Paimion parantolalle merkittävä rahoitus Suomen valtiolta – rahoitus mahdollistaa rakennuksen peruskorjauksen käynnistämisen
Suomen valtion vuoden 2026 täydentävän talousarvioesityksen mukaan valtio osallistuisi Paimion parantolan peruskorjauksen rahoittamiseen yhteensä 10 miljoonalla eurolla vuosina 2026–2029. Määrärahan ensimmäinen erä 1,5 milj. euroa sisältyisi vuoden 2026 talousarvioon ja loppuosa jaksotettaisiin vuosille 2027–2030. Rahoituksesta päättää eduskunta hyväksyessään vuoden 2026 talousarvion.
Rahoituksen turvin Paimion parantolan peruskorjaus voisi käynnistyä. Peruskorjauksen rinnalla on tarkoitus edistää kokonaishanketta, jonka tavoitteena on luoda parantolasta kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintö- ja hyvinvointikohde, jossa yhdistyvät esimerkillisellä tavalla rakennussuojelulliset ja kestävän käytön periaatteet.
”Olemme erityisen iloisia Alvar Aalto -säätiössä siitä, että Paimion parantolan hanke on nyt edennyt vaiheeseen, jossa Paimion parantola -säätiön pitkäjänteinen työ ja suunnitelmat muuttuvat konkreettisiksi teoiksi. Parantolan kunnostaminen ja tilojen saaminen aktiiviseen käyttöön ovat paras tae rakennuksen säilymiselle myös tulevaisuudessa,” kertoo Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh.
Vuonna 1993 rakennussuojelulailla suojellun Paimion parantolan peruskorjauksen ja muutostöiden suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennuksen suojelumääräykset, rakennuksen säilyttämisen hallintasuunnitelma sekä hanketta varten laaditun suojelusuunnitelman ohjeistukset. Peruskorjausvaihetta edistetään kiinteässä yhteistyössä Museoviraston sekä Alvar Aalto -säätiön kanssa.
Tunnistetut suojelulliset reunaehdot eivät sulje pois tulevan, uuden käytön tarpeita. Rakennuksen tuleva käyttö ja uudet toiminnot tulevat pysymään mahdollisimman lähellä rakennuksen alkuperäistä tarkoitusta suojelusuunnitelman suositusten mukaisesti. Sopiviksi jatkotoimiksi on tunnistettu hyvinvointiin keskittyvät palvelut sekä majoitustoiminta.
”Tämä linkittyy Aino ja Alvar Aallon alkuperäiseen visioon arkkitehtuurin ja ympäristön vaikutuksesta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Paimion parantolalla on hyvät edellytykset toimia esimerkkinä suojellun kohteen hienovaraisesta restauroinnista, johon yhdistyvät uudenalaiset toiminnot”, toteaa Lindh.
Paimion parantola on yksi kolmestatoista Aalto Works -sarjan kohteesta, josta jätettiin esitys Unescon maailmanperintökomitealle tammikuussa 2025. Päätöstä esityksestä odotetaan kesällä 2026.
Paimion parantola on Aaltojen läpimurtoteos, jonka alkuperäistä visiota halutaan kunnioittaa
Vuosina 1929–1933 rakennettu Paimion parantola on arkkitehtipariskunta Aino ja Alvar Aallon suunnittelema tuberkuloosiparantola, jonka keskiössä oli ihminen ja arkkitehtuurin parantava vaikutus. Rakennus toteutettiin Aaltojen näkemyksen mukaisesti kalusteita, valaisimia ja pienimpiä yksityiskohtia myöten ja sitä voidaan pitää ainutlaatuisen hyvin säilyneenä kokonaistaideteoksena. Suunnittelutyö johti useisiin uusiin arkkitehtonisiin ja teknologisiin innovaatioihin. 1930-luvun funktionalismin oppien mukaisesti suunniteltu rakennus saavutti kansainvälistä huomiota heti valmistuttuaan.
Alvar Aallon arkkitehtitoimisto suunnitteli parantolan päärakennukseen leikkaussiiven 1950-luvun lopulla, ja 1960-luvulla alueelle rakennettiin henkilökunnan asuntoja. Parantola toimi tuberkuloosisairaalana 1960-luvulle asti, jonka jälkeen rakennus muutettiin vähitellen yleissairaalaksi. Varsinaiset sairaalatoiminnot loppuivat 2010-luvun puolivälissä.
Rakennuksen tulevaisuuden turvaamiseksi perustettiin Paimion parantola -säätiö vuonna 2020 Suomen valtion, Paimion kaupungin, Turun kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön toimesta. Alvar Aalto -säätiö laati vuonna 2016 Paimion parantolalle säilyttämisen hallintasuunnitelman yhdysvaltalaisen Getty Foundationin rahoittamana. Vuonna 2021 Paimion parantola avautui yleisölle ja siellä järjestetään mm. opastettuja kierroksia sekä erilaisia tapahtumia, kuten vuosittainen kansainvälinen Spirit of Paimio -seminaari. Paimion parantola -säätiö sekä sen omistama osakeyhtiö, jonka hallinnassa parantolan kiinteistöt ovat, käynnistivät erillisen kehityshankkeen rakennuksen tulevan käytön selvityksestä loppuvuodesta 2022.
Paimion parantola -säätiön tarkoituksena on huolehtia Paimion parantolan arkkitehtuurin säilymisestä ja suojella sen kulttuurihistoriallisesti arvokasta, aineetonta ja aineellista pääomaa. Samalla säätiön keskeisenä tehtävä on ollut löytää kiinteistökokonaisuudelle uusi, aktiivinen käyttötarkoitus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja Tommi Lindh
Alvar Aalto -säätiö
puh. 044 562 1625
tommi.lindh@alvaraalto.fi
Puheenjohtaja Mirkku Kullberg
Paimion parantola -säätiön hallitus ja Alvar Aalto -säätiön hallitus
puh. 040 563 6636
mirkku.kullberg@paimiosanatorium.com
Mediakuvat:
Viestintäpäällikkö Mirkka Vidgrén
Alvar Aalto -säätiö
puh. 040 168 5142
mirkka.vidgren@alvaraalto.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Alvar Aalto -säätiö toimii paremman arkiympäristön ja muotoilukulttuurin hyväksi lähtökohtanaan Alvar Aallon ja hänen elämäntyönsä humanistiset ja ekologiset arvot. Alvar Aalto -museo, säätiön osana, pitää yllä ja kartuttaa kokoelmiaan ja arkistojaan sekä tuottaa monipuolisia yleisön- ja asiantuntijapalveluita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto Week celebrated in Rovaniemi with the new book Alvar Aalto Architect: Rovaniemi Centre2.10.2025 15:04:25 EEST | Tiedote
A new volume has been published in the Alvar Aalto Architect monograph series: Rovaniemi Centre (Volume 25). The collection of articles in English exploring the northern design projects of Aalto’s studio will celebrate the Rovaniemi Alvar Aalto Week on 29.9.–5.10.2025. The publication is edited by Aila Svenskberg and published by the Alvar Aalto Foundation.
Alvar Aalto Architect: Rovaniemi Centre -teos juhlistaa syksyn Rovaniemen Alvar Aalto -viikkoa2.10.2025 14:38:48 EEST | Tiedote
Alvar Aalto Architect -monografiasarjassa on julkaistu uusi teos: Rovaniemi Centre (Volume 25). Aallon toimiston pohjoisia suunnittelukohteita luotaava englanninkielinen artikkelivalikoima juhlistaa Rovaniemen Alvar Aalto -viikkoa 29.9.–5.10.2025. Julkaisun on toimittanut Aila Svenskberg ja kustantanut Alvar Aalto -säätiö.
Palkitun belgialaisarkkitehdin Marie-José Van Heen näyttely esille Jyväskylään5.9.2025 16:13:18 EEST | Tiedote
Arkkitehtuurialan kansainvälisellä tunnustuksella, Alvar Aalto -mitalilla palkittu belgialainen arkkitehti Marie-José Van Hee (s. 1950) on yksi aikamme merkittävimmistä eurooppalaisista suunnittelijoista. Hänen työssään yhdistyvät vähäeleinen eleganssi ja ihmislähtöinen suunnittelu. Aalto2-museokeskuksen gallerianäyttely kutsuu tutustumaan Marie-José Van Heen inhimilliseen ja ajattomaan arkkitehtuuriin Jyväskylään.
10th International Alvar Aalto Design Seminar – Authenticity, Cohabitation and Evolution in design20.5.2025 16:43:17 EEST | Press release
Participate on site in the 10th International Alvar Aalto Design Seminar - Checkpoint in Jyväskylä on Tuesday 10.6.2025 or free of charge online. The venue is the Main Building of the University of Jyväskylä (Alvar Aalto 1954–55), plus side programme and performances at Aalto2 Museum Centre.
Kansainvälisessä 10. Alvar Aalto -designseminaarissa luupin alla muotoilun autenttisuus, yhteiselo ja evoluutio20.5.2025 14:40:55 EEST | Tiedote
Vuoden suurin Alvar Aalto -tapahtuma järjestetään 10.6.2025 Jyväskylässä. 10. Kansainvälisen Alvar Aalto -designseminaarin - Checkpoint tapahtumapaikkana on Jyväskylän yliopiston päärakennus (Alvar Aalto 1954–55). Oheisohjelmaa ja esityksiä on luvassa myös Aalto2-museokeskuksessa. Seminaariin voi osallistua virtuaalisesti veloituksetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme