Puiden oksia siistitään katuvalojen ympäriltä Vaasassa

Tänä vuonna työt alkavat Sundomista ja jatkuvat Gerbyn alueelle. Työaika on arkisin kello 7–16 välillä, ja työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

– Oksien ja muun kasvuston poistoa tehdään Vaasassa vuosittain eri alueilla. Kullakin alueella töitä tehdään noin kolmen vuoden välein, Vaasan kaupungin sähköteknikko Harri Heino kertoo.

Työstä voi aiheutua hetkellisiä liikennejärjestelyitä ja melua. Työkoneessa on varoitusvilkut ja tielle asetetaan työmaasta varoittavat merkit. Kaupunki pahoittelee mahdollisia häiriöitä ja kiittää asukkaita ymmärryksestä.

Oksia ja muuta kasvustoa leikataan kaupungin katujen ja teiden lisäksi myös yksityisteillä. Työt suorittaa Destia, joka on kaupungin yhteistyökumppani ulkovalaistuksen rakentamisessa ja ylläpidossa.