Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset kaventavat lasten yhdenvertaisuutta

- Maksujen korottaminen vaikeuttaa monien perheiden mahdollisuuksia turvata lapsilleen valvottu ja mielekäs paikka koulupäivän alkuun ja loppuun. Kenenkään 7-vuotiaan lapsen ei pitäisi viettää aamuja tai iltapäiviä yksin, eikä perhettä saisi asettaa tilanteeseen, jossa heidän on valittava turvallisen arjen ja taloudellisen selviytymisen välillä, Pia Hiltunen toteaa.

Hallitus leikkaa kuntien rahoitusta samaan aikaan, kun se nostaa asiakasmaksuja. Tämä kasvattaa eriarvoisuutta asuinalueiden välillä ja vaikeuttaa pienituloisten perheiden arkea.

- Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen heikentää entisestään jo valmiiksi tiukalla olevien lapsiperheiden taloutta. Pahimmillaan maksujen nosto voi johtaa siihen, että osa lapsista jää kokonaan palvelun ulkopuolelle, Tuula Haatainen muistuttaa

Maksujen korotusten myötä osa perheistä joutuu harkitsemaan palvelun lopettamista, mikä lisää pienten lasten yksinjäämisen riskiä.

- Kasvavat asiakasmaksut voivat sysätä perheen todella tiukkaan tilanteeseen. Ei ole hyväksyttävää, että lapsen arjen turvallisuus riippuu perheen tulotasosta tai siitä, missä kunnassa he sattuvat asumaan. Palvelun pitäisi toimia tasapuolisesti kaikkialla, sanoo Eeva-Johanna Eloranta.

Pitkällä aikavälillä aamu- ja iltapäivätoiminnan tulisi olla maksuton peruspalvelu, jotta lasten yhdenvertaisuus toteutuisi.

- Iltapäivätoimintaa tarvitsevat kaikenlaiset perheet: ne, joissa vanhemmat ovat töissä, mutta myös perheet, joiden lapset kaipaavat koulupäivän jälkeen turvallista paikkaa tehdä läksyjä, oppia suomen kieltä ja viettää aikaa ohjatusti. Samalla pidämme huolta myös vanhempien mahdollisuuksista osallistua työelämään tasaveroisesti. Kysymys ei ole vain yksittäisestä palvelusta, vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Maksuttomuuteen pyrkiminen on investointi, joka helpottaa perheiden arkea, tukee lasten hyvinvointia ja vahvistaa työelämän tasa-arvoa, Nasima Razmyar päättää.