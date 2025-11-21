Kela selvittää etuuksien saajien hyvinvointia laajalla kyselytutkimuksella
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan tutkimusyksikkö kartoittaa loppuvuodesta Kelan etuuksien saajien arkea ja hyvinvointia. Erityisenä kohderyhmänä ovat perustoimeentulotukea saavat asiakkaat. Kysely toteutetaan sekä sähköisenä että valituilla palvelupisteillä.
Kelan tutkimusyksikkö tekee marras–joulukuussa 2025 laajan kyselytutkimuksen, jossa selvitetään Kelan etuuksien saajien hyvinvointia. Tutkimuksessa tarkastellaan hyvinvointia laajasti, ja kysymykset koskevat muun muassa toimeentuloa, terveyttä, osallisuutta ja sosiaalisia suhteita.
Erityisenä kohderyhmänä tutkimuksessa ovat perustoimeentulotukea saavat asiakkaat, joiden ääni jää usein kuulumatta muissa kyselyissä.
– Toivomme, että erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset vastaavat kyselyyn. Silloin myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kokemuksia voidaan kuulla sosiaaliturvan ja Kelan palveluiden kehittämisessä, sanoo Kelan tutkimushankkeen vastuututkija Hanna-Mari Heinonen.
Kysely tavoittaa myös vaikeasti saavutettavat ryhmät
Tutkimuskysely toteutetaan sekä sähköisesti että Kelan palvelupisteissä, jotta tavoitetaan mahdollisimman monipuolinen joukko etuudensaajia. Kyselyyn voi vastata useilla eri kielillä.
Sähköiseen kyselyyn kutsutaan yhteensä 20 000 satunnaisesti valittua Kelan 18–79-vuotiasta asiakasta, joille on lokakuussa 2025 tehty etuuspäätös tai maksettu Kela-korvaus. Kyselyyn voi vastata sähköpostitse saadun henkilökohtaisen linkin kautta.
Lisäksi Kelan palvelupisteissä jaetaan paperisia lomakkeita toimeentulotuen asiakkaille, joita sähköinen kysely ei välttämättä tavoittaisi. Lomakkeita jaetaan marras–joulukuussa valituissa palvelupisteissä asiointikäynnin yhteydessä.
Ensimmäisiä tuloksia julkaistaan vuonna 2026
Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää Kelassa, kun palveluita kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja tukemaan heidän hyvinvointiaan. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muussa julkisessa päätöksenteossa.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista eikä vaikuta Kelan etuuksiin. Vastaukset käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia eikä yksittäisten vastaajien tunnistettavia tietoja luovuteta eteenpäin. Aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin.
Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan vuonna 2026.
Lisätietoa tutkimushankkeen verkkosivulla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Mari HeinonenTutkimushankkeen vastuututkijaKelan tutkimusyksikköPuh:020 634 0622hanna-mari.heinonen@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
