Vaasan kaupunki - Vasa stad

Puiden oksia siistitään katuvalojen ympäriltä Vaasassa

20.11.2025 16:51:34 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasassa aloitetaan tällä viikolla oksien leikkaaminen katuvalaistuksen ympäriltä. Tavoitteena on varmistaa, että valaistus toimii luotettavasti eikä oksista aiheudu vahinkoa. Valot palavat normaalisti töiden ajan.

Katuvalo valaisee pimeässä illassa lumisateen ja paljaat puiden oksat.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Tänä vuonna työt alkavat Sundomista ja jatkuvat Gerbyn alueelle. Työaika on arkisin kello 7–16 välillä, ja työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

– Oksien ja muun kasvuston poistoa tehdään Vaasassa vuosittain eri alueilla. Kullakin alueella töitä tehdään noin kolmen vuoden välein, Vaasan kaupungin sähköteknikko Harri Heino kertoo.

Työstä voi aiheutua hetkellisiä liikennejärjestelyitä ja melua. Työkoneessa on varoitusvilkut ja tielle asetetaan työmaasta varoittavat merkit. Kaupunki pahoittelee mahdollisia häiriöitä ja kiittää asukkaita ymmärryksestä.

Oksia ja muuta kasvustoa leikataan kaupungin katujen ja teiden lisäksi myös yksityisteillä. Työt suorittaa Destia, joka on kaupungin yhteistyökumppani ulkovalaistuksen rakentamisessa ja ylläpidossa.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasakatuvalotvalaistusliikennejärjestelytkuntatekniikka

Yhteyshenkilöt

Harri Heino
Sähköteknikko, Vaasan kaupunki
040 586 3001, harri.heino@vaasa.fi

Teemu Verto
Työnjohtaja, Destia Oy
041 730 8928

Kuvat

