puoleenväliin saakka. Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä.

Tämän syksyn kotipelit Pikkuhuuhkajat pelasi Turun Veritas Stadionilla – vuonna 2026 on Tampereen Tammelan Stadionin vuoro isännöidä Pikkuhuuhkajia. 

– Olemme löytäneet kaksi mieluista paikkaa pelata. Turussa ja Tampereella on hienot stadionit, ja homma toimii molemmissa hyvin, päävalmentaja Mika Lehkosuo kehuu. 

Tammelan Stadionilla Suomi pelaa kotiottelut Kyprosta vastaan 31.3.2026 ja Espanjaa vastaan 25.9.2026.  

– Samassa järjestyksessä pelataan kuin edellisen ikäluokan karsinnoissa: nekin aloitettiin Turussa ja päätettiin Tammelassa. Sieltä meillä on upeat kokemukset viime syksyn viimeisistä peleistä – niistä viimeisimpänä hieno Norja-ottelu, jonka myötä pääsimme lopputurnaukseen ja saimme Tammelassa U21-pelien ennätysyleisön. Erittäin lämpimät muistot Tammelan syksystä, Lehkosuo jatkaa. 

Lipunmyynti aukeaa vuoden 2026 puolella. Lipunmyynnistä ja otteluiden alkamisajoista tiedotetaan myöhemmin.  

Pikkuhuuhkajien ottelut U21-EM-karsinnoissa 

4.9.2025: Suomi 7–0 San Marino 
9.9.2025: Kypros 0–5 Suomi 
14.10.2025: Espanja 2–1 Suomi 
14.11.2025: Suomi 2–0 Romania 
18.11.2025 Suomi 0–0 Kosovo 

26.3.2026: San Marino - Suomi 
31.3.2026: Suomi - Kypros 
25.9.2026: Suomi - Espanja 
30.9.2026: Romania - Suomi 
6.10.2026: Kosovo - Suomi 

Marraskuu 2026: Mahdolliset jatkokarsinnat (koti / vieras)

Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi

