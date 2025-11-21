Uudistunut ABC Carwash Karjaa on avattu
ABC Karjaan autopesu sai uuden, tehokkaan pesukoneen.
ABC Carwash Karjaa on uudistettu ja palvelee jälleen autokansaa. Autopesuun vaihdettiin täysin uusi pesukone, jonka on valmistanut pirkkalalainen Tammermatic Oy. Malliltaan kone on Tammermatic Fenix Turbo.
– Mahtavaa, että saatiin hyvin palvelleen pesukoneen tilalle uusi, moderni ja kotimainen kone, kommentoi kenttäpäällikkö Sami Halmekivi Varuboden-Oslasta ja vinkkaa:
– Varsinkin nyt talven tullessa on hyvä pestä auto silloin tällöin parhaalla Premium-pesulla. Premiumissa esipesuun käytetään hieman vahvempia pesuaineita, jotka irrottavat hankalamman lian autosta. Lisäksi pesuohjelman lopuksi auton pinnalle tulee korkealuokkainen kiillotusvaha, joka suojaa auton maalipintaa ja helpottaa seuraavaa puhdistuskertaa.
Pesun maksaminen onnistuu kätevimmin ABC-mobiili-sovelluksella, jolla voi myös seurata pesuhallien tilannetta reaaliajassa. ABC-mobiili on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Pesun voi myös ostaa ABC Karjaan kassalta tai maksaa haluamallaan maksukortilla pesuhallin edessä olevaan maksupäätteeseen.
Avajaistarjouksia on luvassa joulukuun alussa.
Yhteyshenkilöt
Sami HalmekiviABC-kenttäpäällikköVaruboden-OslaPuh:010 7659 802sami.halmekivi@sok.fi
Hesburger Kyrkslätts verksamhet övergår till Varuboden-Osla21.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Från och med den 16 december får man Bonus på Hesburger i Kyrkslätt.
Hesburger Kirkkonummen toiminta siirtyy Varuboden-Oslalle21.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kirkkonummen Hesburgerista saa Bonusta 16. joulukuuta alkaen.
Varuboden på Åland har köpt tomt i Dalbo14.11.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Varuboden på Åland har köpt fastighetsbolaget Handelsplats Öst Ab i Dalbo-området i Jomala av Gert Sviberg och Tomas Brunberg. – Vårt handelslag har verkat på Åland i snart 15 år, och vi har kontinuerligt utvecklat och stärkt vårt servicenätverk, konstaterar Varuboden på Ålands verkställande direktör Karlos Kotkas. Vi har lärt känna marknaden och fått en djupare förståelse för kundernas behov. Dalbo-området är en central plats redan nu och växer dessutom i framtiden, så det kändes därför som ett naturligt nästa steg för oss. Tomten som Varuboden på Åland nu köpt har en byggrätt på högst 6 000 m2. – Nu när köpet är klart, inleder vi en noggrannare planering. Detaljplanen möjliggör dagligvaruhandel på tomten, men vi har inte fattat några exakta beslut ännu gällande butikstyp eller tidsplan, säger Karlos Kotkas. – Vår ambition har alltid varit att knyta starka, långsiktiga och för Åland viktiga aktörer till området. Därför är vi mycket glada att vi har lyckats attrahera Varuboden som sama
Varuboden på Åland on ostanut tontin Jomalan Dalbosta14.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Varuboden-Oslan tytäryhtiö Varuboden på Åland on ostanut tontin Ahvenanmaan Jomalasta. Dalbon alueella sijaitseva kiinteistöyhtiö Handelsplats Öst Ab:n myivät Gert Sviberg ja Tomas Brunberg. – Osuuskauppamme on toiminut Ahvenanmaalla lähes 15 vuotta, ja sinä aikana olemme jatkuvasti kehittäneet ja vahvistaneet palveluverkostoamme, kertoo Karlos Kotkas, joka toimii Varuboden på Ålandin toimitusjohtajana. Olemme oppineet tuntemaan markkinaa ja saaneet syvällisemmän ymmärryksen asiakkaidemme tarpeista. Dalbon alue on jo nyt keskeinen sijainti ja kasvaa tulevaisuudessa, joten se tuntui meille luonnolliselta seuraavalta askeleelta. Varuboden på Ålandin ostaman tontin rakennusoikeus on enintään 6 000 m2. – Nyt kun hankinta on saatu päätökseen, aloitamme yksityiskohtaisemman suunnittelun. Asemakaava mahdollistaa päivittäistavarakaupan harjoittamisen alueella, mutta emme ole vielä tehneet tarkkoja päätöksiä myymälätyypistä tai aikataulusta, Karlos Kotkas sanoo. – Tavoitteenamme on aina ollut h
Biltvätten vid ABC Karis förnyas – tvätten stängd i november29.10.2025 11:48:24 EET | Pressmeddelande
Den nuvarande tvättmaskinen har nått slutet av sin livslängd.
