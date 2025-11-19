Metsästäjäliitto vahvistaa johtajuutta
Suomen Metsästäjäliiton syysliittokokous vahvisti johtajuutta, kun liitolle valittiin kaksi uutta varapuheenjohtajaa aiemman yhden sijasta. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Laine Salosta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Käsmä Oulusta.
Suomen Metsästäjäliitto kokoontui torstaina 20.11.2026 Riihimäen Erätalolle syysliittokokoukseen. Metsästäjäliiton päivitettyjen sääntöjen myötä liitolle valittiin kaksi varapuheenjohtajaa.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin maaseutuyrittäjä, MMM, FT Marko Laine liiton Varsinais-Suomen piiristä. Hänet valittiin kahdeksi vuodeksi. Laine vastaa uudessa hallituksessa sovitusti metsästyskysymyksistä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kokouksessa Harri Käsmä Kainuun piiristä. Hänet valittiin vuodeksi, koska 2. varapuheenjohtajan kaudet seuraavat puheenjohtajan kausia. Käsmä vastaa järjestöasioista.
— Luotettavat suurpetojen kanta-arviot ovat pohja, jolle suurpetohallinto perustuu. Haluan korostaa, että metsästäjät voivat itse vaikuttaa siihen, kuinka hyviä kanta-arviot ovat ilmoittamalla kaikki suurpetohavainnot petoyhdyshenkilöille. DNA-näytteiden keruu on toinen tärkeä asia. Se on kriittistä erityisesti alueilla, joilla ei vielä tunneta reviirejä tai yksilöiden lukumäärä reviirillä on epäselvä, totesi Marko Laine.
— Minulla on kaksi tärkeää asiaa, joita aion ajaa Metsästäjäliitossa: suurpetojen metsästämistä, joka on saatava osaksi normaalia metsästystä, ja Metsästäjäliiton kehittämistä tuotteena. On tärkeää, että jäsenyys myy itse itsensä, sanoi Harri Käsmä.
Puheenjohtajat valitaan Metsästäjäliittoon vuorovuosin. Metsästäjäliiton puheenjohtajana kaksivuotiskauttaan jatkaa vuosi sitten valittu Petteri Lampinen liiton Suur-Savon piiristä.
Puheenjohtaja Lampinen totesi, että kahden puheenjohtajan malli mahdollistaa vaikuttamistyön tekemisen leveämmin hartein kuin mitä tähän mennessä on tehty.
— Metsästys tarvitsee edunvalvontaa. Säädösvalmistelun laatua on parannettava. Samoin päätöksenteon tueksi tuotettavaa tutkimustietoa on kyettävä tuottamaan laajemmalla pohjalla. Direktiivien ja EU-säädösten sisältämää kansallista joustovaraa on käytettävä rohkeammin.
Liittokokous päätti, että liiton tulee kehittää toimia, jotka innostavat nuoria metsästysharrastuksen pariin ja edesauttavat nuorten pääsemistä metsästysseuroihin. Liittokokous päätti myös, että liiton tulee ajaa riistahallinnon kokonaisuudistuksen tarkistamista.
Metsästäjäliiton syysliittokokouksessa päätetty uusi hallitus on:
- Etelä-Hämeen piiri: Ahti Lukkaroinen, varalle Kimmo Salo
- Kainuun piiri: Juhani Voutilainen, varalla Jyrki Leinonen
- Keskipohjan piiri: Anne Tölli, varalla Miikka Annunen
- Keski-Suomen piiri: Veijo Turpeinen, varalla Heikki Taskinen
- Kymen piiri: Toni Penttinen, varalla Kai Korpi
- Lapin piiri: Veikko Piuva, varalla Kalevi Korhonen
- Oulun piiri: Mikko Äijälä, varalla Ari Haataja
- Pohjanmaan piiri: Erja Pekkala, varalla Kimmo Rintanen
- Pohjois-Hämeen piiri: Pentti Koli, varalla Hannu Wäre
- Pohjois-Karjalan piiri: Antti Kuivalainen, varalla Veikko Sorsa
- Pohjois-Savon piiri: Arto Nykänen, varalla Kai Ruhanen
- Satakunnan piiri: Juha Kuusisto, varalla Timo Mäkelä
- Suur-Savon piiri: Kimmo Kolehmainen, varalla Ari Teittinen
- Svenska Österbottens distrikt: Sören Finne, varalla Mats Tuomela
- Uudenmaan piiri: Mika Muukkonen, varalla Rauno Pekkola
- Varsinais-Suomen piiri: Kimmo Suominen, varalla Martti Toivola
Hallitus valitsi keskuudestaan työvaliokuntaan:
Petteri Lampinen, Marko Laine, Harri Käsmä, Antti Kuivalainen, Veikko Piuva ja Jaakko Silpola (tj.)
Yhteyshenkilöt
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Harri Käsmä2. varapuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:+358 40 501 89 53harri.kasma@metsastajaliitto.fi
Marko Laine1. varapuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:+358 40 900 29 51marko.laine@metsastajaliitto.fi
