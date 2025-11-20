Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset kaventavat lasten yhdenvertaisuutta
Hallitus leikkaa jälleen kuntien valtionosuuksia ja kompensoi rahoitusta nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenet Tuula Haatainen, Eeva- Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen kritisoivat päätöstä, sillä maksujen korottaminen heikentää pienten koululaisten yhdenvertaisuutta ja lisää perheiden taloudellista painetta
- Maksujen korottaminen vaikeuttaa monien perheiden mahdollisuuksia turvata lapsilleen valvottu ja mielekäs paikka koulupäivän alkuun ja loppuun. Kenenkään 7-vuotiaan lapsen ei pitäisi viettää aamuja tai iltapäiviä yksin, eikä perhettä saisi asettaa tilanteeseen, jossa heidän on valittava turvallisen arjen ja taloudellisen selviytymisen välillä, Pia Hiltunen toteaa.
Hallitus leikkaa kuntien rahoitusta samaan aikaan, kun se nostaa asiakasmaksuja. Tämä kasvattaa eriarvoisuutta asuinalueiden välillä ja vaikeuttaa pienituloisten perheiden arkea.
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen heikentää entisestään jo valmiiksi tiukalla olevien lapsiperheiden taloutta. Pahimmillaan maksujen nosto voi johtaa siihen, että osa lapsista jää kokonaan palvelun ulkopuolelle, Tuula Haatainen muistuttaa
Maksujen korotusten myötä osa perheistä joutuu harkitsemaan palvelun lopettamista, mikä lisää pienten lasten yksinjäämisen riskiä.
- Kasvavat asiakasmaksut voivat sysätä perheen todella tiukkaan tilanteeseen. Ei ole hyväksyttävää, että lapsen arjen turvallisuus riippuu perheen tulotasosta tai siitä, missä kunnassa he sattuvat asumaan. Palvelun pitäisi toimia tasapuolisesti kaikkialla, sanoo Eeva-Johanna Eloranta.
Pitkällä aikavälillä aamu- ja iltapäivätoiminnan tulisi olla maksuton peruspalvelu, jotta lasten yhdenvertaisuus toteutuisi.
- Iltapäivätoimintaa tarvitsevat kaikenlaiset perheet: ne, joissa vanhemmat ovat töissä, mutta myös perheet, joiden lapset kaipaavat koulupäivän jälkeen turvallista paikkaa tehdä läksyjä, oppia suomen kieltä ja viettää aikaa ohjatusti. Samalla pidämme huolta myös vanhempien mahdollisuuksista osallistua työelämään tasaveroisesti. Kysymys ei ole vain yksittäisestä palvelusta, vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Maksuttomuuteen pyrkiminen on investointi, joka helpottaa perheiden arkea, tukee lasten hyvinvointia ja vahvistaa työelämän tasa-arvoa, Nasima Razmyar päättää.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
Eeva-Johanna ElorantaKansanedustajaPuh:050 523 2309
Nasima RazmyarKansanedustaja, SDP:n 1. varapuheenjohtaja
Eduskunta-avustaja Ilona Sorri p. +358 504 794 301
Pia HiltunenKansanedustajaPuh:044 522 7447pia.hiltunen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä20.11.2025 15:08:28 EET | Tiedote
Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä
SDP:n Saku Nikkanen: Kasvuyritysten rahoitus on saatava liikkeelle20.11.2025 14:58:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen kasvu- ja pienyritysten rahoituksen saamisen haasteista. Yrityskentältä saamieni viestien mukaan rahoituksen saaminen on tällä hetkellä yksi kasvun jarru. Kasvu- ja pienyrittäjien rahoituksen saatavuus on keskeinen tekijä yritystoiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa, sanoo Nikkanen.
SDP:n Tytti Tuppurainen: Hallituksen soisi olevan kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta20.11.2025 12:55:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona julkaistu VTV:n raportti korona-ajan valtion menoista herätti tuoreeltaan runsaasti keskustelua. Erityisesti kommentoinnissa kunnostautui nykyinen oikeistohallitus kääntääkseen keskustelun pois hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja uhkaavasta EU:n alijäämämenettelystä.
SDP:n Matias Mäkynen: VTV:n raporttia on oikaistava20.11.2025 09:02:11 EET | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusviraston raporttia Marinin hallituksen talouspolitiikasta käsiteltiin keskiviikkona runsaasti julkisuudessa väärien tietojen pohjalta. Torstaiaamun Helsingin Sanomien haastattelussa valtiovarainministeriön Mika Niemelä oikoi osaa raportin vääristä mielikuvista. Raportissa on tarkasteltu vain valtion budjetin kehitystä vuoteen 2024 asti, mutta ei päätöksiä, jotka budjetin taustalla ovat. Siksi raportissa ja sitä koskevassa uutisoinnissa on ainakin kolme virhettä, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
SDP:n Paula Werning: Pelastustoimen perusta murenee – jopa 17 % Varsinais-Suomen sopimuspalokunnista vaarassa19.11.2025 15:35:05 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja Suomen sopimuspalokuntien liiton (SSPL) puheenjohtaja Paula Werning on erittäin huolissaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) käynnistämistä neuvotteluista, jotka voivat johtaa jopa 13 sopimuspalokunnan, sivuaseman tai puolivakinaisen palokunnan lakkauttamiseen. Pahimmillaan 17 prosenttia alueen sopimuspaloasemista katoaa pysyvästi. Tämä on äärimmäisen huolestuttava kehitys ja suora seuraus hallituksen riittämättömästä rahoituksesta, Werning sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme