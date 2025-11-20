Lasten ääni kuului vahvasti Lohjalla Lapsen oikeuksien viikolla

Lohjan kaupunki ja yritykset perustivat Työturvallinen Lohja -verkoston 13.11.2025 09:27:55 EET | Tiedote

Lohjalla otettiin tiistaina 11.11.2025 tärkeä askel kohti entistä turvallisempaa ja hyvinvoivaa työelämää. Lohjan keskeiset yritykset ja kaupunki perustivat uuden Työturvallinen Lohja –verkoston, joka kokoaa yhteen alueen työturvallisuuden asiantuntijoita ja työyhteisöjä jakamaan tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.