Novapolikselta merkittävä kasvuavaus Kuopion keskustaan – Mehiläinen ankkurivuokralaiseksi
Keskisuomalainen Oyj (Keskisuomalainen) ja KPY Novapolis Oy (Novapolis) ovat sopineet järjestelystä, joka mahdollistaa uuden Novapolis-kiinteistön rakentamisen Kuopion keskustaan Vuorikadulle. Kiinteistöinvestoinnin koko on vajaat 30 miljoonaa euroa ja kohteen pitkäaikaiseksi ankkurivuokralaiseksi on tulossa Mehiläinen Oy (Mehiläinen). Järjestelyn myötä Keskisuomalaisesta tulee Novapoliksen vähemmistöomistaja neljän miljoonan euron sijoituksella.
Keskisuomalainen ja Novapolis ovat tänään 21.11.2025 allekirjoittaneet sopimuksen järjestelystä, jolla Keskisuomalainen myy Kuopion keskustassa osoitteessa Vuorikatu 21 sijaitsevan kiinteistön Novapoliksen omistamalle uudelle perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Novapolis rakennuttaa tontille uuden, noin 8 000 bruttoneliömetrin kiinteistön. Samalla Keskisuomalaisesta tulee Novapoliksen vähemmistöomistaja noin 3,5 prosentin omistusosuudella. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen rakennushankkeen lainvoimaisen rakennusluvan saamiselle.
Vuorikadun hanke on herättänyt huomattavaa kiinnostusta ja mahdollistaa Novapolikselle merkittävän kasvun Kuopion ytimessä. Tilojen odotetaan täyttyvän vahvalla käyttöasteella ja pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Keskeiseksi ankkurivuokralaiseksi on tulossa Mehiläinen, joka keskittää palvelunsa Kuopiossa uuteen kiinteistöön.
”Mehiläinen täydentää Novapoliksen monipuolista terveysalan yritysten keskittymää. Meillä on vankka kokemus laboratorio- ja muiden erikoistilojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Olemme ylpeitä, että pääsemme toteuttamaan pitkäaikaiseen käyttöön tulevat tilat nyt myös Mehiläisen tarpeisiin”, Novapoliksen toimitusjohtaja Kyösti Karhunen toteaa.
Uuteen lääkärikeskukseen yhdistyvät lääkärikeskus- ja sairaalatoiminta, työterveyspalvelut, monipuoliset fysio-, toiminta- ja psykoterapiapalvelut, kattavat diagnostiikka- ja kuvantamispalvelut sekä Urheilu Mehiläisen ja Hammas Mehiläisen palvelut. Toimintaa tukevat uudet huippumodernit tutkimuslaitteistot.
”Yli 20 vuoden kasvun jälkeen on aika ottaa seuraava askel Kuopiossa. Yhdistämällä kaikki palvelumme ja hoitopolkumme saman katon alle uuteen moderniin lääkärikeskukseen luomme entistä kattavammat ja sujuvammat palvelut asiakkaillemme sekä huippuluokan työympäristön yli 200 ammattilaisellemme. Vahva kasvumme Pohjois-Savossa saa upean jatkon tämän suurinvestoinnin myötä”, iloitsee Mehiläisen liiketoimintajohtaja Andreas Taalas.
Yhteistyö Keskisuomalaisen kanssa avaa Novapolikselle uusia mahdollisuuksia
Osuuskunta KPY (KPY) on omistanut Novapoliksen kokonaisuudessaan vuodesta 2019 saakka. Keskisuomalaisen vähemmistöomistus luo uusia mahdollisuuksia.
”Novapolis on keskeinen osa KPY:n infrastruktuuriin keskittyvää sijoitussalkkua. Yhtiö tuo meille vahvaa kassavirtaa ja luo elinvoimaisuutta yhteiskuntaan. Haluamme omistaa yhtiötä pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa. KPY:n strategisena tavoitteena on omistaa ja kehittää omistusyhtiöitään yhdessä kumppaneiden kanssa ja nyt on oikea aika vahvistaa myös Novapoliksen kasvua yhdessä omistajakumppanin kanssa. Meillä on ollut jo pitkään hyvä keskusteluyhteys Keskisuomalaisen kanssa ja jaamme yhteisen näkemyksen Novapoliksen mahdollisuuksista ja kehittämisestä”, KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.
Yhteistyötä syventää Savon Sanomien ja muiden Keskisuomalaisen Vuorikadulla olevien toimintojen muutto Viestikadulle Novapoliksen Viestikatu 7:ään viisivuotisella vuokrasopimuksella. Kiinteistöä tullaan kehittämään kokonaisturvallisen toimintaympäristön edelläkävijänä. Tavoitteena on luoda Viestikadun kiinteistöstä kokonaisuus, jossa turvallisuus ja toimintavarmuus ovat keskiössä ja työskentelyn edellyttämät yhteydet toimivat luotettavasti myös mahdollisissa kriisitilanteissa.
”Turvallisuuden merkitys korostuu ja monet asiakkaamme miettivät toimintaedellytystensä turvaamista erilaisissa kriiseissä. Asia on merkityksellinen myös vapaalle medialle. On hienoa saada Savon Sanomat ja Keskisuomalaisen muita toimintoja osaksi Novapoliksen yhteisöä”, Karhunen sanoo.
”Tämä hanke on meille usealla tavalla merkityksellinen. Yhtiöllemme on tärkeää olla mukana seutukunnan kehityksessä ja samalla mahdollistaa henkilöstöllemme modernit työskentelytilat. Hanke tukee yhtiön kiinteistöstrategiaa ja pitkäjänteinen yhteistyö kasvavan Novapoliksen kanssa tuo mahdollisuuksia omistaja-arvomme kasvattamiseksi”, kommentoi Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.
Novapolis
Novapolis rakentaa modernia työpäiväkokemusta ja yhteisöä. Novapoliksella on noin 250 asiakasyritystä ja yhteisöä Kuopion Savilahdessa sekä Siilinjärven Toivalassa ja se on tuhansien ihmisten työympäristö. Yhtiö tarjoaa yrityksille muokattavia ja monipuolisia toimitila-, cowork- ja kokousratkaisuja sekä palveluja, jotka tukevat yritysten arkea, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Novapoliksen liikevaihto oli vuonna 2024 noin 29 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskenteli 25 henkilöä. Novapolis on osa KPY-konsernia. www.novapolis.fi
Yhteyshenkilöt
Anssi LehikoinenToimitusjohtajaOsuuskunta KPYPuh:050 328 2648anssi.lehikoinen@kpy.fi
Kyösti KarhunenToimitusjohtajaNovapolisPuh:040 566 9271kyosti.karhunen@novapolis.fi
Andreas Taalas.Liiketoimintajohtaja, Mehiläinen Oy
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän kautta: viestinta@mehilainen.fi
Tietoja julkaisijasta
Yli 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa noin 19 000 osuudenomistajan muodostama yhteisö.
KPY:n tehtävänä on luoda omistajilleen arvoa ja edistää yhteiskunnan elinvoimaisuutta rakentamalla Suomeen liike-elämänvoimaa, eli vahvistamalla kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kasvua ja uusiutumista. KPY:n tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa ja mahdollistaa pysyvää liike-elämänvoimaa suomalaisiin kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Tätä strategista tavoitetta KPY toteuttaa infrastruktuuri-, private equity- ja tasesijoituksillaan. www.kpy.fi
