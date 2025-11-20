Mehiläinen

Mehiläiseltä merkittävä investointi Kuopiossa – keskittää palvelunsa uuteen moderniin lääkärikeskukseen Kuopion ydinkeskustaan

21.11.2025 10:41:42 EET | Mehiläinen | Tiedote

Mehiläisen vahva kasvu Pohjois-Savossa jatkuu, kun Mehiläinen Kuopio muuttaa loppuvuodesta 2027 uusiin moderneihin tiloihin Vuorikadulle. Kaikki Mehiläisen Kuopiossa tarjoamat palvelut muuttavat saman katon alle, mikä mahdollistaa entistä kattavammat ja sujuvammat palvelut sekä henkilö- että yritysasiakkaille.

– Olemme palvelleet kuopiolaisia yli 20 vuotta, ja toimintamme on kasvanut neljään eri toimipisteeseen. Nyt on aika ottaa seuraava askel ja yhdistää kaikki palvelumme ja hoitopolkumme saman katon alle. On hienoa, että pääsemme rakentamaan upouudet tilat ja vastaamaan vahvaan kasvuun sekä työterveys- että yksityisasiakkaiden parissa, iloitsee Mehiläinen Kuopion yksikönjohtaja Mikko Uuksulainen.

Uuteen lääkärikeskukseen yhdistyvät lääkärikeskus- ja sairaalatoiminta, työterveyspalvelut, monipuoliset fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut, kattavat ja modernit diagnostiikka- ja kuvantamispalvelut sekä Urheilu Mehiläisen ja Hammas Mehiläisen palvelut. Keskeinen sijainti parantaa saavutettavuutta niin julkisilla kulkuvälineillä kuin autollakin.

Moderni työympäristö yli 200 ammattilaiselle – tarve terveydenhuollon osaajille kasvaa

Uudistus luo uusia työmahdollisuuksia ja kasvattaa tarvetta osaaville terveydenhuollon ammattilaisille. Tuleva lääkärikeskus tarjoaa yli 200 ammattilaiselle nykyaikaisen työympäristön laadukkaine sosiaali- ja kokoustiloineen.

– Haluamme olla asiakkaillemme ja henkilöstöllemme ykkösvalinta myös jatkossa. Viihtyisät ja modernit tilat mahdollistavat korkealaatuisen hoidon asiakkaillemme ja erinomaisen työskentely-ympäristön ammattilaisillemme. Tämä on upea jatko investoinneillemme Iisalmessa ja Siilinjärvellä ja on hienoa, että pystymme tekemään jätti-investoinnin Kuopion 250-vuotisjuhlavuotena, Uuksulainen päättää.

Mehiläinen palvelee asiakkaitaan normaalisti uusien tilojen valmistumiseen asti nykyisissä lääkärikeskuksen tiloissa Kauppakadulla, Hammas Mehiläisessä Kauppa- ja viihdekeskus Minnassa, Urheilu Mehiläisessä Bellanrannassa sekä terapiaklinikalla Maaherrankadulla.

Uusi Lääkärikeskus rakentuu osoitteeseen Vuorikatu 21.


Lisätietoja:

  • Mehiläinen, yksikönjohtaja Mikko Uuksulainen
  • Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832

Mehiläinen

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.

