Auroran sairaala-alue uudistuu
Länsi-Pasilassa sijaitsevan Auroran sairaala-alueen korttelin asemakaavaa muutetaan. Aiemmin ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olleen alueen pohjoisosaan tulee uutta rakentamista. Olemassa olevien sairaalarakennusten käyttötarkoitus alueen eteläosassa muuttuu tai monipuolistuu.
Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja puutarhahistoriallisesti arvokas kokonaisuus
Auroran sairaala-alueelle laadittavan kaavamuutoksen tavoitteena on, että alueen historiallisesti arvokkaimmat rakennukset säilyvät ja niiden käyttötapa on jatkossa sovitettavissa joustavasti. Alueen vanhimman rakennuskannan osalta suojelumääräyksiä tarkistetaan. Lisäksi selvitetään aiemmin vailla suojelumerkintää olleiden rakennusten arvo osana rakennettua kulttuuriympäristöä.
Alueelle tavoitellaan uutta asumista tai erityisasumista noin15 000–20 000 kerrosneliömetriä uudisrakentamisena ja noin 10 000 kerrosneliömetriä käyttötarkoituksen muutoksina asumiseen tai muuhun käyttöön.
Sairaala-alueesta on tarkoitus tehdä ympäristöä, joka laajentaa helsinkiläisten virkistysverkkoa. Sen keskiosa on tarkoitus säilyttää vehreänä kävely-ympäristönä. Alueelle rakennetaan myös uusi puisto. Puustoa lisätään latvuspeittävyyden parantamiseksi ja liito-oravan tarvitsemien yhteyksien toteuttamiseksi.
Suunnitelmia nähtävillä ja kommentoitavina
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aineistoa nähtävillä ja kommentoitavana 21.11.–22.12.2025 verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat.
Tutustuminen alueeseen ja keskustelutyöpaja järjestetään 8.12.2025 klo 17.00–19.00 osoitteessa Nordenskiöldinkatu 20, rak. 15, 00250 Helsinki. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät verkosta osoitteesta https://www.hel.fi/asukastilaisuudet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Jansson
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Asemakaavoitus
p. 09 31052316
jani.jansson@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Turismtjänster och ett hotell planeras vid lotsstationen på Vrakholmen21.11.2025 12:09:48 EET | Pressmeddelande
Vrakholmen, som ligger söder om Högholmen, planeras bli ett rekreations- och turistmål som kan användas året runt. Planerna för ön omfattar ett hotell i anslutning till den gamla lotsstationen, separata byggnader för inkvartering, en allmän bastu, restauranger, en konferenslokal och bryggor för rekreation.
Hylkysaareen suunnitteilla matkailupalveluita ja hotelli luotsiaseman yhteyteen21.11.2025 12:09:48 EET | Tiedote
Korkeasaaren eteläpuolella sijaitsevasta Hylkysaaresta suunnitellaan ympärivuotista virkistys- ja matkailukohdetta. Saarelle on suunnitteilla hotelli vanhan luotsiaseman yhteyteen, erillisiä majoitusrakennuksia, yleinen sauna, ravintoloita, konferenssitila ja virkistyslaitureita.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 20.11.202520.11.2025 19:20:40 EET | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 20.11.2025 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 4.12.2025.
Redan totalt 160 kilometer högklassiga vintercykelleder i Helsingfors19.11.2025 09:17:59 EET | Pressmeddelande
Under vintern 2025–2026 kommer nya leder på cirka 20 kilometer bland annat till Munksnäs, Drumsö samt mellan Fiskehamnen och Havshagen.
Laadukkaita talvipyöräilyn reittejä jo 160 kilometriä Helsingissä19.11.2025 09:17:59 EET | Tiedote
Uusia reittejä tulee talveksi 2025–2026 noin 20 kilometriä muun muassa Munkkiniemeen, Lauttasaareen sekä Kalasataman ja Merihaan välille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme