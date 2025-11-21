Auroran sairaala-alue uudistuu

Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja puutarhahistoriallisesti arvokas kokonaisuus

Auroran sairaala-alueelle laadittavan kaavamuutoksen tavoitteena on, että alueen historiallisesti arvokkaimmat rakennukset säilyvät ja niiden käyttötapa on jatkossa sovitettavissa joustavasti. Alueen vanhimman rakennuskannan osalta suojelumääräyksiä tarkistetaan. Lisäksi selvitetään aiemmin vailla suojelumerkintää olleiden rakennusten arvo osana rakennettua kulttuuriympäristöä.

Alueelle tavoitellaan uutta asumista tai erityisasumista noin15 000–20 000 kerrosneliömetriä uudisrakentamisena ja noin 10 000 kerrosneliömetriä käyttötarkoituksen muutoksina asumiseen tai muuhun käyttöön.

Sairaala-alueesta on tarkoitus tehdä ympäristöä, joka laajentaa helsinkiläisten virkistysverkkoa. Sen keskiosa on tarkoitus säilyttää vehreänä kävely-ympäristönä. Alueelle rakennetaan myös uusi puisto. Puustoa lisätään latvuspeittävyyden parantamiseksi ja liito-oravan tarvitsemien yhteyksien toteuttamiseksi.

Suunnitelmia nähtävillä ja kommentoitavina

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja aineistoa nähtävillä ja kommentoitavana 21.11.–22.12.2025 verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat.

Tutustuminen alueeseen ja keskustelutyöpaja järjestetään 8.12.2025 klo 17.00–19.00 osoitteessa Nordenskiöldinkatu 20, rak. 15, 00250 Helsinki. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät verkosta osoitteesta https://www.hel.fi/asukastilaisuudet.