Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan lentokonehallin peruskivi muurattiin – uudistus etenee suunnitellusti

Turun tukikohdan uudistuksessa rakennetaan uusi lentokonehalli uusille monitoimilentokoneille sekä peruskorjataan ja parannetaan tukeutumis-, toimisto- ja sosiaalitilat. Lisäksi materiaalivarasto uudistetaan ja helikopterihalli peruskorjataan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia helikopterien säilytys- ja huoltotiloina. Rakennettava kerrosala on noin 4 800 neliömetriä ja peruskorjattava osuus noin 2 000 neliömetriä. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Rajavartiolaitoksen henkilöstön käyttöön terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat sekä varmistaa tilat uusille, nykyistä kookkaammille monitoimilentokoneille pitkälle tulevaisuuteen.

”Rajavartiolaitoksella on käynnissä historiansa merkittävin toimitilojen investointiohjelma. Vanhentuneet toimitilat uudistetaan turvallisuusympäristön ja toiminnan muutosten vaatimuksia vastaaviksi. Turun tukikohtaan valmistuvat toimitilat parantavat Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan toimintaedellytyksiä sen vaativissa tehtävissä maalla ja merellä, toteaa kiinteistöjohtaja Vesa Rakkola.

“Hanke etenee suunnitelmallisesti aikataulussa ja budjetissa. Uudet tilat parantavat Rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksiä ja työhyvinvointia sekä mahdollistavat tulevaisuudessa uusien monitoimilentokoneiden käytön Turussa”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Jari Pietarila.

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaa vahva ympäristövastuu. Rakentamisessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja päästöttömän työmaan Green Deal -sopimusta, ja suunnittelua tukee Suomen olosuhteisiin kehitetty Rakennustiedon ympäristöluokitustyökalu. Lisäksi tukikohtaan rakennetaan uusi polttoaineen jakelujärjestelmä, joka vähentää ympäristöpäästöjen riskiä lentokoneiden ja helikopterien tankkauksen yhteydessä.

Peruskiven muuraus järjestettiin Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdan työmaalla. Perinteiseen tapaan peruskiven yhteyteen muurattiin lieriö, johon talletettiin päivän sanomalehti, hankkeen pääpiirustukset ja peruskirja, kolikkoja, Vartiolentolaivueen komentajan kolikko, laivueen kalustomerkkejä sekä Rajamme Vartijat -lehti. Lieriö jää osaksi uudisrakennusta muistuttamaan hankkeen toteutusvaiheesta ja toimii muistona tuleville sukupolville nyky-yhteiskunnasta. Peruskiven muuraamiseen osallistui myös sisäministeri Mari Rantanen.

Hankkeen rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Rakennustoimisto Laamo Oy. Hankkeen kustannusarvio on 16 miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2025, ja uusien toimitilojen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2026. Rakennushankkeen aikana Rajavartiolaitoksen toiminta jatkuu väistötiloissa ilman katkosta meripelastus- tai lentotoiminnassa.