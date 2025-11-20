Porin puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Nordic Ren-Gas Oy:n Poriin suunnittelema Power-to-X-polttoaineiden ja hiilidioksidivapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos on nyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusvaiheessa.
Nordic Ren-Gas Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksesta. YVA-selostus on hankkeesta vastaava esitys hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä haitallisten ympäristövaikutusten lieventämistoimenpiteistä.
Uusiutuvan synteettisen metaanin, vedyn sekä hukkalämmöstä tuotettavan kaukolämmön tuotantolaitosta suunnitellaan Poriin Kirrinsannan teollisuusalueelle. Hankealueen pinta-ala on 11,3 hehtaaria. Laitoksessa tuotetaan enintään 45 000 tonnia vetyä, 375 000 tonnia happea ja 90 000 tonnia metaania vuodessa.
Hanke suunnitellaan liitettävän Kaanaan alueen kaukolämpöverkkoon kahden kilometrin kaukolämpöputkella, jonka yhteyteen rakennetaan myös vesilinjat sekä hiilidioksidin siirtoputki.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
- Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.
- Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan 150 MW metaanitehon laitos Kirrinsantaan sekä kahden kilometrin infrakäytävä Kaanaan voimalaitokselle.
- Vaihtoehto 2 (VE2): Rakennetaan 100 MW metaanitehon laitos Kirrinsantaan sekä kahden kilometrin infrakäytävä Kaanaan voimalaitokselle.
Yleisötilaisuus
YVA-selostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 3.12.2025 klo 17:00 Yyterin vierailukeskuksessa (Kortejärventie 1, 28840 Pori) ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16:30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ennen tilaisuuden alkua Teams-linkki kokoukseen löytyy yva-hankkeen verkkosivulta.
YVA-selostukseen voi ottaa kantaa 20.1.2026 asti
YVA-selostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/NordicRenGas-Pori-YVA ja sen painettuun versioon voi tutustua Porin pääkirjastossa.
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne 31.12.2025 asti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku ja 1.1.–20.1.2026 Lupa- ja valvontaviraston osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV.
Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös. Yhteysviranomainen laatii perustelun päätelmän arviointiselostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä julkaistaan myöhemmin ympäristöhallinnon YVA-hankesivulle.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan lisätietoa hankkeen suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa varten sekä lisätään tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA-menettelyn toisessa vaiheessa hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ja arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa.
Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava:
Nordic Ren-Gas Oy, Sara Soini
sara.soini@ren-gas.com, p. 041 548 0660
YVA-konsultti:
AFRY Finland Oy, Maarit Korhonen
maarit.korhonen@afry.com, p. 044 341 6356
Yhteysviranomainen:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sanna Mäkeläinen,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 022 140,
1.1.2026 lähtien Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 254 000 (vaihde)
Ympäristöhallinnon verkkosivut:
Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Pori (ymparisto.fi)
YVA - Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely (ymparisto.fi)
Avainsanat
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset
Talvihoitoluokat määrittelevät maantien hoitotason (Keski-Suomi, Itä-Suomi)20.11.2025 16:03:08 EET | Tiedote
Torstaina 20.11.2025 pidettiin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten yhteinen mediatilaisuus toimittajille. Tilaisuuden pääaiheina olivat maanteiden talvikunnossapito ja siihen liittyvä palautteenanto. Valtion omistamia maanteitä kunnossapidetään hoitoluokkien mukaisesti, jolloin tienpitäjän ja -käyttäjän odotukset ja toiveet eivät aina kohtaa. Juuri tähän problematiikkaan tilaisuudessa syvennyttiin.
Ansökan om finansiering från utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion öppnas19.11.2025 15:03:25 EET | Pressmeddelande
Ansökan om FUI-finansiering från utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion inleds snart. Programmet stöder produktion, produktutveckling och logistiklösningar samt innovationer som gäller inhemska växtunderlags- och strömaterial och som stärker försörjningsberedskapen samt främjar ibruktagandet av produkter som ersätter torv. Ett infomöte om ansökan ordnas via Teams onsdag 3.12.2025 klockan 12.00 – 14.00. Ansökan öppnas i haeavustuksia.fi-systemet före årsskiftet.
Kunnat saavat lähes 10 miljoonaa euroa korvauksia kertakäyttöisten muoviroskien siivouskuluista19.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus päätti noin 9,8 miljoonan euron korvauksista kunnille kertakäyttöisten muovituotteiden (SUP) tuottajilta yleisten alueidensa siivoukseen. Hakijoiden määrä lisääntyi lähes 70 prosenttia. Tänä vuonna yli puolet kunnista haki korvauksia, kun viime vuonna hakijoita oli noin kolmasosa kunnista.
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman rahoitushaku avautumassa18.11.2025 13:03:17 EET | Tiedote
Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman TKI-rahoitushaku käynnistyy pian. Ohjelma tukee kotimaisten kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotannon, tuotekehityksen ja logistiikan ratkaisuja sekä innovaatioita, joilla vahvistetaan huoltovarmuutta ja edistetään turvetta korvaavien tuotteiden käyttöönottoa. Hakuinfo järjestetään Teamsissa keskiviikkona 3.12.2025 klo 12.00 – 14.00. Haku avautuu haeavustuksia.fi-järjestelmässä ennen vuoden vaihdetta.
Maantiehankkeilla on parannettu liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa17.11.2025 10:49:18 EET | Tiedote
Kuluvana vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä on toteutettu useita hankkeita, jotka parantavat liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Hankkeet ovat osa ELY-keskuksen pitkäjänteistä työtä maantieverkon kehittämiseksi, ja ne tukevat alueen elinvoimaa sekä arjen liikkumista. Myös maanteiden päällystyksiä ja rakenteen parantamisia tehtiin runsaasti korjausvelkarahoituksen mahdollistamana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme