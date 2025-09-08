Hanna Ristola Muoviteollisuus ry:n puheenjohtajaksi

Muoviteollisuus ry, yhdessä jäsenistönsä kanssa, on tässä pyörteisessä maailmassa tehnyt parhaansa turvatakseen muovituotevalmistuksen kautta ihmisille välttämättömät tuotteet, työn ja hyvinvoinnin. Toimivia muovituotteita tarvitaan kaikissa suhdanteissa ja kaikkialla. Suomessa on vahva laaja kyky jalostaa ja uudelleen kierrättää muovit tuotteiksi. Sitä muovikykyä on syytä ylläpitää ja edelleen kehittää maailman laajuiseen käyttöön.

”Meillä on erittäin aktiivinen ja monitaitoinen muoviala Suomessa. Sen sadat yritykset ja kymmenen tuhatta osaajaa niissä, valmistavat ja tekevät paljon hyviä asioita kaikille. Ala Suomessa on rakentanut myös jo vuosien ajan systemaattisesti kestävää vastuullisuutta ja kiertotaloutta. Näillä eväillä on hyvä lähteä ja investoida myös maailmalle. Faktat ja osaaminen eivät saa unohtua jatkossakaan. Hanna on eteenpäin katsovasta, useamman sukupolven suomalaisesta perheyrityksestä kuten minäkin ja olen erittäin luottavainen, että hänen johdollaan muoviteollisuus etenee Suomessa yhä vaikuttavimpiin suorituksiin. Työtä riittää ja sitä painetaan täysillä”, sanoo Heikki Marva kiittäen samalla Muoviteollisuus ry:tä ja kaikkia alan ihmisiä uurastuksesta.

Uutena puheenjohtajana aloittava Hanna Ristola näkee, että: ”Muoviteollisuus ry on muutosten keskellä, kun pitkäaikainen ja ansioitunut toimitusjohtaja Vesa Kärhä jättäytyy pois alkuvuodesta. Lämmin kiitos Vesalle Suomen muoviteollisuuden eteen tehdystä upeasta työstä. Odotan yhteistyötä uuden toimitusjohtajan, Marko Koljosen, kanssa. Muoviteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa ja kasvava vientiala, jolla on tärkeä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Me tulemme jatkossakin vahvistamaan suomalaisten muoviyritysten kilpailukykyä, kehittämään alan osaamista ja levittämään oikeaa, faktapohjaista tietoa muoveista yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.”