Hylkysaareen suunnitteilla matkailupalveluita ja hotelli luotsiaseman yhteyteen
Korkeasaaren eteläpuolella sijaitsevasta Hylkysaaresta suunnitellaan ympärivuotista virkistys- ja matkailukohdetta. Saarelle on suunnitteilla hotelli vanhan luotsiaseman yhteyteen, erillisiä majoitusrakennuksia, yleinen sauna, ravintoloita, konferenssitila ja virkistyslaitureita.
Helsingin kaupunki on valmistellut ehdotuksen asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa Hylkysaaren kehittämisen virkistysalueena. Saaren omistaja Valo Group aikoo rakentaa vanhan luotsiaseman yhteyteen hotelli- ja ravintolapalveluita ja lisäksi erillisiä majoitusrakennuksia. Luotsiasema ja muita vanhoja rakennuksia on tarkoitus kunnostaa ja entisöidä uusiin käyttötarkoituksiin.
Hylkysaari säilyy kaupunkilaisille avoimena virkistyskohteena
Kaavamuutoksen tavoitteena on monipuolistaa merellisen Helsingin palvelutarjontaa ja vahvistaa Helsingin vetovoimaa matkailukohteena. Majoituspalveluiden lisäksi alueelle on suunniteltu yleinen sauna, konferenssi- ja esiintymistila, ravintoloita, ranta- ja laiturirakenteita sekä yleisiä ulkoilureittejä. Kulku saarelle tapahtuisi vesiteitse. Tavoitteena on mahdollistaa myös jalankulku Korkeasaaren ja Hylkysaaren välillä.
Helsingin yleiskaavassa saari on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Neljän hehtaarin kokoisen saaren rannat ovat kaupungin omistuksessa. Suurin osa saaresta säilyy kaikille avoimena virkistysalueena.
Ehdotettu asemakaavamuutos mahdollistaisi alueelle uutta rakentamista. Nykyisten rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 3 700 kerrosneliötä. Uuden asemakaavan mukaisesti saaren rakennukset voisivat olla rakentamisen jälkeen yhteensä 9 500 kerrosneliötä.
Rakentaminen muuttaa saaren maisemaa, mutta suunnitelmissa on huolehdittu alueen luontoarvojen sekä kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymisestä. Majoitusrakennukset tulee sijoittaa ja rakentaa puita ja maastoa säästäen.
Saaren historiaa kunnioitetaan rakentamisessa ja suojelulla
Saaren tunnetuin maamerkki on vuonna 1910 rakennettu merenkulkulaitoksen luotsiasemarakennus, johon on vuosien varrella tehty useita muutostöitä. Kunnostuksessa rakennus on tarkoitus palauttaa lähemmäs 1920-luvun ulkoasua. Laajennusrakennuksen tornin halutaan muistuttavan vanhasta päivystystornista, joka purettiin 1970-luvulla.
Saaressa sijaitseva huvila Villa Ida on luotsiaseman tavoin suojeltu rakennus, ja asemakaavan muutoksen yhteydessä suojellaan lisäksi useita muita rakennuksia. Rakennukset ovat olleet viime vuodet tyhjillään ja ilman kunnossapitoa. Suomen merimuseo toimi saaressa ennen siirtymistään Kotkaan vuonna 2007. Valtion Senaatti-kiinteistöt myi Hylkysaaren nykyiselle omistajalleen vuonna 2021.
Kaavaehdotuksen käsittely alkaa 25. marraskuuta
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Hylkysaaren asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan tiistaina 25.11.2025. Jos lautakunta hyväksyy ehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville palautetta varten, ja lautakunta jatkaa kaavan käsittelyä myöhemmin. Kaavamuutoksen lopullisesta hyväksymisestä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.
Hankkeen toteuttajan Valo Groupin tavoitteena on, että palvelut voisivat tulla käyttöön vuonna 2028.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Huhtaniemi
Johtava arkkitehti
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Puh. (09) 310 37197
jari.huhtaniemi@hel.fi
Taru Lehtonen
Valo Investments Group Holding Oy
Puh. 044 9851404
taru.lehtonen@valofinland.com
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Aurorasjukhusets område förnyas21.11.2025 11:19:17 EET | Pressmeddelande
Detaljplanen för Aurorasjukhusets område i Västra Böle ändras. Nya byggnader ska byggas i den norra delen av området, som tidigare endast använts för social- och hälsovårdstjänster. Användningsändamålet för de befintliga sjukhusbyggnaderna i den södra delen av området ändras eller blir mångsidigare.
Auroran sairaala-alue uudistuu21.11.2025 11:19:17 EET | Tiedote
Länsi-Pasilassa sijaitsevan Auroran sairaala-alueen korttelin asemakaavaa muutetaan. Aiemmin ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olleen alueen pohjoisosaan tulee uutta rakentamista. Olemassa olevien sairaalarakennusten käyttötarkoitus alueen eteläosassa muuttuu tai monipuolistuu.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 20.11.202520.11.2025 19:20:40 EET | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 20.11.2025 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 4.12.2025.
Redan totalt 160 kilometer högklassiga vintercykelleder i Helsingfors19.11.2025 09:17:59 EET | Pressmeddelande
Under vintern 2025–2026 kommer nya leder på cirka 20 kilometer bland annat till Munksnäs, Drumsö samt mellan Fiskehamnen och Havshagen.
Laadukkaita talvipyöräilyn reittejä jo 160 kilometriä Helsingissä19.11.2025 09:17:59 EET | Tiedote
Uusia reittejä tulee talveksi 2025–2026 noin 20 kilometriä muun muassa Munkkiniemeen, Lauttasaareen sekä Kalasataman ja Merihaan välille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme