Porin puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Nordic Ren-Gas Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksesta. YVA-selostus on hankkeesta vastaava esitys hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä haitallisten ympäristövaikutusten lieventämistoimenpiteistä.

Uusiutuvan synteettisen metaanin, vedyn sekä hukkalämmöstä tuotettavan kaukolämmön tuotantolaitosta suunnitellaan Poriin Kirrinsannan teollisuusalueelle. Hankealueen pinta-ala on 11,3 hehtaaria. Laitoksessa tuotetaan enintään 45 000 tonnia vetyä, 375 000 tonnia happea ja 90 000 tonnia metaania vuodessa.

Hanke suunnitellaan liitettävän Kaanaan alueen kaukolämpöverkkoon kahden kilometrin kaukolämpöputkella, jonka yhteyteen rakennetaan myös vesilinjat sekä hiilidioksidin siirtoputki.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan 150 MW metaanitehon laitos Kirrinsantaan sekä kahden kilometrin infrakäytävä Kaanaan voimalaitokselle.

Vaihtoehto 2 (VE2): Rakennetaan 100 MW metaanitehon laitos Kirrinsantaan sekä kahden kilometrin infrakäytävä Kaanaan voimalaitokselle.

Yleisötilaisuus

YVA-selostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 3.12.2025 klo 17:00 Yyterin vierailukeskuksessa (Kortejärventie 1, 28840 Pori) ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16:30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ennen tilaisuuden alkua Teams-linkki kokoukseen löytyy yva-hankkeen verkkosivulta.

YVA-selostukseen voi ottaa kantaa 20.1.2026 asti

YVA-selostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/NordicRenGas-Pori-YVA ja sen painettuun versioon voi tutustua Porin pääkirjastossa.

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne 31.12.2025 asti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku ja 1.1.–20.1.2026 Lupa- ja valvontaviraston osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV.

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös. Yhteysviranomainen laatii perustelun päätelmän arviointiselostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä julkaistaan myöhemmin ympäristöhallinnon YVA-hankesivulle.

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan lisätietoa hankkeen suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa varten sekä lisätään tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ja arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa.

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava:

Nordic Ren-Gas Oy, Sara Soini

sara.soini@ren-gas.com, p. 041 548 0660

YVA-konsultti:

AFRY Finland Oy, Maarit Korhonen

maarit.korhonen@afry.com, p. 044 341 6356

Yhteysviranomainen:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sanna Mäkeläinen,

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 022 140,

1.1.2026 lähtien Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 254 000 (vaihde)

Ympäristöhallinnon verkkosivut:

Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Pori (ymparisto.fi)

YVA - Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely (ymparisto.fi)