Auroran sairaala-alue uudistuu

21.11.2025 11:19:17 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Länsi-Pasilassa sijaitsevan Auroran sairaala-alueen korttelin asemakaavaa muutetaan. Aiemmin ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olleen alueen pohjoisosaan tulee uutta rakentamista. Olemassa olevien sairaalarakennusten käyttötarkoitus alueen eteläosassa muuttuu tai monipuolistuu.

Auroran sairaala.
Auroran sairaala. Kasmira Kouri

Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja puutarhahistoriallisesti arvokas kokonaisuus

Auroran sairaala-alueelle laadittavan kaavamuutoksen tavoitteena on, että alueen historiallisesti arvokkaimmat rakennukset säilyvät ja niiden käyttötapa on jatkossa sovitettavissa joustavasti. Alueen vanhimman rakennuskannan osalta suojelumääräyksiä tarkistetaan. Lisäksi selvitetään aiemmin vailla suojelumerkintää olleiden rakennusten arvo osana rakennettua kulttuuriympäristöä.

Alueelle tavoitellaan uutta asumista tai erityisasumista noin15 000–20 000 kerrosneliömetriä uudisrakentamisena ja noin 10 000 kerrosneliömetriä käyttötarkoituksen muutoksina asumiseen tai muuhun käyttöön.

Sairaala-alueesta on tarkoitus tehdä ympäristöä, joka laajentaa helsinkiläisten virkistysverkkoa. Sen keskiosa on tarkoitus säilyttää vehreänä kävely-ympäristönä. Alueelle rakennetaan myös uusi puisto. Puustoa lisätään latvuspeittävyyden parantamiseksi ja liito-oravan tarvitsemien yhteyksien toteuttamiseksi.

Suunnitelmia nähtävillä ja kommentoitavina

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aineistoa nähtävillä ja kommentoitavana 21.11.–22.12.2025 verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat.

Tutustuminen alueeseen ja keskustelutyöpaja järjestetään 8.12.2025 klo 17.00–19.00 osoitteessa Nordenskiöldinkatu 20, rak. 15, 00250 Helsinki. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät verkosta osoitteesta https://www.hel.fi/asukastilaisuudet.

kaavamuutoskulttuurihistoriaasuminenvirkistys

Yhteyshenkilöt

Jani Jansson
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Asemakaavoitus
p. 09 31052316
jani.jansson@hel.fi

Auroran sairaala.
Auroran sairaala.
Kasmira Kouri
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

