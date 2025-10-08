Joulun ajan tapahtumia Hvitträskissä, Hämeen linnassa, Olavinlinnassa, Vankilassa, Suomen merimuseossa ja Tamminiemessä

Hvitträskin perinteiset joulumarkkinat pidetään 29.–30.11.2025 klo 11–16. Kansallisromanttisen ateljeekodin joulu on tunnettu aidosta joulutunnelmasta.

Markkinoilta voi löytää joulukoristeita, lahjatavaroita ja taidokkaita käsitöitä. Paikalla on jälleen noin 30 käsityöläistä.

Myös talvella muutoin kiinni oleva Hvitträskin museo on avoinna joulumarkkinoiden ajan. Museon sisäänpääsymaksulla voi tutustua talon arkkitehtikolmikko Gesellius, Lindgren, Saarisen elämään vuosisadan alussa ja osallistua klo 12.30 lähtevälle yleisöopastukselle.

Markkinoille on vapaa pääsy. Liput museoon Museokortilla tai 15 € / 10 € / 4 €, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Tamminiemessä tehdään matka Kekkosen jouluun

Itsenäisyyspäivästä alkaen Tamminiemessä voi nähdä, millaista joulunvietto oli presidentti Urho Kekkosen perhepiirissä. Kekkosen kotina vuosina 1956–1986 toimineeseen Tamminiemeen katetaan presidentin lastenlasten muistoihin pohjautuva 1970-luvun joulupöytä. Joulupöytä on esillä lauantaisin ja sunnuntaisin 6.12.–4.1.2026 asti.

Myös intendentti Mikko Teräsvirran teemakierrokset käsittelevät Kekkosen jouluja. Opastuksia on kahtena sunnuntaina 7.12. ja 14.12. klo 14. Avoimet yleisöopastukset lähtevät klo 12, 14 ja 16. Myös Café Adjutant on avoinna.

Tamminiemi on joulukuussa avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11–17.

Hämeen linnan Tuomaan markkinoilla 25-vuotisjuhlavuosi – luvassa erikoisvalaisu

Hämeen linnan Tuomaan markkinat järjestetään tänä vuonna 25. kertaa 20.12.2025 klo 10–16.

Luvassa on monipuolista ohjelmaa. Tuomaan markkinoille saapuu yli 50 käsityöläistä ja kauppiasta myymään jouluisia tuotteita ja herkkuja. Linnasta voi löytää leivontavinkkejä ja tarinoita keskiaikaisesta jouluruoasta. Kauneimpia joululauluja lauletaan klo 13 ja 14, linnapihalla pääsee kokeilemaan poniajelua klo 11–13 ja 14–15.

Juhlavuoden kunniaksi nähdään klo 15.30 käynnistyvä linnan erikoisvalaisu.

Opastetut kierrokset lähtevät klo 11, 13 ja 15. Keskiajan joulu -teemakierrokset lähtevät klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Ilmoittautuminen museokaupassa. Kahvila Kruununleipomo kattaa joululounaan.

Markkinoille ja linnaan on vapaa pääsy. Hämeen linna on kiinni 15.12.2025–1.1.2026.

Vankila avoinna Tuomaan markkinoiden aikaan

Talvikaudella normaalisti kiinni oleva Vankila avaa ovet Hämeen linnan Tuomaan markkinoiden aikaan 20.12.2025 klo 10–16.

Kävijöillä on mahdollisuus tutustua Suomen suurimpaan vankilamuseoon ja osallistua klo 11 ja 15 lähtevillä opastetuilla kierroksilla. Pihalla pääsee ratsastamaan keppihevosilla klo 10–15.30. Vankilaan ja opastuksille on ilmainen sisäänpääsy.

Olavinlinnan juhlavuoden Tuomaan markkinat huipentuvat lohikäärmeeseen

Olavinlinnan 550-vuotisjuhlavuoden Tuomaan markkinat koittavat 13.12.2025 klo 10–16. Markkinoille saapuu noin 40 myyjää myymään jouluisia tuotteita, käsitöitä ja paikallisseudun tuottajien valmistamia herkkuja. Nälkäisille myynnissä on grillimakkaraa, glögiä, joulupuuroa ja perinteinen joululounas.

Ohjelmaa on runsaasti koko perheelle, mm. sarjakuvatyöpaja, musiikkiesityksiä sekä mahdollisuus tavata Lumottu eläinlinna -hahmoja. Paikalle saapuu myös joulupukki.

Olavinlinnan juhlavalaisun 6.–14.12. päähahmona loistaa tänä vuonna keskiajan tarinoista ja kertomuksista tuttu lohikäärme.

Markkinoille on vapaa pääsy. Markkinoiden aikaan linnassa ei pidetä yleisöopastuksia. Olavinlinna on kiinni 15.–26.12. ja 31.12.2025 sekä 1.1.2026. Linna on avoinna joulun välipäivinä 27.12.–30.12.2025.

Suomen merimuseossa seikkaillaan muumien kanssa

Suomen merimuseon Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumiseikkailu -näyttely tuo helpotusta pitkiin joulupyhiin. Näyttelyssä seikkaillaan halki synkeän metsän aina rauhaisaan Muumilaaksoon asti. Myös omatoimiselta puuhapisteeltä voi joulun aikaan löytää muumiaiheisia väritys- ja puuhatehtäviä.

Suomen merimuseo on avoinna 26.–31.12.2026. Lisätietoja aukioloajoista verkkosivuilta. Alle 18-vuotiaille on vapaa pääsy. Pääsymaksu (aik. 15 € / 10 €, Museokortti/Kaikukortti) oikeuttaa pääsyyn myös Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyyn sekä koko muuhun Merikeskus Vellamon ohjelmaan.