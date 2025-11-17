Korkeasaaren uusi sisäänkäyntirakennus avautuu 1.12.

Uuden sisäänkäyntirakennuksen avajaispäivänä Korkeasaareen on vapaa pääsy. Korkeasaaren toimitusjohtaja Sanna Hellström avaa sisäänkäynnin maanantaina 1.12. klo 10. Eläintarhaan pääsee klo 15 asti ja se sulkeutuu klo 16. Sisäänkäyntirakennus on avoinna päivittäin eläintarhan aukioloaikojen mukaan ja sulkeutuu aina tunti eläintarhan sulkeutumisen jälkeen.

Rakennuksessa avautuvat uusi Korkeasaaren kauppa ja Bistro Bron & Cafe, joissa vierailuun ei tarvitse eläintarhan pääsylippua. Avajaistarjousten lisäksi kaupalle tulee uusia tuotteita, kuten avajaisissa julkaistava Korkeasaari-lautapeli. Rakennuksessa sijaitsevassa eläintarhan valvomossa vastaanotetaan jatkossa Villieläinsairaalan eläinpotilaat. Sisäänkäynnin yhteydessä on myös uusi kokoustila ryhmien käyttöön. Sisäänkäyntirakennus on suunniteltu esteettömäksi.

Korkeasaareen pääsee joulukuun alusta alkaen kahden sillan kautta: Nihdistä Finkensiltaa pitkin ja Mustikkamaalta Korkeasaarensiltaa pitkin. Lipunmyynnin siirryttyä Korkeasaaren pohjoisrannalle molemmat sillat avautuvat kevyelle liikenteelle. Korkeasaarensilta on uudistettu syksyn aikana yhteensopivaksi Kruunusiltojen raitiovaunulinjan risteyksen kanssa. Kruunusiltojen työmaa jatkuu edelleen, minkä vuoksi Finkensillasta on avoinna vain eteläpuolen kulkuväylä.

Sisäänkäyntirakennus on toteutettu ympäristöystävällisesti Korkeasaaren arvojen mukaisesti. Puurakenteet ja puinen julkisivu sekä lintuja varten kuvioidut lasiseinät ovat esimerkkejä luontoa huomioivista ratkaisuista. Viherkatto maisemoi rakennuksen osaksi saaren pohjoisrinnettä. Rakennuksen on suunnitellut AFKS Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Pääurakoitsijana toimi Arkta Rakennuskultti Oy ja rakennuttajakonsulttina Brado Oy.

Median edustajat ovat tervetulleita avajaisiin 1.12. tai tutustumaan rakennukseen ennen sen avaamista. Vierailun järjestämiseksi olethan yhteydessä viestinnän asiantuntija Mari Lehmoseen, yhteystiedot löydät alta.