Korkeasaaren uusi sisäänkäyntirakennus avautuu 1.12.
Korkeasaaren eläintarhan uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaisia vietetään maanantaina 1.12. Uuteen rakennukseen siirtyvät eläintarhan lipunmyynti, kauppa ja kahvila. Samalla Finkensillan eteläpuoli ja Mustikkamaalta tuleva Korkeasaarensilta avautuvat kevyelle liikenteelle.
Uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaispäivänä Korkeasaareen on vapaa pääsy. Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström avaa sisäänkäynnin maanantaina 1.12. klo 10. Eläintarhaan pääsee klo 15 asti ja se sulkeutuu klo 16. Sisäänkäyntirakennus on avoinna päivittäin eläintarhan aukioloaikojen mukaan ja sulkeutuu aina tunti eläintarhan sulkeutumisen jälkeen.
Rakennuksessa avautuvat uusi Korkeasaaren kauppa ja Bistro Bron & Cafe, joissa vierailuun ei tarvitse eläintarhan pääsylippua. Avajaistarjousten lisäksi kaupalle tulee uusia tuotteita, kuten avajaisissa julkaistava Korkeasaari-lautapeli. Rakennuksessa sijaitsevassa eläintarhan valvomossa vastaanotetaan jatkossa Villieläinsairaalan eläinpotilaat. Sisäänkäynnin yhteydessä on myös uusi kokoustila ryhmien käyttöön. Sisäänkäyntirakennus on suunniteltu esteettömäksi.
Korkeasaareen pääsee joulukuun alusta alkaen kahden sillan kautta: Nihdistä Finkensiltaa pitkin ja Mustikkamaalta Korkeasaarensiltaa pitkin. Lipunmyynnin siirryttyä Korkeasaaren pohjoisrannalle molemmat sillat avautuvat kevyelle liikenteelle. Korkeasaarensilta on uudistettu syksyn aikana yhteensopivaksi Kruunusiltojen raitiovaunulinjan risteyksen kanssa. Kruunusiltojen työmaa jatkuu edelleen, minkä vuoksi Finkensillasta on avoinna vain eteläpuolen kulkuväylä.
Sisäänkäyntirakennus on toteutettu ympäristöystävällisesti Korkeasaaren arvojen mukaisesti. Puurakenteet ja puinen julkisivu sekä lintuja varten kuvioidut lasiseinät ovat esimerkkejä luontoa huomioivista ratkaisuista. Viherkatto maisemoi rakennuksen osaksi saaren pohjoisrinnettä. Rakennuksen on suunnitellut AFKS Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Pääurakoitsijana toimi Arkta Rakennuskultti Oy ja rakennuttajakonsulttina Brado Oy.
Median edustajat ovat tervetulleita avajaisiin 1.12. tai tutustumaan rakennukseen ennen sen avaamista. Vierailun järjestämiseksi olethan yhteydessä viestinnän asiantuntija Mari Lehmoseen, yhteystiedot löydät alta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SilvonenMarkkinointijohtajaKorkeasaaren eläintarhaPuh:+358 50 435 9539susanna.silvonen@korkeasaari.fi
Mari LehmonenViestinnän asiantuntijaKorkeasaaren eläintarha
viestintä, mediavierailujen ja haastatteluiden järjestäminen
Kuvat
Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.
Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.
Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.
