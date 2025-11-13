Suomen Lääketieteen Säätiöltä apurahoja 150 tutkijalle – tuki yhteensä yli 2,2 miljoonaa euroa
Määräaikaan mennessä saapui 808 apurahahakemusta, mikä yltää viime vuosien vertailussa kärkisijoille. Säätiö tukee lääketieteen tutkimusta kaikilla aloilla yleisistä kansantaudeista harvinaisiin perinnöllisiin sairauksiin.
Suomen Lääketieteen Säätiö on jakanut apurahoja 150 tutkijalle yhteensä 2,262 miljoonaa euroa. Apurahansaajat julkistetaan perjantaina 21. marraskuuta Duodecimin vuosipäivän symposiumissa. Säätiö tukee nuoria lääkäritutkijoita monipuolisesti ja myönsi tällä kertaa runsaasti etenkin tutkijauran alkumetreille suunnattuja eka-apurahoja.
– Toivomme, että ne innostavat nuoria lääkäreitä yhdistämään arjessaan potilastyön ja tieteellisen tutkimuksen. Suomi tarvitsee kipeästi uusia lääkäritutkijoiden sukupolvia. He ovat avainasemassa, kun tahdomme löytää ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuollon ajankohtaisiin haasteisiin, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä.
Uutuutena jaettiin nyt ensimmäistä kertaa Leena ja Olavi Kauppilan rahaston apurahoja sairauksien syiden selvittämiseen. Säätiö sai Kauppiloilta viime vuonna merkittävän lahjoituksen, jonka ympärille perustettiin oma nimikkorahasto. Tänä vuonna sen turvin tuetaan muun muassa aivojen puhdistusjärjestelmän ja uniapnean tutkimusta.
– Olemme iloisia, että uusi apuraha herätti paljon kiinnostusta. Tarvitsemme lisää tietoa eri sairauksien mekanismeista, jotta pystymme diagnosoimaan, hoitamaan ja ehkäisemään niitä entistä paremmin, Aalto-Setälä sanoo.
Uusia hoitoja lantionpohjan laskeumaan
Tutkimusryhmän perustajan apurahat ovat suuruudeltaan 150 000–200 000 euroa. Niitä säätiö myönsi tällä kertaa viisi kappaletta. Rahoituksella etsitään ratkaisuja muun muassa hapenpuutteesta johtuvan vastasyntyneiden aivovaurion hoitoon ja sepelvaltimotautiin.
Yksi apurahansaajista on lääketieteen tohtori Reetta Sartoneva, joka vie eteenpäin lantionpohjan laskeumien hoitoa. Kyseessä on yleinen vaiva, jonka vuoksi suunnilleen joka kuudes nainen joutuu leikkaukseen. Operaatiossa potilaan omaa kudosta tuetaan ompelein. Ongelmana kuitenkin on, että laskeumat uusiutuvat melko usein.
– Aiemmin uusintaleikkauksissa on käytetty tukirakenteena emättimen kautta laitettavia sulamattomia verkkoja. Niitä on kuitenkin viime vuosina vedetty markkinoilta. Taustalla ovat mahdolliset haittavaikutukset, kuten lantion alueen kivut ja infektiot, Sartoneva kertoo.
Hän kehittää nyt kollegoidensa kanssa uudenlaista biohajoavaa verkkoa, joka stimuloisi potilaan lantionpohjan tukikudoksen tuotantoa. Ajan myötä verkko hajoaisi itsekseen pois.
– Tutkimuksemme on monitieteistä, vaatii laboratoriotutkimuksia ja paljon resursseja. On mahtavaa, että tällaisen isomman apurahan turvin pääsemme viemään tutkimusta pitkäjänteisesti eteenpäin, Sartoneva sanoo.
Säätiön rahoituksella tutkitaan myös esimerkiksi sitä, minkälaisia tauteja punkit levittävät Suomessa, mitkä tekijät vaikuttavat lapsuusajan lihomiseen ja mikä on sopiva väli hammastarkastuksille. Kaikkiin vuoden 2025 apurahansaajiin voi tutustua täällä.
Terveydenhuollon haasteet kiinnostavat
Toukokuun haussa säätiö sai yhteensä 808 apurahahakemusta, joista iso osa kohdistui syöpäsairauksiin. Aiempaa enemmän kiinnostusta herättivät tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveys sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Hakijat halusivat paneutua esimerkiksi tekoälyn käyttömahdollisuuksiin ja hoitojen vaikuttavuuteen.
– Nämä aiheet ovat olleet pinnalla myös julkisessa keskustelussa – hienoa, että lääkäritutkijat tarttuvat niihin rohkeasti. Yleisesti voi todeta, että apurahahakemukset olivat ilahduttavan laadukkaita ja niiden määrä näyttäisi vakiintuneen korkealle tasolle. Lääkäreiden kiinnostusta tieteelliseen työhön olisikin nyt erittäin tärkeää tukea myös riittävällä julkisella rahoituksella, Aalto-Setälä sanoo.
Tervetuloa mukaan mediawebinaariin
Vuoden 2025 apurahat luokittain
|
Apuraha
|
Apurahan suuruus
|
Jaetut apurahat yhteensä
|
Apurahan saaneiden määrä
|
Tutkimusryhmän perustajan apuraha
|
150 000–200 000 €
|
800 000 €
|
5 kpl
|
Palaavan tutkijan apuraha
|
50 000 €
|
200 000 €
|
4 kpl
|
Post doc -poolin apuraha
|
10 000–85 000 €
|
177 000 €
|
3 kpl
|
Leena ja Olavi Kauppilan rahaston apuraha sairauksien etiologian tutkimukseen
|
20 000–50 000 €
|
85 000 €
|
3 kpl
|
24 kuukauden tutkimusapuraha
|
60 000 €
|
180 000 €
|
3 kpl
|
12 kuukauden tutkimusapuraha
|
27 000–30 000 €
|
321 000 €
|
11 kpl
|
6 kuukauden tutkimusapuraha
|
13 500–15 000 €
|
169 500 €
|
12 kpl
|
Kannustusapuraha
|
5 000 €
|
115 000 €
|
23 kpl
|
Eka-apuraha
|
2 500 €
|
215 000 €
|
86 kpl
|
Yhteensä
|
2 262 000 €
|
150 kpl
Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi muun muassa 20 000 euron suuruisen Pohjolan lääketieteen palkinnon suomalaiselle lääkärille tunnustuksena hänen elämäntyöstään.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi 190 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijanuraansa aloitteleville lääkäreille. Apurahan sai 38 nuorta tutkijaa.
Vuoden 2025 apurahahakemukset luokiteltuina
|
Sairausryhmä*
|
2025 kpl
|
2025 %
|
2024 kpl
|
2024 %
|
Syöpäsairaudet
|
132
|
16
|
147
|
17
|
Neurologiset sairaudet
|
84
|
10
|
92
|
11
|
Sydän- ja verisuonisairaudet
|
68
|
8
|
92
|
11
|
Lastentaudit
|
64
|
8
|
93
|
11
|
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat
|
61
|
8
|
53
|
6
|
Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat
|
55
|
7
|
45
|
5
|
Muut sisätaudit
|
52
|
6
|
62
|
7
|
Naistentaudit ja synnytys
|
49
|
6
|
62
|
7
|
Tartuntataudit
|
34
|
4
|
35
|
4
|
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet
|
30
|
4
|
22
|
3
|
Hammaslääketiede
|
29
|
4
|
37
|
4
|
Muut
|
150
|
19
|
123
|
14
|
Yhteensä hakemuksia
|
808
|
863
* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.
Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960.
