Hylkysaareen suunnitteilla matkailupalveluita ja hotelli luotsiaseman yhteyteen

Helsingin kaupunki on valmistellut ehdotuksen asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa Hylkysaaren kehittämisen virkistysalueena. Saaren omistaja Valo Group aikoo rakentaa vanhan luotsiaseman yhteyteen hotelli- ja ravintolapalveluita ja lisäksi erillisiä majoitusrakennuksia. Luotsiasema ja muita vanhoja rakennuksia on tarkoitus kunnostaa ja entisöidä uusiin käyttötarkoituksiin.

Hylkysaari säilyy kaupunkilaisille avoimena virkistyskohteena

Kaavamuutoksen tavoitteena on monipuolistaa merellisen Helsingin palvelutarjontaa ja vahvistaa Helsingin vetovoimaa matkailukohteena. Majoituspalveluiden lisäksi alueelle on suunniteltu yleinen sauna, konferenssi- ja esiintymistila, ravintoloita, ranta- ja laiturirakenteita sekä yleisiä ulkoilureittejä. Kulku saarelle tapahtuisi vesiteitse. Tavoitteena on mahdollistaa myös jalankulku Korkeasaaren ja Hylkysaaren välillä.

Helsingin yleiskaavassa saari on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Neljän hehtaarin kokoisen saaren rannat ovat kaupungin omistuksessa. Suurin osa saaresta säilyy kaikille avoimena virkistysalueena.

Ehdotettu asemakaavamuutos mahdollistaisi alueelle uutta rakentamista. Nykyisten rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 3 700 kerrosneliötä. Uuden asemakaavan mukaisesti saaren rakennukset voisivat olla rakentamisen jälkeen yhteensä 9 500 kerrosneliötä.

Rakentaminen muuttaa saaren maisemaa, mutta suunnitelmissa on huolehdittu alueen luontoarvojen sekä kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymisestä. Majoitusrakennukset tulee sijoittaa ja rakentaa puita ja maastoa säästäen.

Saaren historiaa kunnioitetaan rakentamisessa ja suojelulla

Saaren tunnetuin maamerkki on vuonna 1910 rakennettu merenkulkulaitoksen luotsiasemarakennus, johon on vuosien varrella tehty useita muutostöitä. Kunnostuksessa rakennus on tarkoitus palauttaa lähemmäs 1920-luvun ulkoasua. Laajennusrakennuksen tornin halutaan muistuttavan vanhasta päivystystornista, joka purettiin 1970-luvulla.

Saaressa sijaitseva huvila Villa Ida on luotsiaseman tavoin suojeltu rakennus, ja asemakaavan muutoksen yhteydessä suojellaan lisäksi useita muita rakennuksia. Rakennukset ovat olleet viime vuodet tyhjillään ja ilman kunnossapitoa. Suomen merimuseo toimi saaressa ennen siirtymistään Kotkaan vuonna 2007. Valtion Senaatti-kiinteistöt myi Hylkysaaren nykyiselle omistajalleen vuonna 2021.

Kaavaehdotuksen käsittely alkaa 25. marraskuuta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Hylkysaaren asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan tiistaina 25.11.2025. Jos lautakunta hyväksyy ehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville palautetta varten, ja lautakunta jatkaa kaavan käsittelyä myöhemmin. Kaavamuutoksen lopullisesta hyväksymisestä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Hankkeen toteuttajan Valo Groupin tavoitteena on, että palvelut voisivat tulla käyttöön vuonna 2028.