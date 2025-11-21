Markkinaoikeus on hylännyt Fingridin valituksen valvontamenetelmiä koskevassa asiassa

Valituksen kohteena ollut Energiaviraston päätös on Fingridin näkemyksen mukaan merkittävä heikennys vuoden 2023 lopussa päättyneisiin valvontamenetelmiin.

Markkinaoikeuden päätös on Fingridille pettymys. Nykyiset Energiaviraston päättämät valvontamenetelmät heikentävät yhtiön mahdollisuuksia kantaverkon kehittämiseen tulevaisuudessa niin, että Suomi säilyy houkuttelevana kohteena vihreän siirtymän investoinneille. Valvontamenetelmät eivät tue Fingridin mahdollisuuksia toteuttaa heikentyneessä turvallisuustilanteessa vaadittavia varautumistoimenpiteitä eivätkä turvaa yhtiölle sähkömarkkinalain mukaista kohtuullista tuottoa.

Fingridin vaatimukset liittyivät verkko-omaisuuden arvon määrittämiseen, tuottopohjan laskentatapaan, valvontamallin kannustimiin sekä siihen, miten Fingridin liiketoiminnan riskejä arvioidaan ja huomioidaan tuottolaskennassa. Lisäksi Fingrid vaati pitkäkestoisiin kriiseihin varautumiseen liittyvien kustannusten ja investointien huomioonottamista valvontamenetelmissä.

Fingrid perehtyy tarkemmin päätöksen perusteluihin ja arvioi mahdolliset jatkotoimet.

Lisätietoja

Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi